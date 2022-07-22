Открываем мир с ребенком. Как организовать путешествие с детьми без стресса?

На первый взгляд, рождение ребёнка затрудняет всех ваших любимых делах, что были в вашей жизни ранее, в первую очередь на путешествиях. Но проходит несколько месяцев, родители привыкают к смене режима и отсутствию личного времени и начинают планировать отпуск.
Главное, с чем нужно смириться новоиспеченным родителям-путешественникам — отдых с маленьким ребенком - это совершенно новый вид времяпрепровождения, едва похожий на то, что было до рождения малыша, он гораздо сложнее в организационной части и эмоциональной отдаче. У вас будет много реальных и мнимых проблем, связанных с путешествием и подготовкой к нему. Какие именно и как с ними справиться расскажем далее.
Проблема №1. Акклиматизация
У большинства маленьких детей акклиматизация проходит незаметно. Тем не менее, нужно знать и применять на практике:
Уезжать из лета в лето предпочтительнее, чем из -30 в +30.
Не забывайте про солнцезащитный детский крем и панаму.
Следует больше пить чистой воды, чтобы избежать обезвоживания.
Проблема №2. Смена часовых поясов
Разница в 2 часа не является критичной. Ради нее вряд ли нужно переводить внутренние часы ребенка. Более резкая смена часовых поясов может потребовать корректировки режима.
Чем взрослее ребенок, тем проще и быстрее он привыкнет вставать и засыпать по новому времени. Детей до года лучше готовить к смене режима заранее и за пару недель до путешествия сдвинуть время вставания и засыпания в сторону необходимого.
Проблема №3. Ребенок заболел
Заболевший накануне путешествия ребенок может сорвать все, к чему вы стремились несколько месяцев. Поэтому за неделю до отъезда лучше избегать людных мест, прогулок в холодное время, одеваться по погоде, не пить охлажденные напитки.
Если же болезнь застанет ребенка на отдыхе, то не забывайте, что с собой у вас будет аптечка (в основном она нужна для спокойствия родителей и для оказания первой помощи).
На серьезный случай у вас должны быть:
Для детей на искусственном вскармливании придется взять смесь с собой. Проблем с перевозкой растворимых каш и детского пюре не возникает. Можно взять несколько баночек на первое время, а потом постараться купить что-то на месте. Но заранее прогуглите ассортимент детского питания в супермаркетах курорта. Приготовьтесь к тому, что детское питание может стоить в 2-3 раза дороже, чем в России.
Можно арендовать апартаменты с кухней или взять с собой мультиварку и блендер. (Если вам хочется тратить время своего отдыха на готовку, конечно.) В этом случае не забудьте и про крупы: гречку, пшенку, манную и ячневые крупы вне России найти трудно.
Не полагайтесь на формулировку «в отеле есть детский стол». Как правило, под этим подразумевается картошка-фри, наггетсы, пицца и чипсы.
Проблема №5. Капризы в самолете и прочие трудности перелета
С этим нужно просто смириться. Помните: 6 часов позора — и вы на курорте.
Во всем мире к плачущим младенцам относятся с пониманием. Но если вы столкнулись с негативными комментариями в свой адрес, то предложите недовольному пассажиру пересесть. Помните, что его недовольство — не ваша проблема.
Задача родителя заключается в том, чтобы уметь организовать самолетное время своего чада, развлечь его, не дать ему слишком утомиться полётом. Дети бывают разные, кому-то поможет только планшет, кому-то еда, другому рисование, четвертому новая игрушка. А лучше иметь всё нейтрализующее оружие под рукой и применять по очереди.
И помните:
1. Еда — это отличное развлечение.
На пассажиров с детьми не действует запрет на перевозку в салоне самолета жидкостей. Вы можете взять смесь, воду, пюре, печенье, сок, сухофрукты, фрукты в неограниченном количестве.
2. Иногда в самолете бывает неполная загрузка пассажирами.
Во время регистрации вы можете уточнить это и попросить оставить вам свободное место рядом.
3. Закладывание ушей у ребенка волнует всех родителей.
Как правило, дети до года не испытывают никаких подобных проблем при взлете и посадке. Детям постарше можно давать пить или Чупа-Чупс. Пользоваться каплями для ушей или сосудосуживающими препаратами крайне не рекомендуется.
4. Подготовьте для ребенка маленькие сюрпризы в самолет, но не доставайте все сразу.
Это могут быть новая книжка, не очень шумная игрушка, набор для рисования, наклейки.
5. Если вы летите одна, не стесняйтесь попросить помощи у пассажиров.
Женщины в возрасте, как правило, готовы выручить в трудной ситуации.
6. Помните, что рейс могут задержать или перенести.
На этот случай у вас должна быть детская еда или возможность ее добыть. Кроме того, обычно в аэропортах оборудованы детские комнаты с кроватками, где можно с комфортом уложить ребенка спать.
