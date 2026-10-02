Юрист — это специалист, который знает законы и помогает применять их на практике. Юристы работают в судах, государственных органах, компаниях, банках, юридических фирмах и многих других организациях.

Но что нужно сделать школьнику, если он хочет стать юристом? Разберёмся простыми словами.

Чем занимается юрист

Работа юриста зависит от выбранного направления. Один специалист может заниматься договорами и документами, другой — представлять интересы клиента в суде, третий — работать с налогами или трудовым законодательством.

Юристы могут заниматься:

составлением и проверкой договоров;

консультированием людей и организаций;

подготовкой юридических документов;

сопровождением сделок;

защитой интересов клиентов;

анализом законодательства;

работой с судебными делами.

При этом юрист — это общее название профессии. В юридической сфере также работают адвокаты, прокуроры, следователи, нотариусы, судьи, корпоративные юристы и специалисты в других областях права.

Какие предметы нужно сдавать на юриста

После 11 класса для поступления на направление 40.03.01 «Юриспруденция» обычно требуются результаты ЕГЭ.

Чаще всего встречаются:

Русский язык

Обществознание

и ещё один предмет по правилам конкретного университета.

Третьим предметом могут быть:

история;

иностранный язык;

информатика;

профильная математика.

Например, в одном университете могут потребоваться русский язык, обществознание и история, а в другом разрешат вместо истории выбрать иностранный язык или информатику.

Поэтому ещё до выбора предметов ЕГЭ желательно посмотреть требования нескольких вузов, в которые школьник потенциально хочет поступать.

Нужно ли сдавать обществознание на юриста

Во многих российских вузах обществознание остаётся одним из основных вступительных предметов для направления «Юриспруденция».

Однако ориентироваться только на один университет не стоит. Требования к вступительным испытаниям могут различаться и меняться от одной приёмной кампании к другой.

Лучше заранее выбрать несколько интересующих вузов и сравнить их требования.

Можно ли стать юристом после 9 класса

После 9 класса можно поступить в колледж на юридическое направление. Для поступления в колледж обычно учитывается средний балл аттестата, хотя конкретные правила необходимо смотреть в выбранной образовательной организации.

После колледжа можно начать работать по некоторым специальностям либо продолжить образование в вузе.

Если школьник планирует серьёзную карьеру в юридической сфере, высшее юридическое образование значительно расширяет выбор профессий и возможностей.

Сколько учиться на юриста

Срок зависит от образовательной программы и формы обучения.

На программах высшего образования обучение обычно занимает несколько лет. Конкретный срок нужно смотреть у выбранного вуза: существуют программы бакалавриата, специалитета и другие варианты подготовки.

После получения диплома юрист также продолжает постоянно изучать изменения в законодательстве.

Какие качества нужны юристу

Хорошему юристу важно уметь внимательно читать большие объёмы информации, анализировать документы и ясно выражать свои мысли.

Особенно пригодятся:

грамотная речь, логическое мышление, внимательность, хорошая память, умение аргументировать свою позицию, ответственность и способность спокойно работать с большим количеством документов.

Полезно также хорошо знать русский язык, историю и обществознание.

Где может работать юрист

Юристы нужны практически во всех сферах.

Можно работать:

в юридической компании, коммерческой организации, банке, страховой компании, государственном учреждении, суде, правоохранительных органах или заниматься частной юридической практикой при соблюдении необходимых требований.

Отдельное большое направление — корпоративные юристы. Они работают внутри компаний, проверяют договоры, помогают соблюдать законодательство и решают юридические вопросы бизнеса.

Подходит ли вам профессия юриста

Профессия может подойти тем, кто любит разбираться в сложных вопросах, внимательно работает с текстами, умеет доказывать свою точку зрения и интересуется законами и устройством общества.

Если вы рассматриваете юриспруденцию как будущую профессию, желательно уже в 8–10 классе посмотреть программы разных вузов. Так будет легче понять, какие предметы ЕГЭ понадобятся и на какие дисциплины стоит обратить особое внимание.

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