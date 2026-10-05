Журналист ищет информацию, проверяет её и рассказывает о событиях другим людям.

Сегодня журналист работает не только в газете или на телевидении. Это могут быть сайты, интернет-издания, радио, видеопроекты, подкасты и другие медиаплатформы.

При этом хороший журналист должен не просто уметь писать. Нужно находить информацию, задавать вопросы, проверять факты и понятно объяснять сложные вещи.

Чем занимается журналист

Журналист может:

искать темы;

брать интервью;

работать с источниками информации;

писать статьи;

готовить репортажи;

создавать видео и аудиоматериалы;

проверять факты;

работать на месте событий;

редактировать материалы.

Работа сильно отличается в зависимости от выбранного направления.

Какие предметы нужно сдавать на журналиста

Для поступления на направление 42.03.02 «Журналистика» обычно особенно важны:

русский язык;

литература.

Во многих университетах также проводится дополнительное творческое испытание.

Например, для поступления на журналистику в НИУ ВШЭ в 2026 году нужно сдать русский язык, литературу и творческое испытание.

В МГУ требования шире: кроме русского языка и литературы требуется один предмет по выбору — иностранный язык, история или география — и дополнительное творческое испытание.

Поэтому набор экзаменов необходимо проверять именно по выбранным университетам.

Что такое творческий экзамен на журналистику

Это дополнительное вступительное испытание, которое проводит сам вуз.

Формат отличается.

Например, в НИУ ВШЭ творческое испытание в 2026 году представляло собой письменную работу на литературную или социально-политическую тему.

В МГУ абитуриенты выполняют письменные задания творческой направленности.

Поэтому готовиться нужно не только к ЕГЭ.

Нужно ли журналисту хорошо знать русский язык

Да.

Даже если человек хочет заниматься видео или работать ведущим, грамотная устная и письменная речь остаётся одним из основных профессиональных навыков.

Журналисту нужно быстро понимать информацию и превращать её в понятный материал.

Поэтому русский язык и литература особенно важны.

Нужно ли много читать

Чтение помогает расширить словарный запас и научиться работать с текстом.

Но журналисту также важно следить за событиями, интересоваться историей, обществом, экономикой, наукой или другими областями.

Чем шире кругозор, тем легче задавать хорошие вопросы и разбираться в новых темах.

Можно ли стать журналистом после 9 класса

После 9 класса можно выбрать колледж по смежному гуманитарному или медийному направлению.

Однако один из наиболее распространённых путей в профессию выглядит так:

11 классов → ЕГЭ → факультет журналистики или медиакоммуникаций.

После колледжа также можно продолжить обучение в вузе.

Сколько учиться на журналиста

Бакалавриат по журналистике обычно занимает несколько лет.

Например, программа «Журналистика» НИУ ВШЭ рассчитана на 4 года очного обучения.

В других университетах продолжительность и формат программы могут отличаться.

Какие качества нужны журналисту

В профессии пригодятся:

грамотность;

любознательность;

коммуникабельность;

критическое мышление;

внимательность;

умение задавать вопросы;

способность быстро работать с информацией.

Особенно важно научиться отличать подтверждённый факт от слуха или личного мнения.

Где работают журналисты

Это могут быть интернет-СМИ, телеканалы, радиостанции, журналы, газеты, медиапроекты и редакции крупных организаций.

Журналист может специализироваться на спорте, культуре, политике, технологиях, образовании, науке, экономике и десятках других тем.

С чего начать школьнику

Хороший способ проверить интерес к профессии — начать создавать материалы самостоятельно.

Можно вести школьное медиа, брать интервью, писать статьи, снимать небольшие репортажи или записывать подкаст.

Такая практика помогает понять, нравится ли человеку журналистская работа, а позже может пригодиться при подготовке к творческим испытаниям.

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