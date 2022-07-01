Поступление за рубежом. Что нужно знать об обучении за границей?

Определяемся со страной.

Стоимость обучения и проживания,

Язык обучения.

Требуемое образование.

Определяемся с программой.

Определяемся с финансированием.

Сдаем международные тесты.

Оформляем и отправляем документы.

Ожидаем ответ от вуза.

Выбираем лучший университет.

Готовимся к отъезду.

8 000-10 000 USD — Восточная Европа, Прибалтика;

10 000-25 000 USD — Европа, Азия;

25 000-60 000 USD — США, Канада, Великобритания, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия.

Подобрать программы согласно заранее установленному бюджету (см. Шаг 1);

Проверить доступные стипендии на официальных сайтах вузов (разделы Financial Aid / Funding) и при необходимости подать заявку;

Попробовать найти грантовые и стипендиальные программы сторонних организаций.

Языковые: TOEFL, IELTS, DELE, TestDaF и др.; Общеобразовательные: SAT, GMAT, GRE и др.; Профильные: SAT Subject Tests, MCAT и др.

Периодичность. У всех экзаменов есть свои сроки.

Ожидание.

Пересылка.

Вторая попытка.

Документ об образовании,

Перевод диплома — транскрипт,

Средний балл GPA,

Легализация и признание аттестата/диплома,

Уведомление о зачислении (letter of acceptance / invitation letter) — официальное приглашение на учебу, необходимо для оформления визы и других формальностей; Уведомление об условном зачислении (conditional offer) говорит о том, что вы приняты по профайлу, но для получения “безусловного” предложения (unconditional offer) вам необходимо сохранить свой средний балл на определенном уровне. Дополнительным условием может быть отправка недостающего документа (например, справки/письмо от директора школы/декана о том, что вы закончите учебу и получите аттестат/диплом в срок); Отказ — вполне обычное явление для зарубежных вузов, к которому также нужно быть готовыми.

Оплатить аванс за обучение и приложить копию квитанции к письму о принятии приглашения;

Подать заявку на общежитие — зачастую в вузах выстраивается огромная очередь на поселение, поэтому, если вы хотите проживать в одном из общежитий, стоит позаботиться об этом сразу после получения приглашения (как правило, все подробности уже содержатся в письме) или когда появится объявление на сайте вуза.

Указать причины выбора данного вуза и данной страны; Привести убедительные доводы, почему вы собираетесь вернуться домой после завершения обучения (например, работа по профессии), даже если на самом деле вы этого не планируете.

