Как стать психологом: какие предметы сдавать после 9 и 11 класса

Психолог изучает поведение, мышление и эмоциональное состояние человека и помогает людям справляться с различными жизненными трудностями.
Сегодня психологи работают не только в консультационных центрах. Они нужны в школах, крупных компаниях, спортивных организациях и других сферах.
Какие предметы нужно сдавать на психолога
Основным предметом для направления 37.03.01 «Психология» часто является биология.
Также обычно требуется русский язык.
Третий вступительный предмет зависит от конкретного университета и образовательной программы.
Например, на некоторых программах это профильная математика.
Поэтому школьнику важно заранее изучить правила приёма тех университетов, которые он рассматривает.
Почему психологу нужна биология
Психология связана не только с разговорами и эмоциями.
Во время обучения студенты изучают работу нервной системы, физиологию, особенности развития человека, когнитивные процессы и другие дисциплины.
Поэтому знания биологии действительно важны.
Можно ли поступить на психолога после 9 класса
После 9 класса можно выбрать колледж и получить среднее профессиональное образование по смежному направлению.
Однако для полноценной профессиональной подготовки психолога обычно рассматривают получение высшего образования.
После колледжа можно продолжить обучение в университете.
Сколько учиться на психолога
Программа бакалавриата по психологии обычно рассчитана на несколько лет обучения.
Существуют также программы специалитета и магистратуры.
После университета многие психологи продолжают дополнительное обучение по определённым направлениям психологического консультирования.
Психолог и психиатр — это одно и то же?
Нет.
Психиатр — врач. Он получает медицинское образование и занимается диагностикой и лечением психических расстройств в рамках медицинской профессии.
Психолог получает психологическое образование и не является врачом только на основании диплома по психологии.
Это две разные профессиональные траектории.
Где работает психолог
Психологи могут работать:
в школах, образовательных центрах, психологических службах, организациях, центрах помощи, спортивных учреждениях и других организациях.
Существуют детские, семейные, организационные, социальные и другие направления психологии.
Какие качества нужны психологу
Специалисту важно уметь слушать человека, сохранять спокойствие и анализировать информацию.
Большое значение имеют эмпатия, ответственность, тактичность и соблюдение профессиональной этики.
При этом одного желания «помогать людям» недостаточно. Психология требует серьёзного изучения научных дисциплин и методов работы.
С чего начать школьнику
Можно начать с изучения биологии, обществознания и математики, а также познакомиться с научно-популярной литературой по психологии.
Но особенно важно отличать научную психологию от советов из социальных сетей.
Если профессия действительно интересна, стоит посмотреть программы нескольких университетов и сравнить дисциплины, которые студенты изучают на первых курсах.
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