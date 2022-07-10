5 лучших сериалов для семейного просмотра

Смотреть многосерийное кино хорошо в теплой компании близких, это даёт возможность не только познакомиться с интересной историей, но и собраться перед экраном всей семьей и узнать поближе друг друга. Предлагаем вам посмотреть следующие семейные сериалы из новинок и не только. Надеемся, что они вам понравится!

Старгёрл (2020)

Среди новинок кино 2020 года – молодежный супергеройский проект, вышедший пока в формате трёх сезонов.

Ученица старших классов Кортни Уитман умна, добра и обладает неплохой физической подготовкой. Скоро упорядоченная монотонная жизнь девушки кардинально изменится. После того, как в вещах отчима Кортни находит сверхоружие, она решает создать собственную супергеройскую команду.

Затерянные в космосе (2018 – 2019)

Зарубежный семейный сериал от Netflix вдохнул новую жизнь в одноименный проект 1965 года. Ремейк американской фантастики рассказывает о космических приключениях семьи Робинсонов. Действие разворачивается в 2046 году. Земля стала практически непригодной для жизни, и люди осваивают новые планеты. Робинсоны – одни из первопроходцев. Однажды семейный космолет терпит крушение, и экипажу придется преодолеть немало преград, чтобы выжить.

Однажды в сказке (2011 – 2018)

Создатели кино решили взять известных с детства персонажей, но подать их иначе. Так получилось фэнтези, вошедшее в список лучших сериалов для семейного просмотра, и заслужившее отличные отзывы зрителей. Сюжетные линии переплетаются между двумя мирами – современным и альтернативным. Жизнь 28-летней Эммы изменится после встречи с сыном, которого она оставила много лет назад. Мальчик покажет матери сказочный мир, где живут злая королева, Золушка, Белоснежка и другие персонажи.

Лемони Сникет: 33 несчастья

Снятый в жанре приключений, этот американский сериал идеально подходит для семейного просмотра с детьми. Главные герои истории — Вайолет, Клаус и Санни Бодлеры. В результате страшного пожара они оказались не только без крыши над головой, но и без любящих родителей.

Опекунство над сиротами быстренько оформил некий граф Олаф, объявивший себя их дальним родственником. Но, как позже выясняется, этот проходимец не имеет никакого отношения к Бодлерам, а его единственная цель — завладеть наследством семьи.

Папины дочки

Сергей Васнецов, дипломированный психолог, специалист по вопросам семьи и брака, неожиданно оказывается в затруднительном положении: его бросает жена. И всё бы ничего, но на руках у мужчины остаётся 5 дочерей разного возраста!

Раздавленный обстоятельствами герой уже был готов сдаться, и только сильнейшая отцовская любовь и ответственность за жизнь дочек заставляют его оставаться на плаву. Девочки же, в свою очередь, понимают, как сложно любимому папе быть одному, стараются его поддерживать и с упорством ищут ему новую жену.

Приятного вам просмотра!



