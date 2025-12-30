Оценка ЕГЭ как «легкий» или «сложный» субъективна и зависит от ваших сильных сторон, структуры самого экзамена, статистики прошлых лет и требований выбранного вуза. Однако есть объективные ориентиры — уровень минимального балла, доля заданий с развернутыми ответами, средние результаты выпускников — которые позволяют объективно оценить шансы на успех. Ни один экзамен нельзя считать «простым» по умолчанию: даже при высоких средних баллах он может оказаться сложным именно для вас.

Обязательные и профильные экзамены: что нужно знать на 2026 год

Все выпускники российских школ обязаны сдать два обязательных экзамена — русский язык и математику. При этом по математике разрешен выбор между базовым и профильным уровнем. Базовая математика подойдет тем, кто не планирует поступать в вуз или выбирает специальности, где математика не является профилирующей дисциплиной (например, филология, юриспруденция, история). Достаточно получить «тройку» — и аттестат обеспечен.

Профильная математика обязательна для поступления на большинство технических, экономических и естественно-научных направлений. Ее минимальный порог выше, а сам экзамен требует глубокого понимания алгебры, геометрии и элементов математического анализа.

Остальные экзамены сдаются по выбору. Их количество и состав формируются исходя из:

выбранной специальности;

перечня вступительных испытаний конкретного вуза;

ваших академических сильных сторон.

Важно помнить: если вы планируете подавать документы в несколько вузов или на разные программы, стоит заранее сверить их требования и выбрать максимально универсальный набор предметов.

Почему «легкий» ЕГЭ — миф, но с рациональным зерном

Нет универсально легких или сложных экзаменов — есть более и менее подходящие именно вам. Однако можно выделить несколько объективных критериев, которые помогают оценить реальную нагрузку и вероятность высокого результата.

1. Личная история успеха в предмете.

Если на протяжении нескольких лет вы стабильно получали хорошие оценки, легко усваивали материал и даже участвовали в олимпиадах — это хороший сигнал. Подготовка к ЕГЭ по такому предмету потребует меньше времени и вызовет меньше стресса, а результат будет лучше.

2. Соотношение тестовой и развернутой частей.

Экзамены, где большая часть баллов дается за краткие ответы (например, химия, география), часто кажутся «проще» тем, кто испытывает трудности с письменной аргументацией. В то же время по таким предметам, как литература или обществознание, успех напрямую зависит от умения строить логичные, терминологически точные и структурированные рассуждения.

3. Статистика средних баллов за последние годы.

Рособрнадзор ежегодно публикует средние результаты по каждому ЕГЭ. В ̶2̶0̶2̶5̶ году самые высокие средние баллы были у английского языка (64,1) и профильной математики (62). При этом обществознание (53,6) и биология (54,5) — несмотря на массовую популярность — остаются в числе самых «низкобалльных».

Низкие средние баллы не всегда означают высокую сложность: иногда они отражают низкое качество школьной подготовки или жесткие критерии проверки.

4. Минимальный порог и шкала перевода.

Минимальный балл, необходимый для получения аттестата, меняется от предмета к предмету. Его точное значение для каждого предмета можно посмотреть на сайте Рособрнадозра или в спецификациях ФИПИ.

Детальный взгляд на три самых популярных ЕГЭ

Обществознание — «просто списать не получится»

Его выбирают более 42% выпускников, но средний балл остается одним из самых низких. Почему? Потому что экзамен проверяет не столько знание фактов, сколько умение применять понятия в новых ситуациях, строить рассуждения и аргументировать позицию. Основные ошибки: подмена терминов разговорными формулировками, недостаточная глубина примеров, нарушение структуры ответа.

Информатика и ИКТ — экзамен для практиков

Более 21% выпускников выбирают информатику, и особенно те, кто ориентирован на IT-специальности. Здесь важно не только знать теорию, но и уметь писать и отлаживать код в условиях экзамена. Задания на программирование, логические схемы и обработку данных требуют регулярной практики. Главный совет: тренируйтесь в тех средах, которые указаны в спецификации ФИПИ.

Биология — наука не про «зубрежку», а про системное мышление

Популярна среди будущих медиков (19,77% сдающих), но сдается с трудом. Дело в том, что экзамен требует не просто знания терминов, а понимания взаимосвязей: как устроены клеточные процессы, как работает иммунная система, почему нарушения в одном звене ведут к сбоям в другом. Здесь особенно важно уметь анализировать схемы, таблицы и графики, а также точно формулировать ответы — каждое слово имеет значение.

Как собрать «идеальный» набор ЕГЭ: 6 проверенных принципов

Исходите из своих сильных сторон. Не гонитесь за «модными» предметами — выбирайте те, где вы уверенно чувствуете себя даже без репетитора. Изучите требования вузов. Проходные баллы и перечень экзаменов могут отличаться даже у программ с похожими названиями — например, у «Прикладной математики» в МФТИ и МГУ. Оцените объем письменной работы. Если вам трудно писать развернутые тексты, избегайте экзаменов с большим количеством заданий части 2 (например, литературы или истории). Балансируйте нагрузку. Оптимальная стратегия: один «тяжелый» профильный экзамен и два таких, где вы можете рассчитывать на стабильный результат без изнурительной подготовки. Анализируйте статистику за 2–3 года. Это покажет, насколько стабильны результаты по предмету и не было ли резких изменений в критериях. Прорешайте хотя бы 3–5 вариантов. Это лучший способ понять, насколько реально достичь желаемого балла и сколько времени потребуется на подготовку.

Заключение: выбор ЕГЭ — это инвестиция в будущее

Выбор предметов ЕГЭ — не формальность, а важнейший этап планирования образовательной траектории. Правильно подобранный набор экзаменов снижает стресс, экономит время и повышает шансы на поступление в желаемый вуз. Главное — быть честным с самим собой: не ориентироваться на мнение одноклассников или родителей, а опираться на объективные данные и личный опыт.

Если вы уже определились с направлением, но не уверены в уровне подготовки — рассмотрите варианты системной поддержки: онлайн-курсы, индивидуальные занятия или специализированные школы ЕГЭ. Инвестиции в качественную подготовку сегодня — это билет в профессию мечты завтра.