Профессия врача связана с диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний. Это одна из тех профессий, где обучение не заканчивается получением диплома: медицинские специалисты продолжают учиться практически всю профессиональную жизнь.

Разберём, какой путь предстоит школьнику, который хочет стать врачом.

Какие предметы нужно сдавать на врача

Для поступления на многие медицинские специальности после 11 класса обычно нужны:

химия; биология; русский язык.

Например, такая комбинация используется при поступлении на специальность 31.05.01 «Лечебное дело».

Однако медицинских направлений много, поэтому набор экзаменов может отличаться.

Перед выбором ЕГЭ обязательно нужно проверить правила поступления именно на интересующую программу.

Какой предмет самый важный для будущего врача

Большое значение имеют химия и биология.

Биология помогает понять устройство и работу человеческого организма, а химия необходима для дальнейшего изучения биохимических процессов, лекарственных веществ и других медицинских дисциплин.

Поэтому подготовку к этим предметам лучше начинать заранее.

Можно ли пойти в медицину после 9 класса

Да. После 9 класса можно поступить в медицинский колледж и получить среднее профессиональное образование.

В колледжах готовят медицинских сестёр, фельдшеров и других специалистов среднего медицинского звена.

Но колледж и медицинский вуз — это разные образовательные траектории.

Если цель — стать именно врачом, потребуется получить соответствующее высшее медицинское образование.

Сколько лет учиться на врача

Например, обучение по специальности «Лечебное дело» обычно занимает 6 лет.

Но после получения диплома путь специалиста может продолжиться. Чтобы работать по определённой медицинской специальности, может потребоваться дальнейшая профессиональная подготовка.

Поэтому медицина — направление для тех, кто готов долго и серьёзно учиться.

Какие бывают врачи

Медицина включает множество специальностей.

Это терапевты, педиатры, хирурги, кардиологи, неврологи, офтальмологи, травматологи, эндокринологи и многие другие специалисты.

Выбирать узкое направление сразу в школе необязательно. Сначала гораздо важнее понять, действительно ли вам интересны медицина, биология и работа с людьми.

Какие качества нужны врачу

Для врача важны ответственность и внимательность, потому что его решения могут напрямую влиять на здоровье человека.

Также пригодятся:

хорошая память, способность много учиться, стрессоустойчивость, аккуратность, умение общаться с людьми и готовность брать на себя ответственность.

Где работают врачи

Врачи работают в государственных и частных больницах, поликлиниках, медицинских центрах, научных учреждениях и специализированных клиниках.

Некоторые специалисты также занимаются исследованиями или преподаванием.

С чего начать школьнику

Если профессия врача действительно интересна, стоит уделить особое внимание биологии и химии.

Также полезно заранее изучить медицинские университеты и посмотреть требования к интересующим специальностям.

Чем раньше школьник определится с примерным направлением, тем проще будет составить план подготовки к ЕГЭ.

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