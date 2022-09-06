Учимся находить общий язык с ребенком-задирой

Родители всегда стоят на стороне своего ребенка, даже если он не прав. Но всегда ли активная защита полезна вашему малышу? Бывают случаи, когда окружающим приходится защищаться от ребенка. Речь идет о детях - задирах.
Каждый ребенок рождается со своим особенным характером. Взрослым приходится считаться с особенностями ребенка, проявляя мудрость и выдержку в непростом деле воспитания. Родители всегда искренне желают ребенку добра, поэтому в их планы не входит воспитание агрессора. Прежде всего, это важно для будущего, так как никто не любит агрессивных придирчивых людей.
Но, что делать, если педагоги жалуются, что с ребенком никто не играет, дети избегают контактов с ним, а любые совместные действия приводят к конфликтам, обидам и даже дракам?
Если указанные признаки наблюдаются, то стоит внимательно задуматься над поведением ребенка и постараться помочь ему.
Некоторые родители склонны считать, что лучше быть задирой, чем жертвой. Они совершенно не осознают, что из ребенка задиры не может вырасти счастливого взрослого. Причина этого в формировании жестокости и потребности в унижении других людей.
Насколько может быть счастлив человек, не умеющий любить, которого все вокруг боятся или просто ненавидят? Перспективы не благоприятны. Поэтому важно признать проблему как факт и попробовать разобраться в ней.
Шаг первый: признайте задиру в своем ребенке.
Если вы признаете правоту окружающих по отношению к своему ребенку, значит, вы на пути к успеху. Чаще всего родители делают главную ошибку: они объявляют войну педагогам, которые не принимают вашего ребёнка, а вешают ярлык «задиры». Родители начинают агрессивные действия, что укрепляет детскую агрессивность как норму поведения. Этого делать нельзя. Даже если вы впервые сталкиваетесь с подобной оценкой и в корне с ней не согласны, действовать нужно спокойно.
Задача родителей не отмахиваться от проблемы, а принять информацию и постараться разобраться в правоте этой характеристики. Единичный случай проявление агрессии – случайность, а вот множественный – закономерность. В этом случае ребенку нужна помощь.
Шаг второй: наберитесь терпения.
Для начала поговорите с ребенком серьезно и «нарисуйте» перспективы такого поведения. Быть задирой опасно для самого ребенка:
Во-первых, у него может не остаться друзей;
Во-вторых, обязательно найдется кто-то более сильный;
В-третьих, подобное поведение огорчает близких и им стыдно за него;
В-четвертых, подобное поведение может привести к тяжелым последствиям в будущем (приведите несколько примеров из жизни).
Агрессивный ребенок не думает о других, поэтому на втором этапе важно донести до него последствия такого поведения исключительно для него самого.
Главное, будьте спокойны и уверенны. Ни в коем случае не демонстрируйте агрессивного поведения.
Шаг третий: учите любить и заботиться.
Донесите до ребенка, что легко кого-то обидеть, а вот помочь другому человеку гораздо сложнее. Разберите чужие особенности, как проблемы: виноват ли мальчик, что он толстый, если он болеет; можно ли обзывать ребенка за то, что он плохо видит и носит очки. Объясните, что сказать обидное слово проще, чем защитить слабого.
Учите ребенка получать удовольствие от позитивных вещей: накормить котенка и почувствовать, как благодарно он трется о руку ребенка. Угостить плачущую девочку конфетой, покормить птиц зимой и наблюдать, как весело они щебечут из окна. Важно, чтобы ребенок почувствовал гордость за себя.
Шаг четвертый: перенесите энергию в мирное русло.
Если ваш ребенок агрессивен и активен, то перенесите это качество туда, где оно будет полезным, например, в спорт. Сочетание агрессии и активности весьма полезны в спорте при условии соблюдения правил.
Шаг пятый: помогите найти выход из ситуации.
Ребенку трудно самому найти выход из конфликта с другими детьми. Но не учите его бежать от проблем, а подскажите, как их решить. Возможно, стоит подружиться с самым слабым ребенком и взять под свою защиту. Можно извиниться за грубое поведение и научиться играть в новую игру, чтобы привлечь внимание к себе. Обсудите ситуацию совместно. Возможно, ребенок сам предложит какие-то варианты.
И помните, что помощь ребенку нужно начать с себя: вы не должны демонстрировать агрессивного поведения ни по отношению к ребенку, ни к окружающим людям. Иначе все ваши труды будут бесполезны.
Ребенок задира – это проблема. Не отмахивайтесь от нее, помогите своему малышу достойно войти в большой мир человеческих отношений.
Каждый ребенок рождается со своим особенным характером. Взрослым приходится считаться с особенностями ребенка, проявляя мудрость и выдержку в непростом деле воспитания. Родители всегда искренне желают ребенку добра, поэтому в их планы не входит воспитание агрессора. Прежде всего, это важно для будущего, так как никто не любит агрессивных придирчивых людей.
Но, что делать, если педагоги жалуются, что с ребенком никто не играет, дети избегают контактов с ним, а любые совместные действия приводят к конфликтам, обидам и даже дракам?
