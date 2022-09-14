Приучаем ребенка собираться самостоятельно и ничего не забывать

Все бывалые родители знают: чтобы выйти утром из дома вовремя, собираться нужно начать еще вечером. Упаковать еду в контейнеры, сложить тетради и

учебники в рюкзак, погладить одежду, почистить ботинки, помыться, поесть… и еще много-много-много дел. И все утром? Нет, в таком случае опоздание точно неминуемо. Так как же все успеть? Делимся с вами лайфхаками.

Сборы с вечера Начнем с завтрака. С вечера насыпьте хлопья (мюсли) в тарелку, приготовьте молоко или йогурт, налейте в кувшин воду с лимоном. Выйти из дома вовремя – это внутренняя дисциплина родителей. Часто приходится забывать о том, что вам хочется. Ну или вставать намного раньше. Если у вас девочка – нужно дополнительное время на то, чтобы причесаться и заплести

ей волосы.

И, конечно, нужно помнить о том, что что-то может пойти не по плану. Например, один ребенок стоит уже

в зимних лыжных штанах, ботинках и шапке, а второй вдруг захотел в туалет.

Тем родителям, кто постоянно «в огне», сэкономить время помогут даже мелочи. Сейчас речь о большой семье. Уложив детей спать, разложите к завтраку высокий стул для младшего, поставьте тарелки и чашки для старших, приготовьте столовые приборы. Да, вопрос не идет о двух

часах, но и эти минуты тоже ценны. По крайней мере, помогут избежать суеты.

Школьные обеды лучше всего упаковать тоже с вечера. А еще лучше – приучить детей делать это самостоятельно. На самом деле

ничего сложного. С правильным подходом можно даже придать этому занятию форму игры.

Выделите в холодильнике или в шкафу место под «обеденную станцию». Поместите туда яркие контейнеры. Для совсем маленьких можете их пронумеровать. Там

же, «на станции», будут храниться уже приготовленные продукты: вареные яйца, нарезанный сыр, овощи, фрукты, орехи, тосты. Ребенок сам разложит все

по коробочкам, а вы проверите, как он это сделал. Школьный обед готов! Безусловно, такой вид сборов не снимает с вас

ответственности за сами продукты, но он научит ребенка самостоятельности.

Хитрые трюки Еще один хороший способ перестать опаздывать – это мотивировать ребенка тем, что при своевременном выходе из дома у него будет какой-то бонус.

Придумайте «свой саундтрек» для утренних сборов. «Ваш гимн» не только поможет все делать быстрее, но и зарядит хорошим настроением с начала дня. Известно, что, например, под интенсивную музыку уборка и домашние дела идут продуктивнее. Главное в этом вопросе – найти подходящие песни, ритмичные, но ненавязчивые.

Дети, как и взрослые, имеют разные предпочтения относительно одежды по утрам. Кто-то сразу надевает школьную форму, не успев проснуться, а кто-то завтракает в пижаме или домашнем халате. Так вот, второй вариант, как ни странно, лучше. В плане экономии времени точно.

Если ребенок прольет на себя апельсиновый сок или капнет на выглаженные брюки жирным йогуртом... Что делать? Переодеваться, разумеется. А это

значит: искать новые брюки, гладить рубашку, застирывать пиджак или что-нибудь еще... Другое дело с пижамой – бросил в стирку и всё. И да, такие катастрофы случаются практически постоянно. Ведь мы имеем дело с детьми, чья мелкая моторика

буквально создана для того, чтобы проливать и капать. И это нормально.

Рюкзак, конечно же, тоже нужно собирать с вечера. Сделали уроки – собрали, сделали – собрали. Ничего сложного. Так, кстати, и домашнюю работу контролировать проще.

Если речь идет о дошкольниках, важно также помнить о каких-то вещах, которые они постоянно берут с собой.

«Хорошие новости о плохом поведении» Если все вышеперечисленное не работает – оставьте ребенка в покое…

Нет, правда, есть такие дети, которые вообще не могут соблюдать

всю эту утреннюю дисциплину. Им вообще тяжело соблюдать любую дисциплину, не говоря уже о строгом расписании спустя 10 минут после

пробуждения.

В суете и нервотрёпке психологи советуют поступать следующим образом: если вы видите, что ребенок ничего не успевает, судорожно собирается, роняя

всё из рук и сметая всё под ногами, просто выйдите из комнаты и закройте дверь. Не кричите, не ругайтесь, не спорьте. Просто

выйдите и подождите минут 5-10. Он успокоится, и процесс пойдет быстрее.



