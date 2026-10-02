Как стать экономистом: какие предметы и ЕГЭ нужно сдавать

Современный экономист — это не просто человек, который считает расходы. В профессии всё больше используются математика, статистика, программирование и анализ данных.
Какие предметы нужно сдавать на экономиста
Для поступления на направление 38.03.01 «Экономика» одним из основных вступительных предметов обычно является профильная математика.
Также требуется русский язык.
В качестве ещё одного предмета университет может принимать:
- обществознание;
- информатику;
- иностранный язык;
- историю;
- географию.
Конкретный список зависит от университета.
Например, в одних программах абитуриент может выбрать между обществознанием, информатикой и иностранным языком, а в других перечень вариантов шире.
Нужна ли математика экономисту
Да.
Экономист постоянно работает с числами, таблицами, графиками и статистическими данными.
В университете будущие экономисты изучают математику, статистику, микроэкономику, макроэкономику, эконометрику и другие дисциплины.
На современных аналитических программах математики может быть достаточно много.
Поэтому школьнику, который хочет стать экономистом, стоит уделять профильной математике особое внимание.
Можно ли поступить на экономиста после 9 класса
После 9 класса можно поступить в колледж на экономическое или финансовое направление.
После получения среднего профессионального образования можно начать работать или продолжить обучение в вузе.
Другой вариант — закончить 11 классов, сдать ЕГЭ и сразу поступать на программу высшего образования.
Сколько учиться на экономиста
Бакалаврские программы по экономике обычно рассчитаны на несколько лет.
После бакалавриата студент может продолжить обучение в магистратуре и выбрать более узкое направление.
Например, финансы, анализ данных, экономическую аналитику, международную экономику или другие области.
Чем занимается экономист
Задачи зависят от места работы.
Экономист может:
анализировать расходы и доходы, строить финансовые модели, составлять прогнозы, исследовать рынок, оценивать эффективность проектов и работать с большими массивами данных.
Сегодня особенно востребованы специалисты, которые одновременно понимают экономику и умеют использовать современные инструменты анализа данных.
Где работает экономист
Экономическое образование позволяет работать в банках, инвестиционных и страховых компаниях, государственных организациях, консалтинге, крупных корпорациях и аналитических подразделениях.
Экономисты также могут работать финансовыми аналитиками, бизнес-аналитиками и специалистами по планированию.
Какие качества нужны экономисту
Полезны аналитическое мышление, внимательность, интерес к математике и умение работать с большим количеством информации.
Также пригодится английский язык, особенно при работе с международной экономикой и современной профессиональной литературой.
С чего начать школьнику
В первую очередь стоит обратить внимание на профильную математику.
Кроме того, полезно изучать информатику, обществознание и английский язык.
А перед выбором ЕГЭ лучше заранее определить хотя бы несколько университетов и проверить их вступительные испытания: требования на одно и то же направление могут отличаться.
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