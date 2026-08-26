Профессия ветеринара требует не только глубоких знаний биологии и химии, но и терпения, эмпатии и готовности постоянно учиться новому. Рассказываем, с чего начать путь в ветеринарию, какие экзамены предстоит сдать после 9-го и 11-го классов и какие карьерные траектории доступны будущим специалистам.

1. После 9-го класса: старт в профессии через колледж

Многие школьники мечтают помогать животным с детства. И уже после 9-го класса можно сделать первые шаги в этом направлении. Важный нюанс: сразу стать ветеринарным врачом после колледжа не получится — эта квалификация присваивается только после вуза. Однако можно поступить в колледж или техникум на специальность «Ветеринарный фельдшер».

Чем занимается фельдшер? Это правая рука врача. Он делает уколы и капельницы, накладывает перевязки, берет анализы, ассистирует на операциях и ухаживает за пациентами в стационаре. Отличный вариант, чтобы «попробовать профессию на вкус» и понять, ваше ли это призвание.

Как поступить? В колледжи принимают по конкурсу аттестатов. Чем выше средний балл ваших итоговых оценок, тем больше шансов на бюджетное место. При этом нужно обязательно сдать ОГЭ:

Русский язык (обязательный);

Математика (обязательный);

Два предмета по выбору.

Что выбрать будущему ветеринару? Однозначно биологию и химию. Эти предметы станут вашей базой на протяжении всей карьеры — и в колледже, и в вузе, и в ежедневной практике.

2. После 11-го класса: путь к диплому врача

После окончания школы дорога в профессию лежит через вуз. Ветеринария в России — это специалитет, а не бакалавриат. Это значит, что обучение длится дольше и дает полноценную квалификацию врача.

Сроки обучения:

Очная форма — 5 лет ;

; Заочная форма — 6 лет.

Какие ЕГЭ нужно сдавать на ветеринара?

Набор предметов может незначительно отличаться в зависимости от вуза, но базовый перечень выглядит так:

Важно: биология — это ваш «золотой билет». Именно по этому предмету конкурс самый высокий, и именно он определяет, поступите вы или нет.

Нужно ли сдавать ДВИ (дополнительные вступительные испытания)? В большинстве вузов — нет. Но в некоторых университетах могут быть свои внутренние экзамены. Обязательно проверяйте информацию на сайте приемной комиссии выбранного учебного заведения.

3. Где учиться на ветеринара: три пути

Выбор траектории зависит от ваших целей и того, как быстро вы хотите начать работать с животными.

Вузы (высшее образование)

Только ветеринарный врач с дипломом специалитета имеет право:

Ставить диагнозы;

Назначать схемы лечения;

Проводить хирургические операции;

Выписывать рецепты на лекарства.

Если ваша цель — полноценная врачебная практика, путь лежит через университет.

Ведущие ветеринарные вузы России:

Колледжи и техникумы (среднее профессиональное образование)

Здесь готовят ветеринарных фельдшеров — специалистов среднего звена. Это не «младшая версия» врача, а самостоятельная и важная роль в клинике.

Сроки обучения:

После 9 класса — 3 года 10 месяцев ;

; После 11 класса — 2 года 10 месяцев.

Почему стоит начать с колледжа? Во-первых, вы быстрее погружаетесь в практику. Во-вторых, это отличный способ проверить себя: действительно ли вы готовы работать с животными, видеть их боль и помогать им. Многие студенты после колледжа поступают в вуз на ускоренную программу или просто приходят с уже сформированным портфолио навыков.

Примеры хороших ссузов:

Самообразование и курсы

В ветеринарии, как и в медицине, нет «быстрых путей» к операционному столу. Однако дополнительные курсы по первой помощи животным, зоопсихологии, или повышение квалификации по узкой специализации — отличный способ расширить навыки. Многие врачи продолжают учиться всю жизнь, осваивая новые методики и направления.

4. Какое направление в ветеринарии выбрать?

Ветеринария — это огромный мир специализаций. Можно работать с домашними питомцами, сельскохозяйственными животными, экзотическими видами или дикими зверями в заповедниках. А можно выбрать узкий профиль внутри профессии.

Популярные направления:

А это еще далеко не все направления! В ветеринарии востребованы также:

Офтальмологи, кардиологи и неврологи;

Гастроэнтерологи и эндокринологи;

Стоматологи и анестезиологи;

Радиологи и патологи;

Специалисты по репродукции, питанию и поведению животных;

Ветеринарные эпидемиологи и фармакологи.

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