Стоматолог — это врач, который занимается здоровьем зубов, полости рта и челюстно-лицевой области.
Он не только лечит кариес. В стоматологии существует множество направлений: одни врачи лечат зубы, другие исправляют прикус, устанавливают протезы или занимаются хирургическим лечением.
Если школьник хочет стать стоматологом, ему предстоит серьёзно изучать биологию и химию и получить высшее медицинское образование.
Что делает стоматолог
Задачи зависят от специализации.
Стоматолог может:
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лечить кариес и другие заболевания зубов;
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проводить диагностику;
-
удалять зубы;
-
заниматься профилактикой заболеваний;
-
исправлять прикус;
-
устанавливать коронки и другие ортопедические конструкции;
-
проводить хирургическое лечение.
Стоматология сочетает медицину и очень точную ручную работу.
Какие предметы нужно сдавать на стоматолога
Для поступления после 11 класса на специальность 31.05.03 «Стоматология» чаще всего нужны:
- химия;
- биология;
- русский язык.
Например, именно эти три вступительных испытания установлены в 2026 году для поступления на стоматологию в Сеченовском университете.
В других медицинских университетах требования необходимо проверять отдельно.
Bold Что важнее — химия или биология
Будущему стоматологу нужны оба предмета.
На первых курсах медицинского вуза студент сталкивается с анатомией, биологией, химией, физиологией и другими естественно-научными дисциплинами.
Поэтому готовиться только ради сдачи ЕГЭ не стоит. Чем лучше школьник понимает химию и биологию, тем легче ему будет учиться дальше.
Можно ли стать стоматологом после 9 класса
Сразу поступить после 9 класса в медицинский университет на врача-стоматолога нельзя.
После 9 класса можно выбрать медицинский колледж и получить среднее профессиональное образование. Но чтобы стать именно врачом-стоматологом, необходимо получить высшее образование по специальности «Стоматология».
Поэтому один из возможных путей выглядит так:
9 класс → колледж → поступление в медицинский университет.
Другой путь:
11 класс → ЕГЭ → медицинский университет.
Правила поступления выпускников колледжей в университет нужно проверять в конкретном вузе.
Сколько лет учиться на стоматолога
«Стоматология» — это программа специалитета.
Обучение будущего стоматолога в медицинском университете обычно занимает 5 лет.
После окончания вуза профессиональная подготовка врача продолжается. Для работы по отдельным узким специальностям требуется дальнейшее обучение.
Какие бывают направления в стоматологии
Стоматология включает несколько направлений.
Например:
-
стоматолог-терапевт лечит заболевания зубов;
-
стоматолог-хирург занимается хирургическим лечением;
-
ортодонт исправляет прикус и положение зубов;
-
стоматолог-ортопед занимается протезированием;
-
детский стоматолог работает с детьми.
Поэтому после получения базового медицинского образования врач может выбрать более узкую специализацию.
Какие качества важны для стоматолога
В этой профессии особенно важны внимательность и аккуратность.
Стоматолог работает на очень небольшом пространстве, поэтому ему нужны хорошая координация движений и способность долго концентрироваться на одной задаче.
Также пригодятся:
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ответственность;
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терпение;
-
хорошая память;
-
интерес к биологии и химии;
-
умение общаться с людьми;
-
спокойствие в сложных ситуациях.
Важно и умение объяснять пациенту, что происходит и почему необходимо определённое лечение.
Где работают стоматологи
Стоматологи могут работать в государственных и частных клиниках, стоматологических центрах, больницах и других медицинских организациях.
Со временем врач может выбрать определённую специализацию или развиваться сразу в нескольких направлениях.
С чего начать школьнику
Если профессия стоматолога действительно интересна, стоит обратить особое внимание на химию и биологию.
Уже в 9–10 классе полезно посмотреть требования нескольких медицинских университетов и узнать проходные баллы прошлых лет.
Так будет понятнее, к каким результатам ЕГЭ нужно стремиться.
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