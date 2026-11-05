Лирику Александра Сергеевича Пушкина изучают на протяжении всей школьной программы, но в каждом возрасте дети открывают поэта с новой стороны. В начальной школе знакомятся с его стихами о природе, в средних классах размышляют о дружбе, свободе и любви, а в девятом подробно разбирают философскую лирику и представления Пушкина о назначении поэта.

Многие помнят пушкинские строки ещё с детства. Стоит услышать «Мороз и солнце; день чудесный!» или «Я вас любил: любовь ещё, быть может...», и продолжение словно само возникает в памяти.

Но одно дело — выучить стихотворение наизусть, и совсем другое — понять, почему поэт выбрал именно эти слова и что чувствовал, когда писал их.

Интересно, что одно и то же произведение Пушкина в разном возрасте может восприниматься совершенно по-разному. Младший школьник замечает красивое описание зимы, подросток обращает внимание на настроение героя, а старшеклассник уже пытается разобраться в скрытом смысле стихотворения.

Посмотрим, как меняется знакомство с лирикой Пушкина с первого по одиннадцатый класс и какие произведения встречаются в школьной программе.

Что такое лирика Пушкина и какие темы в ней встречаются?

Лирика Пушкина — это стихотворные произведения, в которых поэт передаёт чувства, переживания и размышления о жизни, любви, дружбе, природе и свободе.

В отличие от сказки или рассказа, лирическое стихотворение не обязательно имеет сюжет. Иногда в нём почти ничего не происходит: человек смотрит на зимнее утро, вспоминает друга или размышляет о прожитых годах.

Но именно через такие моменты Пушкин раскрывает внутренний мир человека.

Например, стихотворение «Зимнее утро» кажется простым описанием природы. Однако за картинами солнечного зимнего дня скрывается радостное настроение героя, его желание разделить счастье с близким человеком.

А в стихотворении «Я вас любил...» поэт говорит о чувствах, которые не исчезли, хотя отношения уже остались в прошлом.

Лирика Пушкина очень разнообразна. В ней можно выделить несколько главных направлений: пейзажную, любовную, дружескую, гражданскую и философскую лирику.

С этими темами школьники знакомятся постепенно.

Какие стихотворения Пушкина читают в 1 классе?

В первом классе дети могут познакомиться с поэзией Пушкина через сказки, небольшие стихотворные отрывки и выразительное чтение. Отдельного обязательного раздела, посвящённого лирике Пушкина, федеральная программа первого класса не предусматривает.

Для многих детей знакомство с Пушкиным начинается со знаменитых строк:

«У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том...»

Эти строки относятся к вступлению поэмы «Руслан и Людмила», а не к самостоятельному лирическому стихотворению. Однако именно они часто становятся первым знакомством ребёнка с необычным языком пушкинской поэзии.

Дети представляют сказочный дуб, учёного кота, русалку на ветвях. Пушкин создаёт целый волшебный мир всего несколькими строками.

В первом классе необязательно объяснять сложные литературные термины. Гораздо важнее, чтобы ребёнок научился слушать стихи, замечать красивые выражения и понимать настроение произведения.

Например, можно спросить, каким он представляет сказочный лес или почему стихотворные строки хочется произносить нараспев.

Так постепенно появляется интерес к поэзии.

Какие стихи Пушкина изучают во 2 классе?

Во втором классе школьники знакомятся с картинами природы в поэзии Пушкина. Среди произведений, предложенных федеральной программой, — «Уж небо осенью дышало...» и «Вот север, тучи нагоняя...».

Оба отрывка взяты из романа в стихах «Евгений Онегин», но в начальной школе их читают как самостоятельные картины природы.

В стихотворном отрывке «Уж небо осенью дышало...» Пушкин описывает наступление осени.

Лето закончилось, становится холоднее, реже светит солнце, а птицы собираются в тёплые края.

При этом поэт не перечисляет природные изменения так, как это сделал бы автор учебника по окружающему миру. Он словно предлагает читателю самому почувствовать приближение осени.

Особенно интересно выражение «небо осенью дышало». Конечно, небо не умеет дышать, но благодаря такому описанию кажется, будто природа — живое существо.

Этот художественный приём называется олицетворением.

В отрывке «Вот север, тучи нагоняя...» появляется совсем другая картина. На смену осени приходит зима, и природа преображается.

Пушкин изображает зиму почти как сказочную волшебницу, которая появляется неожиданно и меняет всё вокруг.

