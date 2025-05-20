В конце учебного цикла проекта «Путь к Знаниям» мы провели конкурс. Но не ради баллов и таблиц. А чтобы поддержать. Подсветить путь. Отметить усилия. Для многих подростков — впервые в жизни.

📘 Не для оценки — для признания

Формат конкурса был максимально адаптирован под участников. Каждое задание — это возможность проявить себя без страха быть «неправильным».

Это не было соревнованием. Это был диалог:

«А что ты уже умеешь? Что тебе интересно?»

Разнообразные задания — от логики до творчества;

Безопасная атмосфера — без давления и строгих сроков;

Гибкий уровень сложности — чтобы каждый смог справиться.

📦 Подарки с идеей

Все участники получили одинаковый подарок — книгу «500 вопросов и ответов про Дагестан».

Почему именно она?

Пробуждает любознательность;

Помогает узнавать о культуре и природе родного края;

Укрепляет чувство принадлежности к своему месту.

«Мы хотели, чтобы у каждого ребёнка остался не просто приз, а повод задавать вопросы. Про свою землю. Про себя. Про то, кем ты можешь быть», — рассказывает координатор проекта.

Отдельные участники, проявившие настойчивость и активность, получили шахматы — символ стратегического мышления и взросления.

💬 Как это происходило

Конкурс проходил в дистанционном формате:

Задания отправлялись заранее, выполнение занимало несколько дней;

Прошла финальная видеовстреча — тёплая, с обратной связью и поддержкой каждому участнику;

Подарки вручались лично через кураторов, опекунов и партнёров — с уважением и вниманием.

🌱 Что важнее победы?

Для подростков, переживших трудности — потерю, переезд, изоляцию — важно не быть «лучшим», а быть увиденным.

Этот конкурс стал поводом для таких важных моментов:

«Я не думал, что вообще смогу участвовать. А вы ещё и сказали, что я молодец...»

Это и есть результат. Это и есть доверие, которое мы строим шаг за шагом.

🛠 Поддержка, благодаря которой это стало возможным

Конкурс и финальный этап проекта состоялись при поддержке:

Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Дагестан;

Министерства по делам молодёжи Республики Дагестан;

Фонда президентских грантов.

📍 Мы не искали победителей