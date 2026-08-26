Маркетолог — это проводник между бизнесом и клиентом. Он выясняет, что на самом деле нужно покупателю, и помогает компании правильно рассказать о ценности своего продукта. Сегодня это одна из самых динамичных профессий, где одинаково важны и аналитический склад ума, и творческая жилка, а также умение работать с современными технологиями. Рассказываем, с чего начать путь в маркетинг, какие экзамены предстоит сдать после 9-го и 11-го классов и где получить качественное образование — от колледжа до вуза и профильных курсов.

1. После 9-го класса: через колледж

Если вы хотите начать знакомство с профессией как можно раньше, после девятого класса можно поступить в колледж (ссуз). Важный нюанс: в системе среднего профессионального образования нет специальности с точным названием «Маркетинг». Однако есть смежные направления, которые дают отличную базу, — например, «Реклама» или «Торговое дело».

Как считаются баллы?

В отличие от вузов, в колледжах не проводят вступительные испытания. Прием ведется на основе среднего балла аттестата. Чем выше ваши итоговые оценки, тем больше шансов попасть на бюджетное место при высоком конкурсе.

Какие предметы сдавать на ОГЭ?

Чтобы получить аттестат, нужно сдать четыре экзамена: обязательные русский язык и математику, а также два предмета по выбору. Для будущего маркетолога мы рекомендуем выбирать обществознание (оно дает понимание экономических и социальных процессов) и информатику (навыки работы с данными и цифровыми инструментами сегодня критически важны).

2. После 11-го класса: вузы

После школы путь в профессию лежит через вуз. Здесь маркетинг чаще всего изучают в рамках более широких направлений бакалавриата — «Менеджмент», «Реклама и связи с общественностью» или «Экономика». Четырехлетнее обучение дает фундаментальную картину мира: от экономики и психологии потребителя до стратегического бренд-менеджмента и анализа рынка.

Какие ЕГЭ нужно сдавать на маркетолога?

Набор предметов зависит от конкретного вуза и выбранной программы. Чаще всего требуются:

Русский язык (обязательный для всех);

Математика (профильный уровень) — важна для аналитики и работы с цифрами;

Обществознание — ключевой предмет для понимания социальных механизмов рынка;

Иностранный язык — особенно полезен, если вы планируете работать с зарубежными брендами или в международных компаниях;

Информатика — для тех, кто хочет связать карьеру с digital-инструментами;

История — иногда требуется на программах, связанных с рекламой и PR.

Важно: всегда сверяйте точный перечень экзаменов в правилах приема выбранного вуза — они публикуются на официальных сайтах университетов.

3. Где учиться на маркетолога

В профессию можно прийти разными дорогами. Выбор зависит от ваших целей, бюджета времени и готовности к самостоятельной работе.

Колледжи (после 9 класса)

Быстрый старт и ранний выход на практику. Примеры учебных заведений:

Колледж предпринимательства № 11 (Москва);

1-й МОК;

Колледж РЭУ им. Г. В. Плеханова;

Колледж СПбУТУиЭ;

СПб ТКУиК.

Вузы (после 11 класса)

Дают системное образование, диплом государственного образца и ценные профессиональные связи. Но будьте готовы к тому, что теории будет много, а практики — меньше, чем хотелось бы. Среди ведущих вузов:

НИУ ВШЭ;

РЭУ им. Г. В. Плеханова;

СПбГУ;

СПбГЭУ;

УрФУ им. Б. Н. Ельцина;

КФУ;

ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

4. Какое направление маркетинга выбрать?

Маркетинг сегодня — это огромное поле специализаций. Вот лишь несколько популярных треков, чтобы вы могли примерить их на себя:

Интернет-маркетолог — продвигает товары и услуги в онлайн-среде.

Digital-маркетолог — расширяет интернет-продвижение на все цифровые каналы: ТВ, мессенджеры, приложения и соцсети.

Бренд-маркетолог — работает над узнаваемостью, формирует ценности бренда и взаимодействует с партнерами и СМИ.

Email-маркетолог — сегментирует клиентские базы, создает триггерные рассылки и анализирует их эффективность.

Продакт-маркетолог — фокусируется на продвижении конкретного продукта и донесении его преимуществ до аудитории.

**SMM-маркетолог **— отвечает за присутствие компании в социальных сетях и строит лояльное сообщество вокруг бренда.

Трейд-маркетолог — работает с партнерами, дистрибьюторами и точками продаж, укрепляя рыночные позиции компании.

Если вы еще не определились с будущей профессией, поступайте учиться к нам в онлайн-школу "Дом Знаний". Здесь и подготовка к ОГЭ/ЕГЭ и профориентация со средней школы.