Во втором классе дети учатся замечать, что стихотворение не просто рассказывает о времени года, а передаёт определённое настроение.

Что изучают из лирики Пушкина в 3 классе?

В третьем классе ученики продолжают изучать пейзажную лирику Пушкина, учатся находить сравнения и эпитеты, замечать ритм стихотворения и понимать настроение автора.

В федеральной программе среди примеров названы отрывки «В тот год осенняя погода...» и «Опрятней модного паркета...».

Оба произведения знакомят детей с зимними картинами.

В строках «Опрятней модного паркета...» Пушкин описывает замёрзшую реку. Лёд настолько гладкий и чистый, что напоминает натёртый до блеска паркет.

А мальчишки с радостью катаются по льду на коньках.

Современному ребёнку это описание вполне понятно. Даже если он никогда не видел замёрзшую реку, он может представить каток, гладкий лёд и радость зимних развлечений.

Но самое интересное здесь — сравнение.

Пушкин мог просто написать, что река покрылась льдом. Вместо этого он сравнил ледяную поверхность с паркетом и сделал картину гораздо выразительнее.

В третьем классе дети начинают понимать, что поэзия отличается от обычного описания не только рифмой.

Поэт подбирает слова так, чтобы читатель мог увидеть изображённую картину и почувствовать настроение.

Какие произведения Пушкина изучают в 4 классе?

В четвёртом классе школьники читают более сложные лирические произведения Пушкина, в том числе «Няне», «Зимняя дорога» и отрывки из стихотворения «Осень».

Теперь внимание уделяется не только красоте природы, но и чувствам человека.

Одно из самых трогательных произведений этого периода обучения — «Няне».

Пушкин посвятил стихотворение Арине Родионовне, которая заботилась о нём в детстве.

В стихотворении поэт представляет пожилую женщину, которая находится одна, занимается рукоделием и ждёт его возвращения.

В этих строках чувствуется нежность, благодарность и одновременно грусть.

Почему Пушкин так тепло обращается к няне?

Для него Арина Родионовна была не просто человеком, который присматривал за ребёнком. Она стала близким человеком, связующим звеном с детством и родным домом.

Именно поэтому стихотворение «Няне» помогает школьникам поговорить о привязанности, заботе и благодарности близким.

Совсем другое настроение появляется в стихотворении «Зимняя дорога».

Перед читателем возникает бесконечная заснеженная дорога. Путешественник едет в санях, слышит однообразный звон колокольчика и смотрит на окружающий пейзаж.

Вокруг тихо, пустынно и немного грустно.

Но среди этих образов появляется мысль о доме и близком человеке, встреча с которым поможет развеять тоску.

В четвёртом классе ученики уже могут не просто описывать природу, а объяснять, как она связана с переживаниями человека.

Что изучают из лирики Пушкина в 5 классе?

В пятом классе ученики разбирают стихотворения «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и другие произведения по выбору. Главная задача — научиться понимать настроение лирического героя и замечать художественные средства, которыми поэт передаёт чувства.

Особенно интересно сравнивать «Зимнее утро» и «Зимний вечер».

В «Зимнем утре» природа словно просыпается после непогоды. За окном солнечно, снег блестит, а герой радуется наступившему дню.

Пушкин начинает стихотворение с восторженного обращения к близкому человеку.

Но радость зимнего утра становится ещё заметнее благодаря воспоминанию о вчерашней буре.

Накануне за окном была метель, небо казалось мрачным. Теперь же всё изменилось.

Это противопоставление помогает почувствовать, насколько сильно преобразился мир.

А вот в стихотворении «Зимний вечер» настроение совершенно другое.

За окном бушует буря, ветер воет и стучит. Поэт находится в доме вместе с няней и пытается развеять грусть разговором и песней.

В обоих стихотворениях описана зима, но чувства героя отличаются.

Так школьники приходят к важному выводу: природа в лирике Пушкина часто отражает настроение человека.

Какие стихотворения Пушкина проходят в 6 классе?

В шестом классе школьники изучают не менее трёх стихотворных произведений Пушкина. Среди примеров федеральной программы — «Узник», «Туча», «Зимняя дорога» и «Песнь о вещем Олеге».

В этом возрасте дети начинают задумываться о свободе, одиночестве и человеческом выборе.

В стихотворении «Узник» герой находится в заключении. За окном он видит молодого орла, который словно призывает его вырваться на свободу.

