Сборы ребёнка в школу — всегда заметная статья расходов. Хороший рюкзак можно купить недорого, если знать, на что смотреть. В этой статье мы расскажем, как выбрать правильный бюджетный рюкзак, и подготовили большую свежую подборку 15 моделей для мальчиков + 15 моделей для девочек с Wildberries (цены до 5000 ₽).

Как правильно выбрать рюкзак ребёнку

Основные критерии:

Ортопедическая спинка — жёсткая, с правильными изгибами и вентиляцией (обязательно для детей 7–12 лет). Вес пустого рюкзака — не больше 800–1000 г для младших классов. Лямки — широкие (минимум 4 см), мягкие, с регулировкой. Материал — плотный полиэстер с водоотталкивающей пропиткой. Размер — 35–42 см для 1–4 классов, 40–48 см для 5–9 классов. Дополнительно — светоотражатели, несколько отделений, крепкие молнии и боковые карманы. Рейтинг — от 4.8, много отзывов с фото.

Лучшее время для покупки — середина лета (максимальные скидки и акции).

15 лучших бюджетных рюкзаков для мальчиков (до 5000 ₽)

HATSY Рюкзак школьный ортопедический светящийся Артикул: 456856077 Цена: 990–2290 ₽ Отличная ортопедическая спинка, светоотражатели, удобные отделения. Идеально для 1–6 классов. Рейтинг 4.9.

Brauberg URBAN городской спортивный Артикул: 848913037 Цена: 1490–3490 ₽ Прочный материал, минималистичный дизайн, отделение для ноутбука.

Mernison Школьный рюкзак 4 в 1 Артикул: поиск «Mernison 4 в 1 мальчик» Цена: 1690–2890 ₽ Полный комплект (рюкзак + пенал + мешок для обуви).

SkyName Рюкзак школьный 6 в 1 Артикул: SkyName 6 в 1 Цена: 1990–3590 ₽ Большой набор, хорошая ортопедия.

White City Рюкзак школьный чёрный спортивный Артикул: поиск «White City чёрный» Цена: 890–2390 ₽ Лёгкий и очень прочный.

deVENTE Подростковый для мальчика Артикул: deVENTE подростковый мальчик Цена: 1790–3290 ₽ Качественная фурнитура и удобная посадка.

**№1 School ** Артикул: 843414 Цена: 1390–2690 ₽ Популярный бюджетный вариант с хорошей спинкой.

Grizzly RAf-393 Артикул: Grizzly RAf-393 Цена: 2290–4490 ₽ Надёжный бренд, отличная ортопедия.

ZARRIVE Чёрный подростковый Артикул: ZARRIVE чёрный Цена: 1190–2490 ₽ Практичный и лёгкий.

P.KORS Городской Артикул: P.KORS школьный Цена: 1890–3790 ₽ Стильный и вместительный.

Evo Line Анатомический Артикул: Evo Line школьный Цена: 1490–2790 ₽ Хорошая вентиляция спинки.

Impreza 5 в 1 Артикул: Impreza 5 в 1 Цена: 2290–4690 ₽ Большой комплект.

BlackBag с отделением для ноутбука Артикул: BlackBag подростковый Цена: 1790–3490 ₽ Подходит для старших классов.

Рюкзак Roblox / Fortnite Артикул: Roblox школьный Цена: 1590–3290 ₽ Для фанатов игр.

k-pak Ортопедический Артикул: k-pak ортопедический Цена: 1890–2690 ₽ Высокие оценки за комфорт.

15 лучших бюджетных рюкзаков для девочек (до 5000 ₽)

BONIX Школьный портфель 4 в 1 Артикул: BONIX 4 в 1 девочка Цена: 1490–2990 ₽ Красивые пастельные и розовые цвета, полный комплект.

Mernison 4 в 1 для девочек Артикул: Mernison 4 в 1 девочка Цена: 1690–2890 ₽ Практичный и популярный набор.

Grizzly RAw-694 Артикул: Grizzly RAw-694 Цена: 2190–3990 ₽ Качественный с красивым принтом.

Happy Shop Куроми / Единорог Артикул: Happy Shop Куроми Цена: 890–2190 ₽ Яркий и очень милый для младших классов.

deVENTE Ортопедический для девочки Артикул: deVENTE девочка Цена: 1890–3390 ₽ Надёжный бренд.

SkyName лёгкий для девочки Артикул: SkyName девочка Цена: 1790–3190 ₽ Лёгкий и удобный.

BRAINBOOK с шоппером Артикул: BRAINBOOK набор Цена: 1390–2990 ₽ Полезный комплект.

SCHOOL STANDARD Ранец 14 л Артикул: SCHOOL STANDARD первый класс Цена: 1290–2590 ₽ Отличный выбор для первоклассниц.

Cherry pick 4 в 1 Артикул: Cherry pick 4 в 1 Цена: 1590–2890 ₽ Яркие и стильные варианты.

Рюкзак с коалой / цветами Артикул: «рюкзак коала школьный» Цена: 1190–2490 ₽ Нежный и милый дизайн.

Berlingo Expert Артикул: Berlingo Expert Цена: 1790–3290 ₽ Хорошее качество по разумной цене.

Y2K пастельный Артикул: Y2K школьный девочка Цена: 1290–2590 ₽ Трендовый минимализм.

Sun Eight яркий Артикул: Sun Eight девочка Цена: 990–2190 ₽ Бюджетный яркий вариант.

Подростковый со звёздами Артикул: Biletskaya школьный Цена: 1390–2690 ₽ Для девочек 5–9 классов.

Рюкзак с аниме-принтами Артикул: аниме школьный девочка Цена: 1090–2390 ₽ Для фанаток аниме 8–12 лет.

Полезные советы

Всегда читайте свежие отзывы с реальными фото.

Проверяйте вес рюкзака перед покупкой.

Не берите слишком большой рюкзак — ребёнку будет тяжело.

Сравнивайте цены по артикулам на разных страницах.

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