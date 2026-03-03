Когда письменности ещё не существовало, люди всё равно оставляли следы своей жизни. Археологи находят:

орудия труда;

украшения;

керамику;

остатки жилищ;

захоронения.

По этим предметам можно понять, чем занимались наши предки, какие технологии использовали и как жили раньше древние люди.

Например, по найденным орудиям учёные определяют, охотились ли люди или занимались земледелием. Остатки очагов и посуды помогают понять, какую пищу они готовили.

Письменные источники и «отец истории»

С появлением письменности информации стало больше. Древние летописи, хроники и законы позволяют узнать о войнах, торговле и повседневной жизни.

Кого считают отцом истории? Чаще всего так называют Геродота. Именно его — древнегреческого учёного — считают отцом исторической науки. Он одним из первых попытался не просто описывать события, а объяснять их причины.

Однако письменные источники не всегда объективны. Автор мог быть пристрастен или мог описывать события со своей точки зрения. Чтобы избежать субъективности, историки сравнивают разные документы между собой.

Как жили люди до нашей эры