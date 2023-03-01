Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ-2023

К сожалению большинство родителей и школьников не ознакомлены с методическими рекомендациями по подготовке и с самим процессом сдачи. Мы разместили всю необходимую информацию об организации итоговой аттестации на диск, где вы можете подробно ознакомиться со всеми положениями.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается