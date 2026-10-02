Как стать психологом: какие предметы сдавать после 9 и 11 класса

Психолог изучает поведение, мышление и эмоциональное состояние человека и помогает людям справляться с различными жизненными трудностями.

Сегодня психологи работают не только в консультационных центрах. Они нужны в школах, крупных компаниях, спортивных организациях и других сферах.

Какие предметы нужно сдавать на психолога

Основным предметом для направления 37.03.01 «Психология» часто является биология.

Также обычно требуется русский язык.

Третий вступительный предмет зависит от конкретного университета и образовательной программы.

Например, на некоторых программах это профильная математика.

Поэтому школьнику важно заранее изучить правила приёма тех университетов, которые он рассматривает.

Почему психологу нужна биология

Психология связана не только с разговорами и эмоциями.

Во время обучения студенты изучают работу нервной системы, физиологию, особенности развития человека, когнитивные процессы и другие дисциплины.

Поэтому знания биологии действительно важны.

Можно ли поступить на психолога после 9 класса

После 9 класса можно выбрать колледж и получить среднее профессиональное образование по смежному направлению.

Однако для полноценной профессиональной подготовки психолога обычно рассматривают получение высшего образования.

После колледжа можно продолжить обучение в университете.

Сколько учиться на психолога

Программа бакалавриата по психологии обычно рассчитана на несколько лет обучения.

Существуют также программы специалитета и магистратуры.

После университета многие психологи продолжают дополнительное обучение по определённым направлениям психологического консультирования.

Психолог и психиатр — это одно и то же?

Нет.

Психиатр — врач. Он получает медицинское образование и занимается диагностикой и лечением психических расстройств в рамках медицинской профессии.

Психолог получает психологическое образование и не является врачом только на основании диплома по психологии.

Это две разные профессиональные траектории.

Где работает психолог

Психологи могут работать:

в школах, образовательных центрах, психологических службах, организациях, центрах помощи, спортивных учреждениях и других организациях.

Существуют детские, семейные, организационные, социальные и другие направления психологии.

Какие качества нужны психологу

Специалисту важно уметь слушать человека, сохранять спокойствие и анализировать информацию.

Большое значение имеют эмпатия, ответственность, тактичность и соблюдение профессиональной этики.

При этом одного желания «помогать людям» недостаточно. Психология требует серьёзного изучения научных дисциплин и методов работы.

С чего начать школьнику

Можно начать с изучения биологии, обществознания и математики, а также познакомиться с научно-популярной литературой по психологии.

Но особенно важно отличать научную психологию от советов из социальных сетей.

Если профессия действительно интересна, стоит посмотреть программы нескольких университетов и сравнить дисциплины, которые студенты изучают на первых курсах.

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