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Как мы отметили прогресс подростков, для которых участие — уже победа

Екатерина Магомедова

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В конце учебного цикла проекта «Путь к Знаниям» мы провели конкурс. Но не ради баллов и таблиц. А чтобы поддержать. Подсветить путь. Отметить усилия. Для многих подростков — впервые в жизни.

📘 Не для оценки — для признания

Формат конкурса был максимально адаптирован под участников. Каждое задание — это возможность проявить себя без страха быть «неправильным».

Это не было соревнованием. Это был диалог:

«А что ты уже умеешь? Что тебе интересно?»
  • Разнообразные задания — от логики до творчества;
  • Безопасная атмосфера — без давления и строгих сроков;
  • Гибкий уровень сложности — чтобы каждый смог справиться.

    • 📦 Подарки с идеей

    Все участники получили одинаковый подарок — книгу «500 вопросов и ответов про Дагестан».

    Почему именно она?

    • Пробуждает любознательность;
    • Помогает узнавать о культуре и природе родного края;
    • Укрепляет чувство принадлежности к своему месту.

      • «Мы хотели, чтобы у каждого ребёнка остался не просто приз, а повод задавать вопросы. Про свою землю. Про себя. Про то, кем ты можешь быть», — рассказывает координатор проекта.

      Отдельные участники, проявившие настойчивость и активность, получили шахматы — символ стратегического мышления и взросления.

      💬 Как это происходило

      Конкурс проходил в дистанционном формате:

      • Задания отправлялись заранее, выполнение занимало несколько дней;
      • Прошла финальная видеовстреча — тёплая, с обратной связью и поддержкой каждому участнику;
      • Подарки вручались лично через кураторов, опекунов и партнёров — с уважением и вниманием.

        • 🌱 Что важнее победы?

        Для подростков, переживших трудности — потерю, переезд, изоляцию — важно не быть «лучшим», а быть увиденным.

        Этот конкурс стал поводом для таких важных моментов:

        «Я не думал, что вообще смогу участвовать. А вы ещё и сказали, что я молодец...»

        Это и есть результат. Это и есть доверие, которое мы строим шаг за шагом.

        🛠 Поддержка, благодаря которой это стало возможным

        Конкурс и финальный этап проекта состоялись при поддержке:

        • Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Дагестан;
        • Министерства по делам молодёжи Республики Дагестан;
        • Фонда президентских грантов.

          • 📍 Мы не искали победителей

          Мы напомнили каждому: ты уже идёшь. И этот путь — твой.

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          Екатерина Магомедова

          Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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