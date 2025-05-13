Как выбрать удобную школьную форму: советы для родителей

Выбор школьной формы – это не просто покупка одежды, это инвестиция в комфорт и успеваемость вашего ребенка. Ведь если форма неудобная, ребенок будет чувствовать себя скованно, раздраженно, а это, согласитесь, не способствует хорошей учебе.