Современные родители, выбирая онлайн-школу для своего ребёнка, часто сталкиваются с массой предложений. Однако за красивыми сайтами и громкими лозунгами нередко скрывается тот факт, что не каждая онлайн-школа имеет лицензию и аккредитацию.

Давайте разберёмся, почему это крайне важно.

Что такое лицензия и аккредитация, и чем они отличаются?

✅ Лицензия

Это разрешение государства на ведение образовательной деятельности. Школа с лицензией имеет право обучать детей по утвержденным программам. Лицензий бывает несколько видов: начальное общее, основное и среднее, а также дополнительное образование. Последний вид лицензии получить гораздо легче, чем все остальные. Однако с этим видом лицензии можно только преподавать курсы, но не обучать школьной программе.

Что дает лицензия:

право вести занятия по определённым программам;

проверку школы государственными органами;

наличие у педагогов профильного образования.

Важно: наличие только лишь лицензии еще не дает школе право выдавать государственный аттестат.

✅ Аккредитация

Это подтверждение того, что школа соответствует государственным образовательным стандартам. Только полностью аккредитованные школы могут выдавать аттестаты государственного образца.

Что дает аккредитация:

возможность официально выдавать аттестаты (после 9 и 11 классов);

подтверждение соответствия ФГОС;

право участвовать в государственных аттестациях без прикрепления к школе-партнеру.

Проверить наличие аккредитации можно на сайте Рособрнадзора по ИНН школы: https://islod.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/

Чем для родителей оборачивается обучение детей в школах без аккредитации и лицензии?

Многие онлайн-школы умалчивают об отсутствии лицензии и аккредитации. В итоге родители узнают о проблемах слишком поздно.

❌ Финансовые траты

Если школа не аккредитована, то ребёнку придётся сдавать годовые аттестации в другой школе за отдельную плату — до десятков тысяч рублей в год.

❌ Предвзятое отношение

Ученики таких школ сдают экзамены в чужой школе, где учителя могут относиться к ним предвзято: заваливать, задавать дополнительные вопросы и пр.

❌ Потеря времени и нервов

Аттестация в школе-партнере требует подстраиваться под чужой график, проходить дополнительные проверки и собеседования.

❌ Отсутствие официального статуса

Без аккредитации школа не имеет права выдавать документы государственного образца, что мешает при переводе, поступлении и участии в олимпиадах.

❌ Урезание количества часов Школы, которые не имеют аккредитацию, часто на свое усмотрение уменьшают количество часов по предметам.

На что обращать внимание при выборе онлайн-школы:

1. Проверьте наличие лицензии

2. Убедитесь в наличии государственной аккредитации;

3. Уточните, можно ли получить государственный аттестат без прикрепления к школе-партнеру.

4. Количество детей в групповых классах

Чем меньше учеников в онлайн-классе, тем выше шанс, что каждый получит внимание педагога. Исследования показывают, что оптимальный размер группы для эффективного обучения — до 10 человек. При большом числе учеников теряется индивидуальный подход.

5. Подмена понятий "онлайн-урок"

Во многих школах под видом онлайн-урока фактически проводится вебинар или запись, без возможности общения. Уточняйте: может ли ребёнок задать вопрос учителю во время занятия? Живое взаимодействие с преподавателем — важный компонент обучения.

6. Наличие тьюторов

Хорошая онлайн-школа обеспечивает сопровождение ученика не только учителем, но и тьютором — человеком, который помогает с планированием, мотивацией и решением организационных вопросов. Это особенно важно в онлайн-среде, где легко потеряться или выгореть.

4. Бесплатная диагностика перед началом обучения

Школа, которая заинтересована в результате, предложит пройти бесплатную диагностику знаний. Это необходимо, чтобы понять уровень ученика, выявить пробелы и выстроить персональный маршрут обучения. Без этой диагностики трудно ожидать системного прогресса.

5. Проверка домашних заданий

Во многих онлайн-школах проверка ДЗ осуществляется автоматически — роботом. Это удобно, но неэффективно для развития навыков и понимания ошибок. Ребёнку важно получить развернутую обратную связь от живого преподавателя: пояснения, исправления, рекомендации.

Автоматическая проверка может быть допустима лишь для тренировки, но не должна заменять полноценную оценку и сопровождение.

Не рискуйте будущим своего ребёнка — проверяйте документы перед подписанием договора с онлайн-школой. В онлайн-школе "Дом Знаний" дети получают качественное обучение по стандартам ФГОС, а родители — заинтересованных в учебе детей, престижное учебное заведение, в котором все строго по закону, отсутствуют скрытые платежи и доступны системы скидок.