На первый взгляд речь идёт о пленнике, мечтающем покинуть тюрьму.

Но значение стихотворения намного шире.

Орёл становится символом свободы, а заключение напоминает о любых обстоятельствах, которые ограничивают человека.

Пушкин показывает, насколько сильно человек может стремиться к независимости.

Интересно разобрать и стихотворение «Туча».

Поэт обращается к последней туче, которая осталась на небе после грозы.

Вокруг уже светло, природа успокоилась, но туча всё ещё напоминает о прошедшей буре.

Так простая картина природы превращается в размышление о том, что тяжёлые события остаются в прошлом, а жизнь продолжается.

Отдельное место занимает «Песнь о вещем Олеге». Это историческое повествовательное произведение, а не лирика в узком смысле.

На его примере школьники размышляют о судьбе, предсказании и попытке человека изменить будущее.

О чём лирика Пушкина в 7 классе?

В седьмом классе ученики знакомятся с дружеской, гражданской и любовной лирикой Пушкина. Федеральная программа предусматривает не менее четырёх стихотворений, например «И. И. Пущину», «19 октября», «Во глубине сибирских руд...» и «На холмах Грузии лежит ночная мгла...».

Теперь разговор о поэзии становится более личным.

В стихотворении «И. И. Пущину» Пушкин обращается к своему лицейскому другу Ивану Пущину.

Их связывали годы учёбы в Царскосельском лицее, общие воспоминания и настоящая дружба.

Когда Пущин оказался в ссылке за участие в восстании декабристов, Пушкин написал ему стихотворение, наполненное теплом и поддержкой.

Поэт вспоминает их встречу и надеется, что его слова помогут другу пережить тяжёлые обстоятельства.

Для семиклассников произведение становится поводом поговорить о том, что дружба особенно важна не в счастливые моменты, а тогда, когда человеку трудно.

Тема поддержки звучит и в стихотворении «Во глубине сибирских руд...», обращённом к декабристам.

Пушкин призывает не терять надежду и верить, что тяжёлое положение не будет продолжаться вечно.

А в стихотворении «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» появляется совсем другое чувство — любовь.

Герой находится среди красивой природы, но его мысли заняты дорогим человеком.

Он одновременно испытывает грусть и внутреннее спокойствие. Любовь не приносит ему полного счастья, однако без неё он уже не представляет свою жизнь.

В седьмом классе школьники начинают замечать, что чувства в поэзии редко бывают однозначными. Человек может одновременно грустить, любить, надеяться и вспоминать.

Какие темы лирики Пушкина изучают в 8 классе?

В восьмом классе внимание уделяется гражданской лирике Пушкина: свободе, власти, несправедливости и ответственности человека. Среди произведений федеральной программы — «К Чаадаеву» и «Анчар».

В стихотворении «К Чаадаеву» молодой Пушкин обращается к своему другу Петру Чаадаеву.

Сначала кажется, что поэт рассказывает о личных переживаниях, но постепенно разговор переходит к судьбе России.

Пушкин мечтает о свободе и переменах, верит, что молодые люди могут принести пользу своей стране.

Важная особенность стихотворения — соединение личной дружбы с гражданскими убеждениями.

Поэт словно говорит, что настоящая любовь к Родине проявляется не только в красивых словах, но и в желании сделать её жизнь лучше.

Совсем иначе тема власти раскрывается в стихотворении «Анчар».

Пушкин описывает ядовитое дерево, растущее в пустыне. Оно настолько опасно, что всё живое старается держаться от него подальше.

Но правитель отправляет человека к дереву за ядом. Подчинённый выполняет приказ и погибает.

Через эту страшную историю Пушкин показывает жестокость неограниченной власти.

Правитель распоряжается чужой жизнью, не задумываясь о последствиях.

Восьмиклассникам важно понять, что «Анчар» — не просто стихотворение об опасном растении. Это произведение о власти, подчинении и цене человеческой жизни.

Какие стихотворения Пушкина изучают в 9 классе?

В девятом классе школьники подробно изучают лирику Пушкина: не менее пяти стихотворений по выбору. Основные темы — любовь, свобода, смысл жизни, творческое бессмертие и назначение поэта.

Это один из самых насыщенных этапов знакомства с творчеством Пушкина.

Произведения, которые раньше казались просто красивыми стихами, теперь рассматриваются как размышления о серьёзных жизненных вопросах.

