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Как выгодно купить школьные принадлежности в 2026 году: 12 проверенных способов сэкономить без потери качества

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Как выгодно купить школьные принадлежности в 2026 году: 12 проверенных способов сэкономить без потери качества
Екатерина Магомедова - Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов.
Автор
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов.

Родители тратят на сборы ребёнка в школу от 10 до 30 тысяч рублей и больше. Но можно существенно сократить расходы, если покупать правильно. В этой статье — актуальные лайфхаки, лучшие площадки и список must-have на 2026–2027 учебный год.

1. Лучшее время для покупок — конец июня-июль 2026

Самые вкусные скидки приходятся на середину лета:

  1. Скидки на канцелярию, рюкзаки, тетради и форму — до 30–50%.
  2. На маркетплейсах часто добавляют промокоды и кэшбэк.
  3. В начале сентября цены уже выше, а выбор меньше.

Совет: Не ждите 31 августа — хорошие рюкзаки и пеналы разбирают первыми.

2. Где покупать выгоднее всего

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3. ТОП-12 способов купить дешевле

  1. Покупайте наборами и комплектами — почти всегда выгоднее, чем по одной штуке.
  2. Выбирайте универсальные товары без ярких персонажей — они стоят дороже и быстро надоедают.
  3. Берите с запасом в конце августа — в сентябре те же тетради будут дороже.
  4. Используйте кэшбэк-карты и программы лояльности (Т-Банк, Сбер, Яндекс Плюс).
  5. Сравнивайте цены по артикулам — один и тот же товар на разных площадках может отличаться в 1,5–2 раза.
  6. Покупайте российские бренды (Еrich Krause, Гамма, Каляка-Маляка) — качество хорошее, цена ниже импортных.
  7. Не берите дорогой пенал с наполнением — лучше пустой + отдельно качественные ручки и карандаши.
  8. Используйте старые вещи, которые в хорошем состоянии (обложки, папки, некоторые тетради).
  9. Проверяйте отзывы и фото от покупателей — особенно важно для рюкзаков.
  10. Покупайте онлайн, а примеряйте оффлайн (рюкзак, форму).
  11. Следите за акциями «1+1=3», «скидка на второй товар».
  12. Делайте общий список с другими родителями класса — оптовая закупка всегда дешевле.

4. Примерный список школьных принадлежностей (эконом-вариант)

Обязательно:

  1. Рюкзак/ранец (ортопедический, 800–2500 ₽)
  2. Тетради 12–18 листов (клетка + косая линейка)
  3. Обложки для тетрадей и книг (плотные)
  4. Пенал
  5. Ручки синие + запасные стержни
  6. Простые и цветные карандаши
  7. Ластик, точилка, линейка 15–20 см
  8. Альбом для рисования, краски, кисточки
  9. Папка для тетрадей А4
  10. Подставка для книг

Желательно (но можно сэкономить):

  1. Дневник, ножницы, клей, цветная бумага
  2. Органайзер на стол

5. Как онлайн-школа помогает экономить

В общеобразовательной онлайн-школе «Дом Знаний» ребёнок может учиться с минимальным набором «бумажной» канцелярии, а сэкономленные средства можно инвестировать в кружки и секции! Есть пробный период, можно влиться в онлайн-класс и увидеть, насколько это удобно!

  1. Нет нужды в десятках тетрадей для домашних работ.
  2. Все задания и конспекты — в личном кабинете.
  3. Экономия на учебниках и рабочих тетрадях.
  4. Появляется время и средства на кружки и секции.

Заключение: главный секрет экономии

Самая выгодная покупка — это покупка с умом. Составьте точный список от учителя, не покупайте лишнего и сравнивайте цены. Правильный подход позволит сэкономить 30–50% от запланированного бюджета.

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