Многие будущие студенты отказываются от поступления в иностранный университет, потому что не знают о своих возможностях или не верят в них.Считается, что поступить в ведущие вузы разных стран мира сложно и дорого. Однако это не всегда так. При правильном планировании времени, финансов и личных ресурсов поступление в зарубежный вуз вполне себе хорошая идея.Для начала необходимо выбрать страну, город обучения, специализацию и вуз. При этом обратите внимание на три основных фактора:Нужно закладывать минимум ту сумму, наличие которой необходимо подтвердить для оформления студенческой визы. Она варьируется от 8 до 60 тысяч долларов.Самые дорогие страны — англоязычные. Но есть более дешевые англоязычные программы в бюджетных странах Прибалтики и Восточной Европы. Также в некоторых странах можно учиться бесплатно на национальном языке.Не во все страны можно поступить на бакалавриат, имея за плечами 11 лет школы в России или СНГ.Программы, подобранные в соответствии с вашим академическим профайлом, обеспечат максимальный шанс на поступление.Для первичного поиска можно использовать рейтинги вузов по интересующей вас специальности. Общие рейтинги не отражают полной картины.Чтобы оценить свои шансы, необходимо ориентироваться на результаты реально поступивших в прошлом году студентов.Университеты часто предлагают программы с одинаковым названием, но на деле их содержание разнится.Местность, климат, наличие языковых курсов, преподавательский состав, стажировки и т.д. также стоит взять во внимание.В первую очередь подберите программы по своему бюджету, а уже потом проверяйте доступные стипендии на официальных сайтах вузов и подавайте заявки на грантовые и стипендиальные программы сторонних организаций.Во многом из-за этого этапа подготовку к поступлению рекомендуется начинать минимум за год до поступления. Экзамены могут быть языковые, общеобразовательные и профильные.Сроки подачи разнятся в зависимости от учебного заведения, страны. Подавать заявку лучше как можно раньше — в идеале на 3-4 день после начала.В течение нескольких недель письмо придет на электронную или на обычную почту. Могут прислать уведомление о зачислении, уведомление об условном зачислении или отказ.В случае получения положительных ответов сразу от нескольких вузов вам необходимо сделать выбор и сообщить вузу о своих намерениях.На этом же этапе нужно оплатить аванс за обучение и приложить копию квитанции к письму о принятии приглашения.И не забудьте подать заявку на общежитие — зачастую в вузах выстраивается огромная очередь на поселение.Сюда входят: поиск авиабилетов, оформление медицинской страховки и, самое главное, получение визы.Рассмотрим подробнее шаги, которые проходит каждый абитуриент, отправляющийся учиться за границу.Для начала вам необходимо выбрать страну, город обучения, специализацию и вуз. Итак, на какие факторы нужно обратить внимание?Стоимость обучения и проживания.Первое, от чего стоит отталкиваться — ваш бюджет, особенно если он ограничен. С одной стороны, это значительно сузит выбор, с другой стороны, упростит его — вам не придётся тратить время и рассматривать изначально недоступные варианты.Помните: итоговая сумма складывается не только из цен на обучение, которые устанавливает сам университет. Значительную, а порой и бОльшую статью расходов составляет проживание за рубежом. Например, в Германии цены на обучение могут составлять 158-317 USD (долларов) в год, но в то же время на аренду жилья и другие личные расходы потребуется около 11 613 USD/год. В целом необходимая сумма для покрытия стоимости обучения и проживания в год (программы на английском языке) составляет:На проживание нужно закладывать минимум ту сумму, наличие которой необходимо подтвердить для оформления студенческой визы. На практике студенты тратят даже больше в зависимости от того, в каком городе находится вуз и как они проводят свой досуг.При максимально ограниченном бюджете важную роль играет язык обучения. Так, большинство студентов хотят учиться на самом распространенном и, в их понимании, самом перспективном английскийском языке, но при этом мало кто может себе позволить англоязычные страны, такие как США, Великобритания или Австралия. В этом случае им на замену приходят более дешевые англоязычные программы в бюджетных странах Прибалтики и Восточной Европы.Еще более доступный вариант при ограниченном бюджете — обучение на национальном языке, например, в Греции, Польше, Чехии, Словакии и некоторых других странах. Школьник может начать учить язык заранее, начиная с 8-9 класса, и поступить на 1 курс бакалавриата сразу после выпуска. Или же пройти подготовительный год с языковыми курсами непосредственно в стране обучения, а затем продолжить учебу в одном из государственных вузов бесплатно и с низкой стоимостью проживания.