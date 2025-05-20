В конце учебного цикла проекта «Путь к Знаниям» мы провели конкурс. Но не ради баллов и таблиц. А чтобы поддержать. Подсветить путь. Отметить усилия. Для многих подростков — впервые в жизни.
📘 Не для оценки — для признания
Формат конкурса был максимально адаптирован под участников. Каждое задание — это возможность проявить себя без страха быть «неправильным».
Это не было соревнованием. Это был диалог:
«А что ты уже умеешь? Что тебе интересно?»
📦 Подарки с идеей
Все участники получили одинаковый подарок — книгу «500 вопросов и ответов про Дагестан».
Почему именно она?
«Мы хотели, чтобы у каждого ребёнка остался не просто приз, а повод задавать вопросы. Про свою землю. Про себя. Про то, кем ты можешь быть», — рассказывает координатор проекта.
Отдельные участники, проявившие настойчивость и активность, получили шахматы — символ стратегического мышления и взросления.
💬 Как это происходило
Конкурс проходил в дистанционном формате:
🌱 Что важнее победы?
Для подростков, переживших трудности — потерю, переезд, изоляцию — важно не быть «лучшим», а быть увиденным.
Этот конкурс стал поводом для таких важных моментов:
«Я не думал, что вообще смогу участвовать. А вы ещё и сказали, что я молодец...»
Это и есть результат. Это и есть доверие, которое мы строим шаг за шагом.
🛠 Поддержка, благодаря которой это стало возможным
Конкурс и финальный этап проекта состоялись при поддержке:
📍 Мы не искали победителей
Мы напомнили каждому: ты уже идёшь. И этот путь — твой.