Наука гораздо ближе к повседневной жизни, чем может показаться. Она скрывается в привычных вещах: в лекарствах, которые помогают нам выздоравливать, в продуктах на столе, в материалах, из которых сделаны окружающие предметы. А ещё наука — это удивительные открытия, смелые экспедиции и люди, которые не боялись задавать вопросы, на которые прежде никто не знал ответа.

Мы собрали десять книг, которые помогут взглянуть на научный мир с любопытством. Вместе с ними можно отправиться в прошлое, заглянуть в лаборатории, познакомиться с выдающимися исследователями и даже совершить путешествие по Солнечной системе.

Начать можно с химии — науки, которая прошла долгий путь от загадочных опытов алхимиков до современных технологий. Книга «Профессия — химик: От пробирки до завода» Ильи Воротынцева и Натальи Зариповой рассказывает, как люди пытались разгадать устройство веществ, мечтали превратить железо в золото и искали эликсир бессмертия. Постепенно эти поиски привели к появлению научных знаний, без которых сегодня невозможно представить нашу жизнь. Химия подарила миру лекарства, удобрения и новые материалы, а теперь помогает создавать технологии будущего. Авторы предлагают задуматься, какие открытия ещё ждут человечество и какую роль в них может сыграть искусственный интеллект.

От химии совсем недалеко до биоинженерии — области, в которой наука работает с живыми организмами и помогает решать задачи, ещё недавно казавшиеся фантастикой. В книге «Профессия — биоинженер: От бактерий до киборгов» Надежда Потапова, Элина Стоянова и Элина Логачева знакомят читателей с удивительными возможностями современных технологий. Оказывается, бактерии могут производить инсулин, учёные умеют редактировать ДНК, а специальные устройства позволяют управлять техникой силой мысли. За каждым таким достижением стоят эксперименты, ошибки и настойчивость исследователей. Книга помогает понять, чем на самом деле занимаются биоинженеры и как их работа меняет мир уже сегодня.

Но наука — это не только лаборатории и сложные приборы. Иногда ради большого открытия приходится отправляться за тысячи километров от дома. Именно так жил Николай Вавилов, герой книги «Мир ботаника Вавилова: Человек, который мечтал накормить весь мир» Антона Цыбко и Полины Шевчук. Он путешествовал по разным странам, преодолевал горные тропы, искал редкие растения и собирал семена. Вавилов верил, что знания о растениях помогут человечеству справиться с голодом. Благодаря его работе появилась огромная коллекция семян, которую сотрудники института сумели сохранить даже во время блокады Ленинграда. Это история о том, как научное увлечение может превратиться в дело всей жизни и принести пользу миллионам людей.

Ещё один исследователь, чья жизнь напоминает настоящее приключение, — Николай Миклухо-Маклай. В книге Игорь Окунев и Анастасия Смирнова рассказывают о его путешествии в Новую Гвинею. Молодой учёный поселился среди местных жителей, изучал их язык, знакомился с обычаями и постепенно завоёвывал доверие. Его исследования помогли доказать, что люди разных народов равны между собой, какими бы непохожими они ни казались. Эта история не только знакомит с биографией путешественника, но и напоминает о важности уважения, любознательности и умения принимать других людей.

Продолжить знакомство с историей науки можно вместе с Дмитрием Менделеевым. Книга Марины Ульяненковой и Полины Шевчук показывает учёного не только как автора знаменитой периодической таблицы, но и как человека с самыми разными интересами. Он изучал свойства веществ, интересовался нефтью и сельским хозяйством, исследовал кристаллы и растворы, летал на воздушном шаре и участвовал в проектировании ледокола. А знаменитая таблица появилась после долгих наблюдений и поисков закономерностей. Книга помогает увидеть, что научное открытие редко возникает внезапно: за ним стоят любопытство, терпение и привычка внимательно смотреть на окружающий мир.

От историй великих исследователей можно перейти к самому космосу. Книга Айны Бестард предлагает представить, как выглядела бы прогулка по другим планетам. На Венере пришлось бы столкнуться с раскалённой поверхностью, на Юпитере — с гигантскими штормами, а на Уране можно было бы увидеть ледяные просторы. Иллюстрации и доступные объяснения помогают разобраться, чем отличаются планеты и насколько разнообразна наша Солнечная система. Это возможность познакомиться с астрономией не через сухие определения, а через воображаемое путешествие.

А если хочется отправиться ещё дальше — не в пространстве, а во времени, — стоит открыть той же Айны Бестард. Когда-то наша планета была совсем другой: она превращалась в огромный снежный шар, меняла климат и ландшафты, а по её поверхности ходили динозавры и другие давно исчезнувшие существа. Книга помогает представить, как выглядела Земля миллионы лет назад. Геология и палеонтология здесь становятся своеобразными проводниками в прошлое, а подробные иллюстрации позволяют рассмотреть миры, которых больше не существует.

Не менее загадочный мир скрывается под водой. Главные герои книги Паолы Витале с иллюстрациями Россаны Боссу — существа, которые существуют на Земле уже сотни миллионов лет. Они встречаются в холодных арктических водах и тёплых тропических морях, некоторые умеют светиться, а отдельные виды обладают необычными способностями к восстановлению. Медузы часто кажутся пугающими, но за их внешностью скрывается множество удивительных особенностей. Эта книга знакомит с ними поближе и помогает по-новому взглянуть на обитателей океана.

От морских глубин можно перейти к вопросам, над которыми учёные размышляют уже много веков: что такое пространство и время, как устроена Вселенная и из чего состоит реальность? Книга Луки Поцци предлагает поговорить о сложных идеях современной физики на языке графического романа. Вдохновлённая беседами с физиком Карло Ровелли, она превращает непростые научные вопросы в визуальное путешествие. Такой формат подойдёт тем, кому интересно не просто запоминать факты, а размышлять о том, как устроен мир и почему на многие вопросы у науки пока нет окончательных ответов.

Завершает подборку история о людях, которые отправились наблюдать за одним из самых впечатляющих природных явлений. В графическом романе Анна Русинова рассказывает о пяти молодых женщинах, которые в 1914 году отправились в научную экспедицию ради наблюдения полного солнечного затмения. Для своего времени такое путешествие было не только исследовательским событием, но и смелым поступком: женщинам приходилось отстаивать право заниматься наукой наравне с мужчинами. Основанная на реальных событиях история напоминает, что за научными открытиями стоят не только знания и расчёты, но и люди, готовые преодолевать трудности ради своей цели.

У каждой из этих книг свой маршрут: одни знакомят с выдающимися учёными, другие открывают тайны природы, третьи предлагают заглянуть в далёкий космос или разобраться в устройстве Вселенной. Но все они объединены одним — желанием показать, что наука начинается с простого любопытства. Достаточно однажды спросить себя «почему?» — и привычный мир уже становится немного загадочнее и интереснее.