Конечно, чешский, польский и другие национальные языки не всегда являются первым выбором абитуриентов и их родителей за счет их малой популярности. Но в то же время они дают ряд преимуществ: закончив вуз, студенты могут значительно легче получить вид на жительство или даже гражданство в любой стране Шенгенской зоны.Важная деталь, которую часто не учитывают абитуриенты — минимальные требования к образованию. Не во все страны можно поступить на бакалавриат, имея за плечами 11 лет школы в России или СНГ. Это объясняется разницей систем среднего образования: во многих странах обучение в школе может длиться 12-13 лет. Из-за этого абитуриенты вынуждены "добирать" квалификацию: например, отучиться год в вузе РФ или пройти подготовительную программу непосредственно в стране обучения. Помните: не всё так однозначно - некоторые страны с 12-летним образованием всё-таки принимают с российским аттестатом. Важно заранее изучить особенности той или иной страны. Что касается последипломных программ, почти всегда российские степени бакалавра/магистра являются эквивалентными для поступления в магистратуру и докторантуру. Но при этом вузы могут устанавливать собственные требования вроде наличия опыта работы по специальности или, в редких случаях, минимальный возраст (35+ на некоторые программы MBA).Задав начальные критерии поиска — бюджет, язык обучения, стран(ы) необходимо приступить собственно к поиску программ. Это самый сложный и ответственный шаг. Программы, подобранные в соответствии с вашим академическим профайлом, обеспечат максимальный шанс на поступление и, как следствие, получение качественного образования, насыщенную студенческую жизнь и хорошие перспективы трудоустройства. В противном случае — потеря года до следующего набора и прохождение процедуры отбора еще раз.Для первичного поиска можно использовать рейтинги вузов по интересующей вас специальности. Обратите внимание, что общие рейтинги не отражают полной картины: даже в топовых университетах есть более слабые направления, а с первого взгляда неприметные вузы могут оказаться признанными лидерами в вашей области. Составив таким образом список из 40-50 программ, нужно переходить к изучению требований и содержания каждой из них на сайтах вузов.На сайтах вузов, как правило, указаны минимальные баллы для поступления.Чтобы оценить свои шансы, необходимо ориентироваться на результаты реально поступивших в прошлом году студентов: средний балл GPA, баллы SAT, TOEFL и других экзаменов. При этом желательно не рассчитывать на минимальный порог, а ставить планку немного выше — каждый год статистика меняется и не всегда в пользу абитуриента.Обязательно ознакомьтесь с учебным планом. Университеты часто предлагают программы с одинаковым названием, но на деле их содержание разнится. Особенно это важно для магистратуры и докторантуры, где изначально предполагается более узкая специализация.Если вы поступаете на постдипломные программы, обратите особое внимание на научные интересы профессоров — совпадают ли они с вашими? Можно проследить карьерный или научный путь выпускников — магистров или докторов, найти научные публикации преподавателей, поинтересоваться наличием необходимой инфраструктуры: лабораторий, клиник и пр.Помимо всего, что мы уже рассмотрели, важно обратить внимание еще на несколько факторов, которые обеспечат комфортное обучение и проживание за рубежом. Например:Подходит ли вам городская/сельская местность, климат?Есть ли все необходимое на кампусе или недалеко от университетского городка?Достаточно ли вы владеете языком страны пребывания? Если нет, обратите внимание на языковые курсы и подготовительные программы (Foundation / Preparatory program).Сколько человек учатся в одной группе?Какова репутация преподавателей?Какие направления исследований доступны для студентов?Какое место в ведущих мировых рейтингах занимает университет?Планируется ли прохождение стажировок во время программы?Есть ли возможность поучаствовать в программах обмена с другими зарубежными вузами?Есть ли при вузе карьерный центр, помогающий студентам искать работу?Каков процент трудоустройства выпускников у данного вуза?Стипендии и гранты — хорошая возможность сократить расходы на обучение и проживание. Получить их достаточно сложно: как правило, для этого необходимо иметь очень высокие баллы и достижения, соответствующие профилю подготовки. Однако даже это не гарантия того, что вы преуспеете. Некоторые отличники легкомысленно выбирают дорогие программы, не имея достаточных средств и надеясь только на стипендию. В результате они рискуют потратить много времени и сил на поступление, но все равно не поступить из-за отсутствия финансирования.Более надежная стратегия:Стипендии на основе достижений могут быть предоставлены правительством, частными фондами или самими университетами. Многие учебные заведения также предлагают финансовую помощь всем нуждающимся (например, в вузы США, в том числе Гарвард и MIT).