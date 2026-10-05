Дизайнер создаёт внешний вид предметов, изображений, сайтов, приложений, интерьеров и других объектов.

При этом профессия дизайнера намного шире, чем просто умение красиво рисовать.

Дизайнер должен понимать задачу, находить удобное решение и уметь объяснить, почему оно работает.

Какие бывают дизайнеры

Существует много направлений дизайна.

Например:

графический дизайн;

веб-дизайн;

UX/UI-дизайн;

дизайн интерьера;

дизайн одежды;

промышленный дизайн;

дизайн среды;

иллюстрация;

дизайн цифровых продуктов.

Поэтому перед поступлением желательно понять хотя бы примерное направление.

Какие предметы нужно сдавать на дизайнера

Один из вариантов высшего образования — направление 54.03.01 «Дизайн».

Требования зависят от университета.

Часто встречаются:

русский язык;

литература;

творческое испытание.

Например, для поступления на программу «Дизайн» НИУ ВШЭ в Москве в 2026 году предусмотрены творческое испытание, русский язык и литература.

При этом даже внутри одного университета требования могут отличаться между кампусами и программами. Например, на некоторых программах дизайна набор вступительных испытаний другой.

Что включает в себя творческий экзамен на дизайнера

Это дополнительное испытание, которое проводит сам университет.

Формат зависит от вуза.

Абитуриента могут попросить выполнить рисунок, композицию, представить портфолио или решить творческую задачу.

Например, Санкт-Петербургский государственный институт культуры публикует отдельные программы вступительных испытаний по композиции и рисунку для поступающих на графический дизайн.

Поэтому требования к творческому экзамену нужно изучать заранее.

Нужно ли уметь рисовать дизайнеру

Это зависит от направления.

Для иллюстратора, дизайнера одежды или некоторых направлений графического дизайна академический рисунок может быть очень полезен.

В UX/UI-дизайне или дизайне цифровых продуктов гораздо большую роль могут играть логика, работа с интерфейсами, пользовательский опыт и владение специальными программами.

Но чувство композиции, цвета и формы пригодится практически любому дизайнеру.

Можно ли стать дизайнером после 9 класса

Да.

После 9 класса можно поступить в колледж на дизайнерскую специальность.

При поступлении некоторые колледжи также проводят творческие испытания.

После колледжа можно начать работать или продолжить обучение в университете.

Нужно ли дизайнеру высшее образование

В дизайне большое значение имеет портфолио.

Работодатель или заказчик часто хочет увидеть реальные проекты специалиста.

Поэтому одного диплома недостаточно.

При этом профильное образование помогает системно изучить композицию, типографику, историю искусства, проектирование и профессиональные инструменты.

Какие программы нужно знать дизайнеру

Набор программ зависит от направления.

Дизайнеры могут использовать графические редакторы, программы для создания интерфейсов, 3D-моделирования, верстки и обработки изображений.

При этом конкретные программы со временем меняются.

Гораздо важнее понимать основные принципы дизайна и уметь осваивать новые инструменты.

Где работают дизайнеры

Дизайнеры работают в студиях, рекламных агентствах, IT-компаниях, издательствах, архитектурных бюро и крупных компаниях.

Можно работать в штате организации, в собственной студии или выполнять проекты самостоятельно.

С чего начать школьнику

Самый полезный первый шаг — начать создавать собственные проекты.

Это могут быть плакаты, сайты, интерфейсы, иллюстрации, оформление социальных сетей или проекты интерьера.

Постепенно из лучших работ можно составлять портфолио.

А если школьник собирается поступать в вуз, важно заранее узнать требования к творческому испытанию именно выбранной программы.

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