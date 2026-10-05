Стоматолог — это врач, который занимается здоровьем зубов, полости рта и челюстно-лицевой области.

Он не только лечит кариес. В стоматологии существует множество направлений: одни врачи лечат зубы, другие исправляют прикус, устанавливают протезы или занимаются хирургическим лечением.

Если школьник хочет стать стоматологом, ему предстоит серьёзно изучать биологию и химию и получить высшее медицинское образование.

Что делает стоматолог

Задачи зависят от специализации.

Стоматолог может:

лечить кариес и другие заболевания зубов;

проводить диагностику;

удалять зубы;

заниматься профилактикой заболеваний;

исправлять прикус;

устанавливать коронки и другие ортопедические конструкции;

проводить хирургическое лечение.

Стоматология сочетает медицину и очень точную ручную работу.

Какие предметы нужно сдавать на стоматолога

Для поступления после 11 класса на специальность 31.05.03 «Стоматология» чаще всего нужны:

химия;

биология;

русский язык.

Например, именно эти три вступительных испытания установлены в 2026 году для поступления на стоматологию в Сеченовском университете.

В других медицинских университетах требования необходимо проверять отдельно.

Bold Что важнее — химия или биология

Будущему стоматологу нужны оба предмета.

На первых курсах медицинского вуза студент сталкивается с анатомией, биологией, химией, физиологией и другими естественно-научными дисциплинами.

Поэтому готовиться только ради сдачи ЕГЭ не стоит. Чем лучше школьник понимает химию и биологию, тем легче ему будет учиться дальше.

Можно ли стать стоматологом после 9 класса

Сразу поступить после 9 класса в медицинский университет на врача-стоматолога нельзя.

После 9 класса можно выбрать медицинский колледж и получить среднее профессиональное образование. Но чтобы стать именно врачом-стоматологом, необходимо получить высшее образование по специальности «Стоматология».

Поэтому один из возможных путей выглядит так:

9 класс → колледж → поступление в медицинский университет.

Другой путь:

11 класс → ЕГЭ → медицинский университет.

Правила поступления выпускников колледжей в университет нужно проверять в конкретном вузе.

Сколько лет учиться на стоматолога

«Стоматология» — это программа специалитета.

Обучение будущего стоматолога в медицинском университете обычно занимает 5 лет.

После окончания вуза профессиональная подготовка врача продолжается. Для работы по отдельным узким специальностям требуется дальнейшее обучение.

Какие бывают направления в стоматологии

Стоматология включает несколько направлений.

Например:

стоматолог-терапевт лечит заболевания зубов;

стоматолог-хирург занимается хирургическим лечением;

ортодонт исправляет прикус и положение зубов;

стоматолог-ортопед занимается протезированием;

детский стоматолог работает с детьми.

Поэтому после получения базового медицинского образования врач может выбрать более узкую специализацию.

Какие качества важны для стоматолога

В этой профессии особенно важны внимательность и аккуратность.

Стоматолог работает на очень небольшом пространстве, поэтому ему нужны хорошая координация движений и способность долго концентрироваться на одной задаче.

Также пригодятся:

ответственность;

терпение;

хорошая память;

интерес к биологии и химии;

умение общаться с людьми;

спокойствие в сложных ситуациях.

Важно и умение объяснять пациенту, что происходит и почему необходимо определённое лечение.

Где работают стоматологи

Стоматологи могут работать в государственных и частных клиниках, стоматологических центрах, больницах и других медицинских организациях.

Со временем врач может выбрать определённую специализацию или развиваться сразу в нескольких направлениях.

С чего начать школьнику

Если профессия стоматолога действительно интересна, стоит обратить особое внимание на химию и биологию.

Уже в 9–10 классе полезно посмотреть требования нескольких медицинских университетов и узнать проходные баллы прошлых лет.

Так будет понятнее, к каким результатам ЕГЭ нужно стремиться.

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