В стихотворении «Я помню чудное мгновенье...» Пушкин рассказывает о встрече с женщиной, которая пробудила в нём сильные чувства.

Но стихотворение посвящено не только любви.

Поэт показывает, как встреча с прекрасным человеком может изменить внутренний мир, вернуть вдохновение и желание жить.

Совсем иначе звучит «Я вас любил...».

Здесь герой понимает, что его чувства не нашли взаимности или отношения уже закончились. Однако вместо обиды он желает любимой женщине счастья.

Пушкин показывает любовь, в которой есть уважение к свободе другого человека.

В стихотворении «Пророк» поэт размышляет о предназначении творца.

Герой переживает мучительное преображение и получает особую способность видеть и слышать то, что недоступно другим.

Но этот дар нужен не для собственного удовольствия. Пророк должен обращаться к людям и пробуждать их сердца.

Так раскрывается мысль об ответственности человека, обладающего талантом.

Ещё одно важное произведение — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

Пушкин размышляет о том, что останется после его смерти.

Речь идёт не о настоящем памятнике из камня или бронзы. Поэт говорит о своих произведениях, которые смогут пережить его самого.

В этом стихотворении особенно заметна уверенность Пушкина в значении литературы и способности искусства сохраняться в памяти людей.

А в «Элегии» («Безумных лет угасшее веселье...») появляется более личное размышление о времени.

Поэт вспоминает прошлое, понимает, что жизнь не всегда приносит радость, но не отказывается от будущего.

Даже в трудностях он продолжает видеть смысл человеческого существования.

В девятом классе школьникам важно не просто выучить названия стихотворений, а понять, как менялись взгляды Пушкина и какие вопросы волновали его в разные годы.

Что изучают из лирики Пушкина в 10 классе?

В десятом классе на базовом уровне лирику Пушкина повторяют в рамках изучения истории русской литературы. Отдельный большой раздел с новыми обязательными стихотворениями федеральная программа не предусматривает.

К этому времени школьники уже знакомы с основными этапами жизни Пушкина, его любовной, гражданской и философской лирикой.

В старшей школе появляется возможность посмотреть на творчество поэта шире.

Например, стихотворение «К Чаадаеву» можно рассматривать в связи с общественными настроениями первой четверти XIX века.

А «Пророка» — сравнивать с произведениями Михаила Лермонтова и других русских поэтов, размышлявших о предназначении искусства.

Десятиклассники уже могут рассуждать не только о том, что чувствует лирический герой, но и о том, почему определённые идеи возникли именно в эту историческую эпоху.

Полезно возвращаться и к любовной лирике Пушкина.

Стихотворение «Я вас любил...» в пятнадцать лет может восприниматься совсем иначе, чем в младших классах. Старшеклассники лучше понимают, что уважение к другому человеку иногда означает умение отпустить его.

Таким образом, в десятом классе главное — не количество новых стихотворений, а более глубокое понимание уже знакомых произведений.

Нужно ли изучать лирику Пушкина в 11 классе?

В одиннадцатом классе федеральная программа на базовом уровне не выделяет отдельного обязательного раздела по лирике Пушкина. Однако к его стихотворениям возвращаются при повторении литературы и подготовке к экзаменам.

Особенно важно повторить творчество Пушкина тем, кто собирается сдавать ЕГЭ по литературе.

На экзамене необходимо уметь определять тему и идею произведения, анализировать художественные средства и объяснять авторскую позицию.

Для такой подготовки подходят стихотворения «Пророк», «Я вас любил...», «К морю», «Элегия», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и другие.

При этом простого знания текста наизусть недостаточно.

Например, школьник может прекрасно помнить стихотворение «Пророк», но испытывать трудности, когда нужно объяснить, как в нём раскрывается тема ответственности поэта.

Поэтому при подготовке к ЕГЭ полезно не только перечитывать произведения, но и сравнивать их между собой.

Можно сопоставить взгляды Пушкина и Лермонтова на роль поэта, сравнить любовную лирику Пушкина и Фета или проследить, как разные писатели изображают природу.

Так старшеклассники учатся видеть не отдельные произведения, а связи между ними.

Как меняются главные темы лирики Пушкина от класса к классу?

