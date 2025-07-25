Современные родители, выбирая онлайн-школу для своего ребёнка, часто сталкиваются с массой предложений. Однако за красивыми сайтами и громкими лозунгами нередко скрывается тот факт, что не каждая онлайн-школа имеет лицензию и аккредитацию.
Давайте разберёмся, почему это крайне важно.
Что такое лицензия и аккредитация, и чем они отличаются?
✅ Лицензия
Это разрешение государства на ведение образовательной деятельности. Школа с лицензией имеет право обучать детей по утвержденным программам. Лицензий бывает несколько видов: начальное общее, основное и среднее, а также дополнительное образование. Последний вид лицензии получить гораздо легче, чем все остальные. Однако с этим видом лицензии можно только преподавать курсы, но не обучать школьной программе.
Что дает лицензия:
Важно: наличие только лишь лицензии еще не дает школе право выдавать государственный аттестат.
✅ Аккредитация
Это подтверждение того, что школа соответствует государственным образовательным стандартам. Только полностью аккредитованные школы могут выдавать аттестаты государственного образца.
Что дает аккредитация:
Проверить наличие аккредитации можно на сайте Рособрнадзора по ИНН школы: https://islod.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
Чем для родителей оборачивается обучение детей в школах без аккредитации и лицензии?
Многие онлайн-школы умалчивают об отсутствии лицензии и аккредитации. В итоге родители узнают о проблемах слишком поздно.
❌ Финансовые траты
Если школа не аккредитована, то ребёнку придётся сдавать годовые аттестации в другой школе за отдельную плату — до десятков тысяч рублей в год.
❌ Предвзятое отношение
Ученики таких школ сдают экзамены в чужой школе, где учителя могут относиться к ним предвзято: заваливать, задавать дополнительные вопросы и пр.
❌ Потеря времени и нервов
Аттестация в школе-партнере требует подстраиваться под чужой график, проходить дополнительные проверки и собеседования.
❌ Отсутствие официального статуса
Без аккредитации школа не имеет права выдавать документы государственного образца, что мешает при переводе, поступлении и участии в олимпиадах.
❌ Урезание количества часов
Школы, которые не имеют аккредитацию, часто на свое усмотрение уменьшают количество часов по предметам.
На что обращать внимание при выборе онлайн-школы:
1. Проверьте наличие лицензии
2. Убедитесь в наличии государственной аккредитации;
3. Уточните, можно ли получить государственный аттестат без прикрепления к школе-партнеру.
4. Количество детей в групповых классах
Чем меньше учеников в онлайн-классе, тем выше шанс, что каждый получит внимание педагога. Исследования показывают, что оптимальный размер группы для эффективного обучения — до 10 человек. При большом числе учеников теряется индивидуальный подход.
5. Подмена понятий "онлайн-урок"
Во многих школах под видом онлайн-урока фактически проводится вебинар или запись, без возможности общения. Уточняйте: может ли ребёнок задать вопрос учителю во время занятия? Живое взаимодействие с преподавателем — важный компонент обучения.
6. Наличие тьюторов
Хорошая онлайн-школа обеспечивает сопровождение ученика не только учителем, но и тьютором — человеком, который помогает с планированием, мотивацией и решением организационных вопросов. Это особенно важно в онлайн-среде, где легко потеряться или выгореть.
4. Бесплатная диагностика перед началом обучения
Школа, которая заинтересована в результате, предложит пройти бесплатную диагностику знаний. Это необходимо, чтобы понять уровень ученика, выявить пробелы и выстроить персональный маршрут обучения. Без этой диагностики трудно ожидать системного прогресса.
5. Проверка домашних заданий
Во многих онлайн-школах проверка ДЗ осуществляется автоматически — роботом. Это удобно, но неэффективно для развития навыков и понимания ошибок. Ребёнку важно получить развернутую обратную связь от живого преподавателя: пояснения, исправления, рекомендации.
Автоматическая проверка может быть допустима лишь для тренировки, но не должна заменять полноценную оценку и сопровождение.
Не рискуйте будущим своего ребёнка — проверяйте документы перед подписанием договора с онлайн-школой. В онлайн-школе "Дом Знаний" дети получают качественное обучение по стандартам ФГОС, а родители — заинтересованных в учебе детей, престижное учебное заведение, в котором все строго по закону, отсутствуют скрытые платежи и доступны системы скидок.
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