Конечно, конкурс на подобные программы достаточно высок. Но не спешите расстраиваться — если выиграть грант не удалось, присмотритесь к странам, образование в которых бесплатно (Германия, Чехия) или поддерживает очень демократичные цены (Франция, Бельгия, Испания, Корея).Узнать о дополнительных возможностях можно на специализированных ресурсах (Scholarship Portal и подобные). Компания UniPage, в свою очередь, предлагает услуги подготовки документов для подачи на ряд стипендиальных программ, полностью или частично покрывающих стоимость обучения в университете.Следующий шаг — сдача тестов и экзаменов, необходимых для поступления в выбранный вуз. Во многом из-за этого этапа подготовку к поступлению рекомендуется начинать минимум за год до поступления. Существует три типа экзаменов:Иностранные абитуриенты в обязательном порядке сдают языковой тест, остальные зависят от требований конкретной страны или программы. Например, для поступления на бакалавриат в США необходим тест SAT. В качестве вступительного экзамена в магистратуру вузы Европы, США и некоторых других стран принимают GRE/GMAT.Ни в коем случае не пренебрегайте экзаменами: у каждого из них есть специфические особенности, которые могут застать врасплох даже тех, кто полностью уверен в своих знаниях. Подготовку стоит начать не менее чем за 6 месяцев до сдачи теста.Все международные экзамены платные (от 30 USD до 300 USD) и проходят в специализированных центрах (как правило не во всех странах и только в крупных городах). Регистрироваться на них необходимо заранее. При выборе даты сдачи стоит учесть следующие моменты:Некоторые проходят раз в месяц, другие — всего несколько раз в год;Официальные результаты некоторых тестов могут быть доступны только через несколько недель после сдачи;Некоторым учебным заведениям недостаточно электронного подтверждения баллов — в этом случае дополнительное время уйдет на пересылку бумажного варианта;Не всем абитуриентам удается добиться желаемого результата с первого раза — по возможности лучше обезопасить себя и заложить время на вторую попытку.Иногда вузы дополнительно устанавливают собственные испытания, для прохождения которых потребуется очное присутствие.Когда необходимые тесты и экзамены сданы и их результаты получены, время приступать к заполнению заявки и отправке документов. Сроки подачи разнятся в зависимости от учебного заведения, страны. Некоторые вузы могут принимать документы круглогодично (например, частные вузы), но большинство строго следуют назначенным срокам. Несмотря на то, что приёмная кампания может длиться несколько месяцев, подавать заявку лучше как можно раньше — в идеале на 3-4 день после начала. На это есть целый ряд причин...Подробный список требуемых документов необходимо искать на страницах вузов. Как правило, он включает:Для бакалавриата: заверенная и переведенная копия аттестата о среднем образовании или, если учеба еще не завершена, выписка с оценками за последние 3-4 года. Для магистратуры/докторантуры: заверенная и переведенная копия диплома бакалавра и/или магистра о высшем образовании с приложением. Аналогично, если вы еще не закончили обучение, потребуется промежуточный отчет со средними оценками и более подробный академический транскрипт, где указаны пройденные вами курсы, количество часов и другая информация.При онлайн подаче, как правило, вы загружаете скан копии документа в свой личный кабинет на сайте университета. При отправке документов по почте вы направляете копии, которые должны быть заверены соответствующим образом. В стоимость некоторых экзаменов иногда входит отправка результатов в несколько вузов. Здесь важна согласованность действий с центром сдачи и контроль получения учебным заведением.Мотивационное письмо(Personal Statement)Один из самых главных документов при поступлении на все ступени образования. Мотивационное письмо может быть написано исходя из вопросов комиссии или в свободной форме. Необходимо привести аргументы в пользу того, что вы достойны обучаться на выбранной специальности, указав ваши академические и личные достижения, цели, а также объяснить, почему вам подходит именно этот вуз. Не стоит недооценивать этот документ — как показывает практика, он самый сложный и времязатратный: даже имея инструкции и успешные образцы перед глазами, не все находят вдохновение для написания своей истории, а ведь именно она должна убедить приемную комиссию выбрать вас среди тысяч аппликантов. Избегайте высокомерного тона: здесь ценятся искренность, лаконичность и живой стиль. Без должной искры в вашей мотивации, в ее первых строках, вы потеряете заветные очки.Рекомендательное письмо.Для бакалавриата: 1-2 рекомендации от школьных учителей (желательно по профильным предметам будущей специальности).