Признаки задиристости ребенкаВнимательно присмотритесь к своему ребенку, чтобы понять замечаете ли вы следующие характеристики у него:
- дразнится и обзывается, причем достаточно злобно;
- ведет себя агрессивно, запугивает тех, с кем вместе играет;
- любит затевать ссоры, унижает других;
- у него нет друзей, а возможно, окружают слабохарактерные дети, часто меньше него по возрасту;
- вопросы детского общения решают родители окружающих детей, а не сами дети;
- другие дети и их родители стараются избежать совместных игр.
Если указанные признаки наблюдаются, то стоит внимательно задуматься над поведением ребенка и постараться помочь ему.
Некоторые родители склонны считать, что лучше быть задирой, чем жертвой. Они совершенно не осознают, что из ребенка задиры не может вырасти счастливого взрослого. Причина этого в формировании жестокости и потребности в унижении других людей.
Насколько может быть счастлив человек, не умеющий любить, которого все вокруг боятся или просто ненавидят? Перспективы не благоприятны. Поэтому важно признать проблему как факт и попробовать разобраться в ней.
Почему ребенок задирается?Задирами могут быть и мальчики, и девочки. При этом совершенно не важен возраст и социальный статус семьи ребенка. Некоторые дети не только унижают других детей, но и занижают их самооценку. При этом сами задиры становятся зависимыми от реакции окружающих. Они чувствуют себя комфортно только в случае негативных проявлений других детей: драка, слезы, обиды.
Причины агрессивности и задиристости:
- Ошибки воспитания.
- Негибкие отношения с ребенком.
- Недостаток внимания.
- Завышенная самооценка и потребность в признании.
- Агрессивные игры и боевики.
- появляется склонность к жестокости;
- возникает желание испытать свою силу;
- возрастает стремление к достижениям за счет силы и агрессии;
- ухудшается успеваемость;
- происходит деградация ценностей.
Как помочь ребенку - задире?Чтобы помочь ребенку, нужно сделать всего несколько шагов.
Шаг первый: признайте задиру в своем ребенке.
Если вы признаете правоту окружающих по отношению к своему ребенку, значит, вы на пути к успеху. Чаще всего родители делают главную ошибку: они объявляют войну педагогам, которые не принимают вашего ребёнка, а вешают ярлык «задиры». Родители начинают агрессивные действия, что укрепляет детскую агрессивность как норму поведения. Этого делать нельзя. Даже если вы впервые сталкиваетесь с подобной оценкой и в корне с ней не согласны, действовать нужно спокойно.
Задача родителей не отмахиваться от проблемы, а принять информацию и постараться разобраться в правоте этой характеристики. Единичный случай проявление агрессии – случайность, а вот множественный – закономерность. В этом случае ребенку нужна помощь.
Шаг второй: наберитесь терпения.
Для начала поговорите с ребенком серьезно и «нарисуйте» перспективы такого поведения. Быть задирой опасно для самого ребенка:
Во-первых, у него может не остаться друзей;
Во-вторых, обязательно найдется кто-то более сильный;
В-третьих, подобное поведение огорчает близких и им стыдно за него;
В-четвертых, подобное поведение может привести к тяжелым последствиям в будущем (приведите несколько примеров из жизни).
Агрессивный ребенок не думает о других, поэтому на втором этапе важно донести до него последствия такого поведения исключительно для него самого.
Главное, будьте спокойны и уверенны. Ни в коем случае не демонстрируйте агрессивного поведения.
Шаг третий: учите любить и заботиться.
Донесите до ребенка, что легко кого-то обидеть, а вот помочь другому человеку гораздо сложнее. Разберите чужие особенности, как проблемы: виноват ли мальчик, что он толстый, если он болеет; можно ли обзывать ребенка за то, что он плохо видит и носит очки. Объясните, что сказать обидное слово проще, чем защитить слабого.
Учите ребенка получать удовольствие от позитивных вещей: накормить котенка и почувствовать, как благодарно он трется о руку ребенка. Угостить плачущую девочку конфетой, покормить птиц зимой и наблюдать, как весело они щебечут из окна. Важно, чтобы ребенок почувствовал гордость за себя.
Шаг четвертый: перенесите энергию в мирное русло.
Если ваш ребенок агрессивен и активен, то перенесите это качество туда, где оно будет полезным, например, в спорт. Сочетание агрессии и активности весьма полезны в спорте при условии соблюдения правил.
Шаг пятый: помогите найти выход из ситуации.
Ребенку трудно самому найти выход из конфликта с другими детьми. Но не учите его бежать от проблем, а подскажите, как их решить. Возможно, стоит подружиться с самым слабым ребенком и взять под свою защиту. Можно извиниться за грубое поведение и научиться играть в новую игру, чтобы привлечь внимание к себе. Обсудите ситуацию совместно. Возможно, ребенок сам предложит какие-то варианты.
И помните, что помощь ребенку нужно начать с себя: вы не должны демонстрировать агрессивного поведения ни по отношению к ребенку, ни к окружающим людям. Иначе все ваши труды будут бесполезны.
Ребенок задира – это проблема. Не отмахивайтесь от нее, помогите своему малышу достойно войти в большой мир человеческих отношений.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается