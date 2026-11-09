В 2026 году учащимся колледжей, техникумов и вузов доступны стипендии, скидки на проезд, налоговые вычеты, льготные образовательные кредиты и другие меры помощи. Разберёмся, кто может на них рассчитывать, какие условия действуют и куда обращаться за оформлением.

Кто может пользоваться студенческими льготами

Большинство мер поддержки рассчитано на студентов очной формы обучения. Однако некоторые льготы доступны и тем, кто совмещает учёбу с работой или получает образование заочно.

Важную роль играет статус учебного заведения. Например, для получения отсрочки от армии необходима государственная аккредитация образовательной программы. А для налогового вычета за обучение достаточно, чтобы образовательная организация имела соответствующую лицензию.

Имеет значение и то, какое по счёту образование получает студент. Некоторые гарантии действуют только при первом получении образования определённого уровня.

Поэтому перед оформлением льгот стоит уточнить условия в своём колледже или вузе.

Стипендии: кому положены и сколько платят

Стипендия остаётся одной из самых известных форм поддержки студентов. Правда, получают её далеко не все.

Академическая стипендия назначается студентам-бюджетникам очной формы обучения. Чтобы продолжать получать выплату после сессии, нужно сдавать экзамены без троек и академических задолженностей.

В 2026 году минимальные размеры государственных академических стипендий, приведённые в исходном материале, составляют:

832 рубля — для студентов колледжей и техникумов;

2 296 рублей — для студентов вузов.

Конкретная сумма зависит от образовательной организации. За хорошие результаты в учёбе, научные достижения и активное участие в жизни университета студент может претендовать на повышенную стипендию.

Социальная стипендия предназначена для отдельных категорий учащихся, нуждающихся в поддержке. Её могут получать, например, студенты с инвалидностью, дети-сироты и те, кому назначена государственная социальная помощь.

Для оформления понадобятся документы, подтверждающие право на выплату. В некоторых случаях можно одновременно получать академическую и социальную стипендии.

Существуют также президентские, правительственные и именные стипендии. Их назначают за особые успехи в учёбе, исследованиях, олимпиадах и других направлениях. Размер отдельных выплат достигает нескольких десятков тысяч рублей в месяц.

Общежитие: как сэкономить на жилье

Для иногороднего студента аренда квартиры часто становится самой большой статьёй расходов. Поэтому возможность поселиться в общежитии значительно облегчает жизнь.

Студенты очной формы обучения могут претендовать на место в общежитии своего колледжа или вуза. Однако количество мест ограничено, поэтому при заселении учитываются установленные законом льготные категории и правила образовательной организации.

Некоторые студенты имеют право на бесплатное проживание, остальные оплачивают установленную стоимость.

С сентября 2026 года действуют дополнительные требования к учёту студенческих семей, нуждающихся в жилье. Если у образовательной организации есть подходящие помещения, таким семьям могут предоставляться отдельные комнаты.

Чтобы узнать о свободных местах и порядке заселения, нужно обратиться в администрацию общежития или студенческий отдел.

Скидки на транспорт: где студенты платят меньше

Поездки на занятия, домой к родителям или по городу могут ощутимо ударить по бюджету. К счастью, студенческий билет позволяет экономить на транспорте.

Во многих регионах действуют специальные тарифы на общественный транспорт. Например, в Москве студенты могут оформить карту москвича, а в Санкт-Петербурге — льготный проездной.

Есть предложения и для междугородних поездок. Студентам могут быть доступны скидки на пригородные электрички, железнодорожные билеты по специальным программам и субсидируемые авиаперелёты.

Однако единых условий для всей страны нет. Размер скидки зависит от региона, возраста пассажира, маршрута и перевозчика. Поэтому перед покупкой билета лучше проверить действующие предложения.

Музеи, театры и кино: куда можно сходить бесплатно

Студенческий билет пригодится не только в транспорте. Многие музеи, театры и культурные учреждения предлагают учащимся бесплатный вход или билеты по сниженной цене.

В одних местах скидка действует постоянно, в других — только по определённым дням. Поэтому условия стоит уточнять заранее.

Отдельного внимания заслуживает «Пушкинская карта». Программа рассчитана на молодых людей от 14 до 22 лет включительно и позволяет посещать культурные мероприятия за государственный счёт.

В 2026 году номинал карты составляет 5 000 рублей. Эти деньги можно потратить на билеты в театры, музеи, на выставки, концерты и другие мероприятия, участвующие в программе.

