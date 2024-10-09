Поехать с детьми в осенний Дубай — отличная идея для незабываемого отдыха. Температура воздуха снижается до вполне комфортных значений 22-27°С, опасность теплового удара отсутствует. Купальный сезон в Персидском заливе продолжается, дети могут вволю резвиться в теплой воде.

Дубай — это один из популярнейших туристических центров мира, поэтому количество развлечений в нем с трудом поддается описанию.

IMG Worlds of Adventure

Этот грандиознейший парк развлечений нужно обязательно посетить во время каникул в Дубае. Многие принимают решение поехать в ОАЭ специально, чтобы прогуляться по его огромной (почти 14 га) территории, прокатиться на захватывающих дух аттракционах, пообщаться с супергероями Marvel, полакомиться изысканными блюдами в ресторанах.

Крытый парк развлечений состоит из пяти тематических зон, каждая из которых изобилует головокружительными аттракционами. Вам понадобится целый день, чтобы хотя бы бегло взглянуть на все чудеса Worlds of Adventure. Имейте в виду, что приносить с собой еду в парк аттракционов не разрешается. Но голодными вы не останетесь — здесь много кафе и ресторанов, где подают аппетитнейшие блюда всех кухонь мира.

Motiongate Dubai

Безусловно, дети будут счастливы посетить великолепный тематический парк развлечений, посвященный популярным голливудским фильмам. Он открылся сравнительно недавно — в 2016 году — и сразу же стал одним из самых популярных парков в ОАЭ. Здесь оживают герои любимых фильмов: смурфики, Шрек, Кунг-фу Панда и другие.

В парке выделены четыре разных зоны, на которых находится почти три десятка аттракционов, оформленных по мотивам самых известных фильмов. Тематика для всех возрастов, начиная от «Деревни смурфов» и заканчивая «Джоном Уиком» и «Иллюзией обмана». Один из самых популярных — сражение на интерактивном экране с призраками из фильма «Охотники за привидениями».

К услугам желающих устроить себе хорошую шопинг-терапию многочисленные сувенирные магазины, продающие эксклюзивные изделия по вполне разумным ценам. Также на территории парка находятся 9 ресторанов. Все они оформлены в стиле какого-нибудь популярного фильма, что превращает даже обычный легкий перекус в удивительное кино-приключение.

Legoland

Тематический парк занимает площадь 28 га. На этой территории из кирпичиков Lego построено 15 000 больших и малых зданий, среди них уменьшенные копии Тадж-Махала, Бурдж-Халифы и Белого дома. Для возведения всех построек парка потребовалось 60 миллионов деталей.

Это настоящий парк мечты для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Школьники постарше тоже бывают в восторге от развлечений в Legoland. Здесь их ждут 20 разных горок, интересные аттракционы, интерактивные игры. Дети смогут сами построить из Lego настоящий автомобиль или фантастических роботов. Незабываемые впечатления оставляет посещение завода, производящего кирпичики Lego.

Aquarium and Underwater Zoo

Посещение одного из крупнейших в мире туннельных аквариумов станет одним из самых волнующих моментов дубайских каникул. Dubai Aquarium & Underwater Zoo находится в не менее знаменитом торговом центре Dubai Mall. Он вмещает в себя 10 млн литров воды, и в нем живут представители 140 видов морских животных. Если даже огромные тигровые акулы и настоящий коралловый риф.

Сквозь аквариум на глубине десяти метров под поверхностью воды проходит прозрачный акриловый туннель, обеспечивающий идеальный обзор жизни подводных обитателей. Протяженность тоннеля составляет 50 метров.

Подводный зоопарк включает в себя три экологических зоны: тропический лес, скалистый берег, открытый океан. Каждая зона с максимальной точностью воссоздает особенности среды обитания.

Также в зоопарке есть экспозиция, демонстрирующая жизнь Аравийской пустыни. Здесь посетители увидят уникальных аравийских жаб и гигантских сольпуг (верблюжьих пауков), которые больше похожи на космических пришельцев, чем на земных животных.

Aquaventure

Размеры этого аквапарка поражают воображение. Он занимает территорию в 17 га, а в его бассейнах плещется несколько десятков миллионов литров воды. Одного дня не хватит, чтобы покататься на всех горках и водных аттракционах. Здесь есть даже искусственные приливные волны высотой более метра и извилистая река длиной почти два с половиной километра. Насосы, создающие волны, перекачивают почти 3,5 млн литров воды в минуту.

В аквапарке есть и собственный морской зоопарк. Посетителям разрешается принять участие в кормлении акул и скатов. В аквариуме Lost Chambers живет 65000 морских животных, среди которых немало необычных медуз.

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