Родители тратят на сборы ребёнка в школу от 10 до 30 тысяч рублей и больше. Но можно существенно сократить расходы, если покупать правильно. В этой статье — актуальные лайфхаки, лучшие площадки и список must-have на 2026–2027 учебный год.

1. Лучшее время для покупок — конец июня-июль 2026

Самые вкусные скидки приходятся на середину лета:

Скидки на канцелярию, рюкзаки, тетради и форму — до 30–50%. На маркетплейсах часто добавляют промокоды и кэшбэк. В начале сентября цены уже выше, а выбор меньше.

Совет: Не ждите 31 августа — хорошие рюкзаки и пеналы разбирают первыми.

2. Где покупать выгоднее всего

3. ТОП-12 способов купить дешевле

Покупайте наборами и комплектами — почти всегда выгоднее, чем по одной штуке. Выбирайте универсальные товары без ярких персонажей — они стоят дороже и быстро надоедают. Берите с запасом в конце августа — в сентябре те же тетради будут дороже. Используйте кэшбэк-карты и программы лояльности (Т-Банк, Сбер, Яндекс Плюс). Сравнивайте цены по артикулам — один и тот же товар на разных площадках может отличаться в 1,5–2 раза. Покупайте российские бренды (Еrich Krause, Гамма, Каляка-Маляка) — качество хорошее, цена ниже импортных. Не берите дорогой пенал с наполнением — лучше пустой + отдельно качественные ручки и карандаши. Используйте старые вещи, которые в хорошем состоянии (обложки, папки, некоторые тетради). Проверяйте отзывы и фото от покупателей — особенно важно для рюкзаков. Покупайте онлайн, а примеряйте оффлайн (рюкзак, форму). Следите за акциями «1+1=3», «скидка на второй товар». Делайте общий список с другими родителями класса — оптовая закупка всегда дешевле.

4. Примерный список школьных принадлежностей (эконом-вариант)

Обязательно:

Рюкзак/ранец (ортопедический, 800–2500 ₽) Тетради 12–18 листов (клетка + косая линейка) Обложки для тетрадей и книг (плотные) Пенал Ручки синие + запасные стержни Простые и цветные карандаши Ластик, точилка, линейка 15–20 см Альбом для рисования, краски, кисточки Папка для тетрадей А4 Подставка для книг

Желательно (но можно сэкономить):

Дневник, ножницы, клей, цветная бумага Органайзер на стол

5. Как онлайн-школа помогает экономить

В общеобразовательной онлайн-школе «Дом Знаний» ребёнок может учиться с минимальным набором «бумажной» канцелярии, а сэкономленные средства можно инвестировать в кружки и секции! Есть пробный период, можно влиться в онлайн-класс и увидеть, насколько это удобно!

Нет нужды в десятках тетрадей для домашних работ. Все задания и конспекты — в личном кабинете. Экономия на учебниках и рабочих тетрадях. Появляется время и средства на кружки и секции.

Заключение: главный секрет экономии

Самая выгодная покупка — это покупка с умом. Составьте точный список от учителя, не покупайте лишнего и сравнивайте цены. Правильный подход позволит сэкономить 30–50% от запланированного бюджета.