Школьная программа постепенно знакомит детей с разными сторонами поэзии Пушкина. Младшим школьникам проще понять стихи о природе и близких людях, а подростки уже готовы обсуждать свободу, любовь и сложные философские вопросы.

| Класс | Основные произведения и примеры | Главные темы | | ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- | | 1 | Знакомство с поэтическими отрывками, в том числе «У лукоморья...» | Красота поэтической речи, сказочные образы | | 2 | «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, тучи нагоняя...» | Природа, времена года | | 3 | «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» | Зимние пейзажи, художественные образы | | 4 | «Няне», «Зимняя дорога», «Осень» (отрывки) | Природа, близкие люди, чувства | | 5 | «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» | Настроение, природа, душевная близость | | 6 | «Узник», «Туча», «Зимняя дорога» | Свобода, одиночество, надежда | | 7 | «И. И. Пущину», «19 октября», «Во глубине сибирских руд...», «На холмах Грузии...» | Дружба, любовь, свобода | | 8 | «К Чаадаеву», «Анчар» | Гражданская позиция, власть, справедливость | | 9 | «Пророк», «Я вас любил...», «Элегия», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и другие | Любовь, творчество, смысл жизни | | 10 | Повторение лирики Пушкина | Исторический контекст, развитие творчества | | 11 | Повторение произведений при подготовке к экзаменам | Сравнительный анализ, основные темы и идеи |

Список отражает произведения из федеральных программ и примеры, подходящие для знакомства с темой. Он не означает, что все перечисленные стихотворения обязательны для изучения в каждой школе.

Как школьнику научиться понимать стихи Пушкина?

Иногда школьник читает стихотворение несколько раз, но всё равно не может объяснить его смысл. Особенно если в тексте встречаются устаревшие слова или сложные образы.

Здесь помогает простая последовательность действий.

Сначала стоит прочитать стихотворение целиком и попытаться определить его настроение. Радостное оно, грустное, тревожное или спокойное?

Затем полезно разобраться, кто говорит в стихотворении и к кому обращаются его слова.

Например, в произведении «И. И. Пущину» поэт обращается к другу. А в «Туче» — к природному явлению.

После этого нужно обратить внимание на необычные выражения.

Почему зима у Пушкина приходит как волшебница? Почему туча может казаться одинокой? Зачем поэт сравнивает замёрзшую реку с паркетом?

Такие вопросы постепенно помогают понять замысел автора.

И только после этого стоит переходить к литературным терминам — эпитетам, метафорам, сравнениям и олицетворениям.

Например, недостаточно написать, что в стихотворении «Зимнее утро» встречаются эпитеты. Важно объяснить, как они помогают передать красоту солнечного дня и радость героя.

Хороший анализ стихотворения — это не пересказ текста и не перечисление литературных терминов, а объяснение того, как поэт передаёт свою мысль и чувства.

Почему лирику Пушкина изучают на протяжении всей школы?

К стихотворениям Пушкина возвращаются в разных классах, потому что с возрастом школьники начинают замечать в них новые смыслы.

В начальной школе ребёнок учится видеть красоту природы и понимать настроение стихотворения.

В средних классах он знакомится с переживаниями лирического героя, начинает размышлять о дружбе, свободе и справедливости.

В старшей школе поэзия Пушкина становится поводом поговорить о любви, времени, человеческом предназначении и ответственности перед обществом.

В онлайн-школе «Дом Знаний» на уроках литературы важно не только знакомить детей с классическими произведениями, но и учить их понимать прочитанное, рассуждать и выражать собственное мнение.

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Ведь литература становится гораздо интереснее, когда школьник перестаёт воспринимать стихотворение исключительно как текст, который необходимо выучить к следующему уроку.

Что важно запомнить о лирике Пушкина?

Александр Сергеевич Пушкин писал о чувствах и переживаниях, которые понятны людям спустя почти два столетия.

Его стихи рассказывают о любви и расставании, дружбе и предательстве, надежде и одиночестве, красоте природы и поиске смысла жизни.

Именно поэтому школьники знакомятся с Пушкиным постепенно. В каждом классе они получают возможность открыть для себя новые стороны его творчества.

Но самое интересное происходит тогда, когда человек перечитывает знакомое стихотворение спустя несколько лет.

Строки остаются прежними, а их смысл может восприниматься совсем иначе.

В онлайн-школе «Дом Знаний» детей с 1 по 11 класс обучают не механически заучивать произведения, а понимать их суть, делать вывод о прочитанном и уметь объяснять и отстаивать свою точку зрения.

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