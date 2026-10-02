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Как стать экономистом: какие предметы и ЕГЭ нужно сдавать

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Как стать экономистом: какие предметы и ЕГЭ нужно сдавать

Современный экономист — это не просто человек, который считает расходы. В профессии всё больше используются математика, статистика, программирование и анализ данных.

Какие предметы нужно сдавать на экономиста

Для поступления на направление 38.03.01 «Экономика» одним из основных вступительных предметов обычно является профильная математика.

Также требуется русский язык.

В качестве ещё одного предмета университет может принимать:

  • обществознание;
  • информатику;
  • иностранный язык;
  • историю;
  • географию.

Конкретный список зависит от университета.

Например, в одних программах абитуриент может выбрать между обществознанием, информатикой и иностранным языком, а в других перечень вариантов шире.

Нужна ли математика экономисту

Да.

Экономист постоянно работает с числами, таблицами, графиками и статистическими данными.

В университете будущие экономисты изучают математику, статистику, микроэкономику, макроэкономику, эконометрику и другие дисциплины.

На современных аналитических программах математики может быть достаточно много.

Поэтому школьнику, который хочет стать экономистом, стоит уделять профильной математике особое внимание.

Можно ли поступить на экономиста после 9 класса

После 9 класса можно поступить в колледж на экономическое или финансовое направление.

После получения среднего профессионального образования можно начать работать или продолжить обучение в вузе.

Другой вариант — закончить 11 классов, сдать ЕГЭ и сразу поступать на программу высшего образования.

Сколько учиться на экономиста

Бакалаврские программы по экономике обычно рассчитаны на несколько лет.

После бакалавриата студент может продолжить обучение в магистратуре и выбрать более узкое направление.

Например, финансы, анализ данных, экономическую аналитику, международную экономику или другие области.

Чем занимается экономист

Задачи зависят от места работы.

Экономист может:

анализировать расходы и доходы, строить финансовые модели, составлять прогнозы, исследовать рынок, оценивать эффективность проектов и работать с большими массивами данных.

Сегодня особенно востребованы специалисты, которые одновременно понимают экономику и умеют использовать современные инструменты анализа данных.

Где работает экономист

Экономическое образование позволяет работать в банках, инвестиционных и страховых компаниях, государственных организациях, консалтинге, крупных корпорациях и аналитических подразделениях.

Экономисты также могут работать финансовыми аналитиками, бизнес-аналитиками и специалистами по планированию.

Какие качества нужны экономисту

Полезны аналитическое мышление, внимательность, интерес к математике и умение работать с большим количеством информации.

Также пригодится английский язык, особенно при работе с международной экономикой и современной профессиональной литературой.

С чего начать школьнику

В первую очередь стоит обратить внимание на профильную математику.

Кроме того, полезно изучать информатику, обществознание и английский язык.

А перед выбором ЕГЭ лучше заранее определить хотя бы несколько университетов и проверить их вступительные испытания: требования на одно и то же направление могут отличаться.

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Начать заниматься, чтобы подготовиться к профессии экономиста

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