Проблема 6. Огромный багаж.
Это раньше вы могли путешествовать с одним средним чемоданом на двоих. Теперь вы берете с собой ребенка, коляску, сумку с детским питанием, в одном саквояже везёте большую упаковку подгузников, в другом — игрушки.
Иногда можно арендовать коляску и купить подгузники и питание на месте. Это значительно уменьшает объемы багажа, но чревато утомительным поисковым квестом.
Проблема 7. Отдых будет утомительным.
Нужно понимать, что с ребёнком не удастся отоспаться за все рабочие недели, не получится расслабиться в ресторане с бокалом вина, шоппинг без границ и сплав на байдарках тоже придётся отменить. Это даже не проблема, а просто данная родителям реальность, с которой нужно смириться.
Не планируйте посетить все и сразу, успеть везде и всё посмотреть. С ребенком или без, вы не сможете объять необъятное. Заранее составьте список достопримечательностей и раскидайте их на всё время отдыха, не оставляйте всё на последние дни.
Родители могут ездить на экскурсии по очереди. Или спать по утрам допоздна по очереди. И совершенно точно кушать в ресторане по очереди, пока один из вас развлекает ребенка.
Воспользуйтесь услугами няни.
Возьмите с собой в путешествие бабушку. Это похоже на то, как если бы вы оставили ей своего ребенка, а сами отправились отдыхать, только никому не обидно.
Родителям следует подстраиваться под режим сна и бодрствования ребенка, а не наоборот.
Проблема 8. Отдых будет стоить дороже.
Путешествие с ребенком до 2 лет имеет значительный плюс — не нужно покупать отдельный билет на самолёт и оплачивать проживание в отеле, а это значительно уменьшает расходы на путешествие.
С другой стороны, вас ждут переплаты за комфорт. Вам вряд ли захочется лететь с 4 пересадками, чтоб сэкономить несколько сот долларов. И ночевать с ребёнком вы наверняка предпочтёте в более-менее приятной гостинице, а не в аэропорту.
Это самые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются путешествующие с детьми родители. Но ни одна из них не является безвыходной.
Чтобы путешествие состоялось, нужны только 3 условия: желание, финансовая возможность и время. А ребенок совершенно точно не является тому препятствием.
Главное, с чем нужно смириться новоиспеченным родителям-путешественникам — отдых с маленьким ребенком - это совершенно новый вид времяпрепровождения, едва похожий на то, что было до рождения малыша, он гораздо сложнее в организационной части и эмоциональной отдаче. У вас будет много реальных и мнимых проблем, связанных с путешествием и подготовкой к нему. Какие именно и как с ними справиться расскажем далее.
Проблема №1. Акклиматизация
У большинства маленьких детей акклиматизация проходит незаметно. Тем не менее, нужно знать и применять на практике:
- Опасайтесь не акклиматизации, а реакклиматизации по возвращению с отдыха.
Уезжать из лета в лето предпочтительнее, чем из -30 в +30.
- В первые дни не отдавайтесь долгожданному солнышку полностью, ребенку совсем не нужен тепловой удар.
Не забывайте про солнцезащитный детский крем и панаму.
Следует больше пить чистой воды, чтобы избежать обезвоживания.
- Иногда у детей случается пищевая акклиматизация, которая выражается в кратковременном расстройстве желудка.
Проблема №2. Смена часовых поясов
Разница в 2 часа не является критичной. Ради нее вряд ли нужно переводить внутренние часы ребенка. Более резкая смена часовых поясов может потребовать корректировки режима.
Чем взрослее ребенок, тем проще и быстрее он привыкнет вставать и засыпать по новому времени. Детей до года лучше готовить к смене режима заранее и за пару недель до путешествия сдвинуть время вставания и засыпания в сторону необходимого.
Проблема №3. Ребенок заболел
Заболевший накануне путешествия ребенок может сорвать все, к чему вы стремились несколько месяцев. Поэтому за неделю до отъезда лучше избегать людных мест, прогулок в холодное время, одеваться по погоде, не пить охлажденные напитки.
Если же болезнь застанет ребенка на отдыхе, то не забывайте, что с собой у вас будет аптечка (в основном она нужна для спокойствия родителей и для оказания первой помощи).
На серьезный случай у вас должны быть:
- Медицинская страховка.
- Имейте под рукой интернет.
- Возьмите номер телефона своего участкового педиатра и договоритесь, что вы можете позвонить ему по любому волнующему вас вопросу.
Для детей на искусственном вскармливании придется взять смесь с собой. Проблем с перевозкой растворимых каш и детского пюре не возникает. Можно взять несколько баночек на первое время, а потом постараться купить что-то на месте. Но заранее прогуглите ассортимент детского питания в супермаркетах курорта. Приготовьтесь к тому, что детское питание может стоить в 2-3 раза дороже, чем в России.
