Дизайнер создаёт внешний вид предметов, изображений, сайтов, приложений, интерьеров и других объектов.
При этом профессия дизайнера намного шире, чем просто умение красиво рисовать.
Дизайнер должен понимать задачу, находить удобное решение и уметь объяснить, почему оно работает.
Какие бывают дизайнеры
Существует много направлений дизайна.
Например:
-
графический дизайн;
-
веб-дизайн;
-
UX/UI-дизайн;
-
дизайн интерьера;
-
дизайн одежды;
-
промышленный дизайн;
-
дизайн среды;
-
иллюстрация;
-
дизайн цифровых продуктов.
Поэтому перед поступлением желательно понять хотя бы примерное направление.
Какие предметы нужно сдавать на дизайнера
Один из вариантов высшего образования — направление 54.03.01 «Дизайн».
Требования зависят от университета.
Часто встречаются:
- русский язык;
- литература;
- творческое испытание.
Например, для поступления на программу «Дизайн» НИУ ВШЭ в Москве в 2026 году предусмотрены творческое испытание, русский язык и литература.
При этом даже внутри одного университета требования могут отличаться между кампусами и программами. Например, на некоторых программах дизайна набор вступительных испытаний другой.
Что включает в себя творческий экзамен на дизайнера
Это дополнительное испытание, которое проводит сам университет.
Формат зависит от вуза.
Абитуриента могут попросить выполнить рисунок, композицию, представить портфолио или решить творческую задачу.
Например, Санкт-Петербургский государственный институт культуры публикует отдельные программы вступительных испытаний по композиции и рисунку для поступающих на графический дизайн.
Поэтому требования к творческому экзамену нужно изучать заранее.
Нужно ли уметь рисовать дизайнеру
Это зависит от направления.
Для иллюстратора, дизайнера одежды или некоторых направлений графического дизайна академический рисунок может быть очень полезен.
В UX/UI-дизайне или дизайне цифровых продуктов гораздо большую роль могут играть логика, работа с интерфейсами, пользовательский опыт и владение специальными программами.
Но чувство композиции, цвета и формы пригодится практически любому дизайнеру.
Можно ли стать дизайнером после 9 класса
Да.
После 9 класса можно поступить в колледж на дизайнерскую специальность.
При поступлении некоторые колледжи также проводят творческие испытания.
После колледжа можно начать работать или продолжить обучение в университете.
Нужно ли дизайнеру высшее образование
В дизайне большое значение имеет портфолио.
Работодатель или заказчик часто хочет увидеть реальные проекты специалиста.
Поэтому одного диплома недостаточно.
При этом профильное образование помогает системно изучить композицию, типографику, историю искусства, проектирование и профессиональные инструменты.
Какие программы нужно знать дизайнеру
Набор программ зависит от направления.
Дизайнеры могут использовать графические редакторы, программы для создания интерфейсов, 3D-моделирования, верстки и обработки изображений.
При этом конкретные программы со временем меняются.
Гораздо важнее понимать основные принципы дизайна и уметь осваивать новые инструменты.
Где работают дизайнеры
Дизайнеры работают в студиях, рекламных агентствах, IT-компаниях, издательствах, архитектурных бюро и крупных компаниях.
Можно работать в штате организации, в собственной студии или выполнять проекты самостоятельно.
С чего начать школьнику
Самый полезный первый шаг — начать создавать собственные проекты.
Это могут быть плакаты, сайты, интерфейсы, иллюстрации, оформление социальных сетей или проекты интерьера.
Постепенно из лучших работ можно составлять портфолио.
А если школьник собирается поступать в вуз, важно заранее узнать требования к творческому испытанию именно выбранной программы.
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