Программист — специалист, который создаёт программы, сайты, приложения, сервисы и различные цифровые системы.

Но слово «программист» объединяет сразу много профессий. Разработчик мобильных приложений, программист игр и специалист по серверной разработке могут заниматься совершенно разными задачами.

Какие предметы нужно сдавать на программиста

При поступлении на многие IT-направления после 11 класса чаще всего требуются:

профильная математика; информатика; русский язык.

Например, такая комбинация используется на направлении 09.03.04 «Программная инженерия» в ряде университетов.

При этом существуют программы, на которых вместо информатики или наряду с ней можно выбрать физику.

Поэтому будущему абитуриенту желательно посмотреть требования сразу нескольких вузов.

Обязательно ли сдавать информатику

Для многих программ, непосредственно связанных с разработкой программного обеспечения, информатика является одним из основных вступительных предметов.

Но существуют и другие IT-направления, где вуз может принимать результаты физики или предлагать другую комбинацию.

Если школьник уже понимает, что хочет связать будущее с программированием, профильная математика и информатика являются одними из самых полезных предметов для подготовки.

Можно ли стать программистом после 9 класса

Да.

После 9 класса можно поступить в колледж на специальность, связанную с программированием, информационными системами или разработкой программного обеспечения.

После колледжа можно начать работать или продолжить образование в университете.

При этом программирование — одна из сфер, где большое значение имеют не только дипломы, но и реальные навыки.

Работодатель может обратить внимание на проекты, портфолио и способность решать практические задачи.

Нужно ли высшее образование программисту

Работать программистом можно и без профильного высшего образования, если человек обладает необходимыми знаниями.

Однако университет даёт системную подготовку по математике, алгоритмам, структурам данных, программированию и другим фундаментальным дисциплинам.

Кроме того, диплом может быть необходим или полезен для некоторых должностей и карьерных траекторий.

Какие бывают программисты

В IT существует множество направлений.

Например:

веб-разработка, мобильная разработка, разработка игр, backend-разработка, frontend-разработка, машинное обучение, искусственный интеллект, анализ данных, информационная безопасность и другие области.

Поэтому необязательно выбирать конкретную специализацию ещё в школе.

Сначала можно изучить основы программирования и попробовать несколько направлений.

Какие качества нужны программисту

Главное — умение логически мыслить и не бояться сложных задач.

Также пригодятся внимательность, терпение, знание математики, английского языка и способность самостоятельно искать информацию.

В IT постоянно появляются новые технологии, поэтому программисту приходится регулярно учиться.

С чего начать

Школьник может начать с одного языка программирования и простых проектов.

Например, создать небольшую программу, сайт, игру или Telegram-бота.

Практика поможет понять, нравится ли ему программирование на самом деле.

А если цель — поступление в технический вуз, особое внимание стоит уделить профильной математике и информатике.

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