Детский сад и школа – места, где творчество и фантазия особенно важны. Ребята с удовольствием участвуют в конкурсах поделок, готовят подарки для близких, украшают класс или группу. Но не всегда у родителей есть время и навыки для создания сложных композиций. Поэтому мы подготовили для вас подборку лёгких поделок своими руками, которые подойдут как для школы, так и для детского сада.