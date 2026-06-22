Родители тратят на сборы ребёнка в школу от 10 до 30 тысяч рублей и больше. Но можно существенно сократить расходы, если покупать правильно. В этой статье — актуальные лайфхаки, лучшие площадки и список must-have на 2026–2027 учебный год.
1. Лучшее время для покупок — конец июня-июль 2026
Самые вкусные скидки приходятся на середину лета:
- Скидки на канцелярию, рюкзаки, тетради и форму — до 30–50%.
- На маркетплейсах часто добавляют промокоды и кэшбэк.
- В начале сентября цены уже выше, а выбор меньше.
Совет: Не ждите 31 августа — хорошие рюкзаки и пеналы разбирают первыми.
2. Где покупать выгоднее всего
3. ТОП-12 способов купить дешевле
- Покупайте наборами и комплектами — почти всегда выгоднее, чем по одной штуке.
- Выбирайте универсальные товары без ярких персонажей — они стоят дороже и быстро надоедают.
- Берите с запасом в конце августа — в сентябре те же тетради будут дороже.
- Используйте кэшбэк-карты и программы лояльности (Т-Банк, Сбер, Яндекс Плюс).
- Сравнивайте цены по артикулам — один и тот же товар на разных площадках может отличаться в 1,5–2 раза.
- Покупайте российские бренды (Еrich Krause, Гамма, Каляка-Маляка) — качество хорошее, цена ниже импортных.
- Не берите дорогой пенал с наполнением — лучше пустой + отдельно качественные ручки и карандаши.
- Используйте старые вещи, которые в хорошем состоянии (обложки, папки, некоторые тетради).
- Проверяйте отзывы и фото от покупателей — особенно важно для рюкзаков.
- Покупайте онлайн, а примеряйте оффлайн (рюкзак, форму).
- Следите за акциями «1+1=3», «скидка на второй товар».
- Делайте общий список с другими родителями класса — оптовая закупка всегда дешевле.
4. Примерный список школьных принадлежностей (эконом-вариант)
Обязательно:
- Рюкзак/ранец (ортопедический, 800–2500 ₽)
- Тетради 12–18 листов (клетка + косая линейка)
- Обложки для тетрадей и книг (плотные)
- Пенал
- Ручки синие + запасные стержни
- Простые и цветные карандаши
- Ластик, точилка, линейка 15–20 см
- Альбом для рисования, краски, кисточки
- Папка для тетрадей А4
- Подставка для книг
Желательно (но можно сэкономить):
- Дневник, ножницы, клей, цветная бумага
- Органайзер на стол
5. Как онлайн-школа помогает экономить
В общеобразовательной онлайн-школе «Дом Знаний» ребёнок может учиться с минимальным набором «бумажной» канцелярии, а сэкономленные средства можно инвестировать в кружки и секции! Есть пробный период, можно влиться в онлайн-класс и увидеть, насколько это удобно!
- Нет нужды в десятках тетрадей для домашних работ.
- Все задания и конспекты — в личном кабинете.
- Экономия на учебниках и рабочих тетрадях.
- Появляется время и средства на кружки и секции.
Заключение: главный секрет экономии
Самая выгодная покупка — это покупка с умом. Составьте точный список от учителя, не покупайте лишнего и сравнивайте цены. Правильный подход позволит сэкономить 30–50% от запланированного бюджета.