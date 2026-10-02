Программист — специалист, который создаёт программы, сайты, приложения, сервисы и различные цифровые системы.
Но слово «программист» объединяет сразу много профессий. Разработчик мобильных приложений, программист игр и специалист по серверной разработке могут заниматься совершенно разными задачами.
Какие предметы нужно сдавать на программиста
При поступлении на многие IT-направления после 11 класса чаще всего требуются:
профильная математика; информатика; русский язык.
Например, такая комбинация используется на направлении 09.03.04 «Программная инженерия» в ряде университетов.
При этом существуют программы, на которых вместо информатики или наряду с ней можно выбрать физику.
Поэтому будущему абитуриенту желательно посмотреть требования сразу нескольких вузов.
Обязательно ли сдавать информатику
Для многих программ, непосредственно связанных с разработкой программного обеспечения, информатика является одним из основных вступительных предметов.
Но существуют и другие IT-направления, где вуз может принимать результаты физики или предлагать другую комбинацию.
Если школьник уже понимает, что хочет связать будущее с программированием, профильная математика и информатика являются одними из самых полезных предметов для подготовки.
Можно ли стать программистом после 9 класса
Да.
После 9 класса можно поступить в колледж на специальность, связанную с программированием, информационными системами или разработкой программного обеспечения.
После колледжа можно начать работать или продолжить образование в университете.
При этом программирование — одна из сфер, где большое значение имеют не только дипломы, но и реальные навыки.
Работодатель может обратить внимание на проекты, портфолио и способность решать практические задачи.
Нужно ли высшее образование программисту
Работать программистом можно и без профильного высшего образования, если человек обладает необходимыми знаниями.
Однако университет даёт системную подготовку по математике, алгоритмам, структурам данных, программированию и другим фундаментальным дисциплинам.
Кроме того, диплом может быть необходим или полезен для некоторых должностей и карьерных траекторий.
Какие бывают программисты
В IT существует множество направлений.
Например:
веб-разработка, мобильная разработка, разработка игр, backend-разработка, frontend-разработка, машинное обучение, искусственный интеллект, анализ данных, информационная безопасность и другие области.
Поэтому необязательно выбирать конкретную специализацию ещё в школе.
Сначала можно изучить основы программирования и попробовать несколько направлений.
Какие качества нужны программисту
Главное — умение логически мыслить и не бояться сложных задач.
Также пригодятся внимательность, терпение, знание математики, английского языка и способность самостоятельно искать информацию.
В IT постоянно появляются новые технологии, поэтому программисту приходится регулярно учиться.
С чего начать
Школьник может начать с одного языка программирования и простых проектов.
Например, создать небольшую программу, сайт, игру или Telegram-бота.
Практика поможет понять, нравится ли ему программирование на самом деле.
А если цель — поступление в технический вуз, особое внимание стоит уделить профильной математике и информатике.
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