Профессия ветеринара требует не только глубоких знаний биологии и химии, но и терпения, эмпатии и готовности постоянно учиться новому. Рассказываем, с чего начать путь в ветеринарию, какие экзамены предстоит сдать после 9-го и 11-го классов и какие карьерные траектории доступны будущим специалистам.
1. После 9-го класса: старт в профессии через колледж
Многие школьники мечтают помогать животным с детства. И уже после 9-го класса можно сделать первые шаги в этом направлении. Важный нюанс: сразу стать ветеринарным врачом после колледжа не получится — эта квалификация присваивается только после вуза. Однако можно поступить в колледж или техникум на специальность «Ветеринарный фельдшер».
Чем занимается фельдшер? Это правая рука врача. Он делает уколы и капельницы, накладывает перевязки, берет анализы, ассистирует на операциях и ухаживает за пациентами в стационаре. Отличный вариант, чтобы «попробовать профессию на вкус» и понять, ваше ли это призвание.
Как поступить? В колледжи принимают по конкурсу аттестатов. Чем выше средний балл ваших итоговых оценок, тем больше шансов на бюджетное место. При этом нужно обязательно сдать ОГЭ:
- Русский язык (обязательный);
- Математика (обязательный);
- Два предмета по выбору.
Что выбрать будущему ветеринару? Однозначно биологию и химию. Эти предметы станут вашей базой на протяжении всей карьеры — и в колледже, и в вузе, и в ежедневной практике.
2. После 11-го класса: путь к диплому врача
После окончания школы дорога в профессию лежит через вуз. Ветеринария в России — это специалитет, а не бакалавриат. Это значит, что обучение длится дольше и дает полноценную квалификацию врача.
Сроки обучения:
- Очная форма — 5 лет;
- Заочная форма — 6 лет.
Какие ЕГЭ нужно сдавать на ветеринара?
Набор предметов может незначительно отличаться в зависимости от вуза, но базовый перечень выглядит так:
Важно: биология — это ваш «золотой билет». Именно по этому предмету конкурс самый высокий, и именно он определяет, поступите вы или нет.
Нужно ли сдавать ДВИ (дополнительные вступительные испытания)? В большинстве вузов — нет. Но в некоторых университетах могут быть свои внутренние экзамены. Обязательно проверяйте информацию на сайте приемной комиссии выбранного учебного заведения.
3. Где учиться на ветеринара: три пути
Выбор траектории зависит от ваших целей и того, как быстро вы хотите начать работать с животными.
Вузы (высшее образование)
Только ветеринарный врач с дипломом специалитета имеет право:
- Ставить диагнозы;
- Назначать схемы лечения;
- Проводить хирургические операции;
- Выписывать рецепты на лекарства.
Если ваша цель — полноценная врачебная практика, путь лежит через университет.
Ведущие ветеринарные вузы России:
Колледжи и техникумы (среднее профессиональное образование)
Здесь готовят ветеринарных фельдшеров — специалистов среднего звена. Это не «младшая версия» врача, а самостоятельная и важная роль в клинике.
Сроки обучения:
- После 9 класса — 3 года 10 месяцев;
- После 11 класса — 2 года 10 месяцев.
Почему стоит начать с колледжа? Во-первых, вы быстрее погружаетесь в практику. Во-вторых, это отличный способ проверить себя: действительно ли вы готовы работать с животными, видеть их боль и помогать им. Многие студенты после колледжа поступают в вуз на ускоренную программу или просто приходят с уже сформированным портфолио навыков.
Примеры хороших ссузов:
Самообразование и курсы
В ветеринарии, как и в медицине, нет «быстрых путей» к операционному столу. Однако дополнительные курсы по первой помощи животным, зоопсихологии, или повышение квалификации по узкой специализации — отличный способ расширить навыки. Многие врачи продолжают учиться всю жизнь, осваивая новые методики и направления.
4. Какое направление в ветеринарии выбрать?
Ветеринария — это огромный мир специализаций. Можно работать с домашними питомцами, сельскохозяйственными животными, экзотическими видами или дикими зверями в заповедниках. А можно выбрать узкий профиль внутри профессии.
Популярные направления:
А это еще далеко не все направления! В ветеринарии востребованы также:
- Офтальмологи, кардиологи и неврологи;
- Гастроэнтерологи и эндокринологи;
- Стоматологи и анестезиологи;
- Радиологи и патологи;
- Специалисты по репродукции, питанию и поведению животных;
- Ветеринарные эпидемиологи и фармакологи.
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