Можно арендовать апартаменты с кухней или взять с собой мультиварку и блендер. (Если вам хочется тратить время своего отдыха на готовку, конечно.) В этом случае не забудьте и про крупы: гречку, пшенку, манную и ячневые крупы вне России найти трудно.
Не полагайтесь на формулировку «в отеле есть детский стол». Как правило, под этим подразумевается картошка-фри, наггетсы, пицца и чипсы.
Проблема №5. Капризы в самолете и прочие трудности перелета
С этим нужно просто смириться. Помните: 6 часов позора — и вы на курорте.
Во всем мире к плачущим младенцам относятся с пониманием. Но если вы столкнулись с негативными комментариями в свой адрес, то предложите недовольному пассажиру пересесть. Помните, что его недовольство — не ваша проблема.
Задача родителя заключается в том, чтобы уметь организовать самолетное время своего чада, развлечь его, не дать ему слишком утомиться полётом. Дети бывают разные, кому-то поможет только планшет, кому-то еда, другому рисование, четвертому новая игрушка. А лучше иметь всё нейтрализующее оружие под рукой и применять по очереди.
И помните:
1. Еда — это отличное развлечение.
На пассажиров с детьми не действует запрет на перевозку в салоне самолета жидкостей. Вы можете взять смесь, воду, пюре, печенье, сок, сухофрукты, фрукты в неограниченном количестве.
2. Иногда в самолете бывает неполная загрузка пассажирами.
Во время регистрации вы можете уточнить это и попросить оставить вам свободное место рядом.
3. Закладывание ушей у ребенка волнует всех родителей.
Как правило, дети до года не испытывают никаких подобных проблем при взлете и посадке. Детям постарше можно давать пить или Чупа-Чупс. Пользоваться каплями для ушей или сосудосуживающими препаратами крайне не рекомендуется.
4. Подготовьте для ребенка маленькие сюрпризы в самолет, но не доставайте все сразу.
Это могут быть новая книжка, не очень шумная игрушка, набор для рисования, наклейки.
5. Если вы летите одна, не стесняйтесь попросить помощи у пассажиров.
Женщины в возрасте, как правило, готовы выручить в трудной ситуации.
6. Помните, что рейс могут задержать или перенести.
На этот случай у вас должна быть детская еда или возможность ее добыть. Кроме того, обычно в аэропортах оборудованы детские комнаты с кроватками, где можно с комфортом уложить ребенка спать.
Проблема 6. Огромный багаж.
Это раньше вы могли путешествовать с одним средним чемоданом на двоих. Теперь вы берете с собой ребенка, коляску, сумку с детским питанием, в одном саквояже везёте большую упаковку подгузников, в другом — игрушки.
Иногда можно арендовать коляску и купить подгузники и питание на месте. Это значительно уменьшает объемы багажа, но чревато утомительным поисковым квестом.
Проблема 7. Отдых будет утомительным.
Нужно понимать, что с ребёнком не удастся отоспаться за все рабочие недели, не получится расслабиться в ресторане с бокалом вина, шоппинг без границ и сплав на байдарках тоже придётся отменить. Это даже не проблема, а просто данная родителям реальность, с которой нужно смириться.
Не планируйте посетить все и сразу, успеть везде и всё посмотреть. С ребенком или без, вы не сможете объять необъятное. Заранее составьте список достопримечательностей и раскидайте их на всё время отдыха, не оставляйте всё на последние дни.
Родители могут ездить на экскурсии по очереди. Или спать по утрам допоздна по очереди. И совершенно точно кушать в ресторане по очереди, пока один из вас развлекает ребенка.
Воспользуйтесь услугами няни.
Возьмите с собой в путешествие бабушку. Это похоже на то, как если бы вы оставили ей своего ребенка, а сами отправились отдыхать, только никому не обидно.
Родителям следует подстраиваться под режим сна и бодрствования ребенка, а не наоборот.
Проблема 8. Отдых будет стоить дороже.
Путешествие с ребенком до 2 лет имеет значительный плюс — не нужно покупать отдельный билет на самолёт и оплачивать проживание в отеле, а это значительно уменьшает расходы на путешествие.
С другой стороны, вас ждут переплаты за комфорт. Вам вряд ли захочется лететь с 4 пересадками, чтоб сэкономить несколько сот долларов. И ночевать с ребёнком вы наверняка предпочтёте в более-менее приятной гостинице, а не в аэропорту.
Это самые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются путешествующие с детьми родители. Но ни одна из них не является безвыходной.
Чтобы путешествие состоялось, нужны только 3 условия: желание, финансовая возможность и время. А ребенок совершенно точно не является тому препятствием.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается