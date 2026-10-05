Журналист ищет информацию, проверяет её и рассказывает о событиях другим людям.
Сегодня журналист работает не только в газете или на телевидении. Это могут быть сайты, интернет-издания, радио, видеопроекты, подкасты и другие медиаплатформы.
При этом хороший журналист должен не просто уметь писать. Нужно находить информацию, задавать вопросы, проверять факты и понятно объяснять сложные вещи.
Чем занимается журналист
Журналист может:
-
искать темы;
-
брать интервью;
-
работать с источниками информации;
-
писать статьи;
-
готовить репортажи;
-
создавать видео и аудиоматериалы;
-
проверять факты;
-
работать на месте событий;
-
редактировать материалы.
Работа сильно отличается в зависимости от выбранного направления.
Какие предметы нужно сдавать на журналиста
Для поступления на направление 42.03.02 «Журналистика» обычно особенно важны:
- русский язык;
- литература.
Во многих университетах также проводится дополнительное творческое испытание.
Например, для поступления на журналистику в НИУ ВШЭ в 2026 году нужно сдать русский язык, литературу и творческое испытание.
В МГУ требования шире: кроме русского языка и литературы требуется один предмет по выбору — иностранный язык, история или география — и дополнительное творческое испытание.
Поэтому набор экзаменов необходимо проверять именно по выбранным университетам.
Что такое творческий экзамен на журналистику
Это дополнительное вступительное испытание, которое проводит сам вуз.
Формат отличается.
Например, в НИУ ВШЭ творческое испытание в 2026 году представляло собой письменную работу на литературную или социально-политическую тему.
В МГУ абитуриенты выполняют письменные задания творческой направленности.
Поэтому готовиться нужно не только к ЕГЭ.
Нужно ли журналисту хорошо знать русский язык
Да.
Даже если человек хочет заниматься видео или работать ведущим, грамотная устная и письменная речь остаётся одним из основных профессиональных навыков.
Журналисту нужно быстро понимать информацию и превращать её в понятный материал.
Поэтому русский язык и литература особенно важны.
Нужно ли много читать
Чтение помогает расширить словарный запас и научиться работать с текстом.
Но журналисту также важно следить за событиями, интересоваться историей, обществом, экономикой, наукой или другими областями.
Чем шире кругозор, тем легче задавать хорошие вопросы и разбираться в новых темах.
Можно ли стать журналистом после 9 класса
После 9 класса можно выбрать колледж по смежному гуманитарному или медийному направлению.
Однако один из наиболее распространённых путей в профессию выглядит так:
11 классов → ЕГЭ → факультет журналистики или медиакоммуникаций.
После колледжа также можно продолжить обучение в вузе.
Сколько учиться на журналиста
Бакалавриат по журналистике обычно занимает несколько лет.
Например, программа «Журналистика» НИУ ВШЭ рассчитана на 4 года очного обучения.
В других университетах продолжительность и формат программы могут отличаться.
Какие качества нужны журналисту
В профессии пригодятся:
-
грамотность;
-
любознательность;
-
коммуникабельность;
-
критическое мышление;
-
внимательность;
-
умение задавать вопросы;
-
способность быстро работать с информацией.
Особенно важно научиться отличать подтверждённый факт от слуха или личного мнения.
Где работают журналисты
Это могут быть интернет-СМИ, телеканалы, радиостанции, журналы, газеты, медиапроекты и редакции крупных организаций.
Журналист может специализироваться на спорте, культуре, политике, технологиях, образовании, науке, экономике и десятках других тем.
С чего начать школьнику
Хороший способ проверить интерес к профессии — начать создавать материалы самостоятельно.
Можно вести школьное медиа, брать интервью, писать статьи, снимать небольшие репортажи или записывать подкаст.
Такая практика помогает понять, нравится ли человеку журналистская работа, а позже может пригодиться при подготовке к творческим испытаниям.
В онлайн-школе "Дом Знаний" — качественная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ и обучение с 1 по 11 класс с государственным аттестатом.
- мини-классы до 10 человек
- углубленная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
- бесплатные кружки и курсы для учеников
- 10 000 тыс. видеоматериалов и 1 млн проверочных тестов
- одноклассники по всему миру
- помощь ученику в выборе профессии.
Школа имеет многочисленные положительные отзывы от учеников и родителей.
«Дом Знаний» — школа нового поколения, где каждый ученик выстраивает своё обучение так, как удобно именно ему: с персональным расписанием и поддержкой специалистов на протяжении всего обучения.
Начать заниматься, чтобы подготовиться к профессии журналиста
Комментарии
Загружаем комментарии...
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий или поставить оценку