Для магистратуры/докторантуры: 2-3 рекомендации от бывших преподавателей, научного руководителя и/или работодателя. Рекомендательные письма оформляются по определенным правилам. На практике (в России и СНГ) абитуриент сам пишет рекомендацию, заранее согласовав с рекомендателями возможность подписи готового документа сразу на иностранном языке (во избежание дополнительных процедур по переводу документа). На этом роль рекомендателя заканчивается. Самый распространенный способ направления рекомендации в вуз — это подкрепление подписанной скан копии документа в личный кабинет заявителя.Менее удобные — это направление в вуз по почте в запечатанном конверте или заполнение рекомендателем онлайн опросника, который был направлен на его электронную почту.Академическое эссе.Эссе, демонстрирующее навыки мышления, анализа и аргументации по отношению к основной мысли. Тематика задается вузом или выбирается вами самостоятельно. Зачастую требуется при поступлении на бакалавриат в США, а также на некоторые программы магистратуры и докторантуры в разных странах мира.Академическое резюме / CV. Особый вид резюме, где описаны основные этапы вашего академического прошлого. Важно не просто перечислить факты биографии, а показать релевантный для той или иной программы опыт. Обычно академическое резюме не превышает двух страниц. Обязательно при поступлении в магистратуру или докторантуру.План исследования (Research Proposal).Тезисное описание будущего диссертационного исследования в докторантуре, реже — магистратуре. Если будущая программа предполагает написание диссертации, рекомендуется не только прикрепить план вместе с остальными документами, но также заранее найти профессора в выбранном вузе, связаться с ним по почте и обсудить идеи для совместной научной работы.Справка о финансовой состоятельностиДокументы, с помощью которых вы можете подтвердить свою платежеспособность: банковская выписка по счету абитуриента, спонсорское письмо, письмо о присуждении гранта/стипендии.Для бакалавриата вуз не всегда требует финансовые документы, но они всё равно понадобятся для оформления визы. Для магистратуры и докторантуры справка о наличии средств обязательна.Портфолио.Собрание примеров работ для поступления на творческие специальности (дизайн, архитектура, фотография, музыка, журналистика и т.д.).Все документы необходимо тщательно проверять на предмет ошибок. Иногда нелепая опечатка может стать причиной отказа.Специальной аппликационной системы страны (uni-assist в Германии, Common App в Америке, UCAS в Великобритании и т.д.);или сайта вуза (в основном для магистратуры и докторантуры).Сканы всех необходимых документов загружаются одновременно с заявкой. При этом вуз может дополнительно запросить печатные версии всех или некоторых документов. Самый подходящий способ отправить их — ускоренная международная доставка курьерской службой с обязательным отслеживанием (DHL, Pony Express и т.д.).В некоторых случаях после рассмотрения всех документов абитуриенту назначают собеседование.В целом весь процесс составления и редактирования документов самый времязатратный и занимает не менее 3-4 месяцев. Обратившись к услугам агентства, вы можете сократить этот срок до 1 месяца.Шестой шаг — один из самых утомительных. После отправки документов вам придется ждать получения ответа в течение нескольких недель. Письмо может прийти на электронную или на обычную почту. Есть несколько вариантов ответа:В случае получения положительных ответов сразу от нескольких вузов вам необходимо сделать выбор и сообщить вузу о своих намерениях — будете ли вы учиться в нем или вы выбрали другое учебное заведение. Обратите внимание, что письмо нужно послать не только в выбранный университет, но и в другие вузы — так на освободившееся место сможет претендовать другой абитуриент из списка ожидания. Чтобы принять верное решение, вспомните еще раз те критерии, который использовали при поиске вузов и программ в самом начале пути.На этом же этапе вам также необходимо:Заключительный этап на пути к обучению в зарубежном вузе — непосредственная подготовка к отъезду. Сюда входят: поиск авиабилетов, оформление медицинской страховки и, самое главное, получение визы.Важный документ при подаче заявления на студенческую визу — сопроводительное письмо, в котором необходимо:Во многих странах сейчас достаточно остро стоит проблема миграции, поэтому любой намек на то, что вы планируете остаться после окончания вуза может стать причиной отказа в визе.Важно: в пиковые сезоны (периоды зачислений) посольства бывают очень загружены. Поэтому после подачи документов потребуется достаточно долгое время на их рассмотрение с возможным назначением интервью и личным визитом в посольство. Следует учитывать это и подавать на визу не позднее, чем за два месяца до начала обучения.82Поделиться