Оформить виртуальную карту можно через приложение «Госуслуги. Культура».

Можно ли вернуть деньги за обучение

Если студент учится платно, часть расходов можно компенсировать с помощью социального налогового вычета.

Такое право есть у налогоплательщиков, которые оплачивают своё образование и имеют доходы, облагаемые НДФЛ по соответствующим правилам.

Получить вычет можно не только за себя, но и при соблюдении установленных условий за обучение детей, братьев, сестёр или супруга.

Для расходов, действующие лимиты по которым предусмотрены законодательством, максимальная сумма, принимаемая к вычету, составляет 150 000 рублей по общей группе социальных вычетов и 110 000 рублей на обучение каждого ребёнка.

Важно понимать: это не сумма, которую государство перечислит на счёт, а размер расходов, с которого рассчитывается возврат налога.

Для оформления обычно нужны подтверждение оплаты обучения и документы образовательной организации. Подать заявление можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Учёба и работа: какие права есть у студентов

Многие студенты начинают работать ещё до получения диплома. Совмещать пары, подготовку к экзаменам и рабочий график непросто, поэтому трудовое законодательство предусматривает специальные гарантии.

Например, работники, которые получают образование по заочной или очно-заочной форме и соответствуют установленным требованиям, могут рассчитывать на оплачиваемые учебные отпуска.

Для студентов очной формы, совмещающих обучение с работой, также предусмотрены дополнительные отпуска, но, как правило, без сохранения заработной платы.

Продолжительность отпуска зависит от программы и вида аттестации.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, обычно необходимо предоставить работодателю справку-вызов из учебного заведения.

Отсрочка от армии на время обучения

Студенты очной формы обучения при соблюдении требований закона могут получить отсрочку от призыва на военную службу.

Одно из основных условий — обучение по программе, имеющей государственную аккредитацию.

При этом отсрочка предоставляется не при любом поступлении в новое учебное заведение. Возможность её сохранения зависит от уровня образования, уже использованной отсрочки и других обстоятельств.

Поэтому при переводе, отчислении или поступлении на следующую ступень образования важно заранее уточнить свои права.

Льготный кредит на образование

Не всем удаётся поступить на бюджет, а стоимость платного обучения в некоторых вузах оказывается довольно высокой.

Один из вариантов — образовательный кредит с государственной поддержкой.

По действующей программе для соответствующих направлений подготовки предусмотрена льготная ставка 3% годовых. Часть процентов компенсирует государство.

Во время обучения и ещё девять месяцев после его окончания заёмщик выплачивает проценты на льготных условиях. Затем начинается погашение основного долга.

При этом кредит остаётся финансовым обязательством. Перед оформлением необходимо внимательно изучить договор, график платежей и последствия прекращения обучения.

Дополнительная помощь студентам

Помимо основных льгот существуют и другие способы получить поддержку.

Например, студенты-бюджетники, оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуации, могут обратиться за материальной помощью в своё учебное заведение. Основанием могут стать серьёзные семейные обстоятельства, болезнь или другие события, предусмотренные локальными правилами вуза.

В ряде регионов действуют выплаты беременным студенткам, дополнительные стипендии и программы поддержки молодых семей.

Некоторые университеты предоставляют психологические консультации, а коммерческие организации предлагают студентам скидки на книги, питание и различные услуги.

Условия такой помощи различаются, поэтому важно узнавать о возможностях именно в своём регионе и учебном заведении.

Как узнать, какие льготы положены именно вам

Разобраться во всех мерах поддержки бывает непросто. Часть льгот действует по всей России, другие устанавливаются региональными властями, а третьи зависят от самого университета или колледжа.

Начать стоит с обращения в деканат, стипендиальный отдел или студенческий профком. Там можно узнать о выплатах, льготах на проживание и порядке оформления документов.

Информацию о государственных мерах социальной поддержки также можно искать через Госуслуги и официальные ресурсы профильных ведомств.

Главное — не рассчитывать, что все льготы оформятся автоматически. Для многих выплат и скидок требуется заявление или подтверждение права на поддержку.

Студенческие годы и без того полны забот, поэтому пользоваться доступными возможностями совершенно нормально. Иногда достаточно одного обращения в деканат, чтобы узнать о помощи, которая заметно облегчит расходы на образование и повседневную жизнь.