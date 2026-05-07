Споры о том, какое поколение «лучше», не утихают никогда. Миллениалы (1981–1996 гг.р.) помнят мир без интернета, а зумеры (1997–2012 гг.р.) родились уже в цифровую эпоху. Говорят, что молодые зумеры — «экранное поколение» с клиповым мышлением, а миллениалы — вечно несчастные «кризисные» тридцатилетние. Так ли это на самом деле? Давайте обратимся к свежим данным научных исследований, чтобы разобраться, кто из них умнее и кто чувствует себя счастливее.

Глава 1. Кто умнее: тесты IQ и эффект Флинна

Долгое время считалось, что человечество глупеет из-за деградации образования и соцсетей. Однако данные тестирования, проведенного организацией Менса Болгария (аналог международной организации для людей с высоким IQ), показывают обратную тенденцию.

Специалисты проанализировали результаты вступительных тестов с 1991 года и выявили четкую зависимость: каждое новое поколение набирает немного больше баллов, чем предыдущее .

Этот феномен известен как «эффект Флинна» — рост показателей IQ с каждым десятилетием.

Согласно исследованию: Поколение Y (Миллениалы, 1981–1996) показали средний результат 82,27 персентила. Поколение Z (Зумеры, 1997–2012) — 82,04 персентила. Поколение Alpha (2013+), которое идет на смену зумерам, уже имеет 84,8 персентила .

Примечание: Персентиль — это показатель того, сколько людей сдали тест хуже вас. Например, 80 персентиль означает, что вы умнее 80% населения.

Аналитики объясняют, что зумеры и альфа-дети не обязательно стали гениальнее в классическом понимании. Их мозг научился быстрее обрабатывать визуальную и логическую информацию (распознавать паттерны, решать матричные задачи), но за это приходится платить.

Цена за интеллект: эмоциональный дефицит

Хотя тесты на логику зумеры проходят успешнее, они проигрывают в так называемой социальной и эмоциональной интелигентности (EQ). Психологи отмечают, что у зумеров наблюдаются серьезные проблемы с эмпатией, коммуникацией в реальной жизни и считыванием невербальных сигналов (языка тела) .

Вывод по интеллекту: Формально по скорости обработки информации и способности к обучению новым технологиям зумеры умнее (или, точнее, быстрее). Но в плане житейской мудрости, понимания эмоций других людей и широты кругозора лидируют миллениалы.

Глава 2. Глобальный разрыв в счастье

Если с интеллектом у зумеров всё относительно неплохо, то с психологическим состоянием дела обстоят тревожно.

Согласно глобальному исследованию World Happiness Report 2025 и данным Дартмутского колледжа, молодые люди от 18 до 24 лет (основная масса зумеров) признаны самой несчастной возрастной группой в 46 странах мира, включая США и страны Европы .

Исследователи выделили три ключевых фактора глобального кризиса счастья зумеров:

Эпидемия одиночества. В 2023 году 19% молодых людей заявили, что у них "нет никого, на кого можно положиться" — это на 39% больше, чем в 2006 году . Психическое здоровье. Почти половина зумеров (48%) находятся в группе риска по развитию психических расстройств. Разрушение социальных связей. Молодежь чувствует себя менее свободной и менее поддержанной семьей, чем их родители в том же возрасте .

При этом самыми счастливыми в мире чувствуют себя люди в возрасте от 45 до 70 лет (поколение X и старшие миллениалы, перешагнувшие порог кризиса среднего возраста) .

Глава 3. Россия: Деньги решают всё?

В России ситуация смотрится немного иначе, хотя общие мировые тренды заметны. Исследования ВЦИОМ и данные о рынке труда рисуют любопытную картину.

Финансовое счастье

Главный маркер счастья в России последних лет — деньги. Опрос ВЦИОМ (июль 2025) показал, что «цена счастья» у разных поколений радикально отличается .

Таблица 1. Запросы на счастье в России (данные ВЦИОМ 2025)

Почему зумеры просят меньше?

На первый взгляд, зумеры кажутся "скромными". На самом деле это говорит о другом:

Адаптация к новой реальности: Они не помнили "тучных" нулевых, их взросление пришлось на падение доходов, и они реалистичны.

Приоритеты: Им не нужен "огромный дом", им нужно на "тусовку, еду и подписки". В то время как миллениалы горят желанием приобрести жилье и обеспечить детей, что требует миллионов.

Реальные доходы

Несмотря на меньшие запросы, зумеры оказались довольно успешны в заработке. По итогам первого квартала 2025 года рост зарплат зумеров составил +17% (год к году), что выше среднего по России (+15,5%) и даже выше, чем у миллениалов (+16%) .

Однако в абсолютных цифрах миллениалы зарабатывают значительно больше (почти в полтора раза), так как находятся в более зрелом возрасте и занимают управленческие позиции :

Средняя зарплата миллениала: ~98 700 руб. Средняя зарплата зумера: ~72 500 руб.

Но чувствуют ли они себя от этого счастливее? Не совсем. Опросы платформы ЮMoney и Deloitte показывают, что финансовая тревога мучает оба поколения: 48% зумеров и 46% миллениалов не чувствуют финансовой безопасности и живут «от зарплаты до зарплаты» .

Глава 4. Анализ ценностей: кто комфортнее живет?

Почему же зумеры такие тревожные, а миллениалы — такие требовательные к деньгам? Всё дело в базовых ценностях.

Миллениалы (Y): Прагматики. Они ищут стабильность и смысл, но при этом очень трепетно относятся к скорости и удобству. Для них счастье — это контроль над жизнью и уверенность в завтрашнем дне. Они много работают, чтобы погасить ипотеку. Кризис счастья у них наступает, когда они понимают, что "карьерный лифт" сломался .

Зумеры (Z): Авантюристы и Гедонисты. Для них счастье — в моменте. Им важнее экологичность бренда, удобство оплаты с телефона и эмоции от покупки, чем владение квартирой. Однако парадокс: живя в моменте и получая дофамин от лайков, они глубже всех проваливаются в тревогу из-за климатических угроз и новостной повестки. Они чаще миллениалов пропускают работу из-за выгорания.

Итог: кто же в плюсе?

Нельзя однозначно сказать, кто «лучше». Мы видим раскол:

Зумеры умнее в техническом плане и быстрее, но платят за это психическим здоровьем и неспособностью строить глубокие офлайн-связи. Они несчастливы, несмотря на доступность всего мира.

Миллениалы — это поколение, которое "наелось" кризисов (2008, 2014, 2020, 2022). Они возможно, более циничны и прагматичны, но у них больше устойчивости ("антихрупкости"). Они зарабатывают больше и, перешагнув 35-летний рубеж, начинают ценить жизнь выше, чем зумеры в 20 лет.

Если измерять счастье как спокойствие и удовлетворенность жизнью — миллениалы выигрывают. Если счастье — это новизна, скорость и яркость эмоций — тут нет равных зумерам, даже несмотря на их высокий уровень тревоги.