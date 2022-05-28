Последний звонок в Доме Знаний

Вот и завершилась самая беззаботная школьная пора и для наших выпускников, и для них прозвучал последний школьный звонок!
Этот волнительный день вместе с ребятами провела вся команда нашей онлайн-школы. Творческие номера, трогательные речи, письма ученикам и педагогам стали основной частью праздника.
Мы поздравляем наших выпускников со вступлением во взрослую жизнь и желаем только побед, только удачи и стремления для достижения своих целей.
Этот волнительный день вместе с ребятами провела вся команда нашей онлайн-школы. Творческие номера, трогательные речи, письма ученикам и педагогам стали основной частью праздника.
Мы поздравляем наших выпускников со вступлением во взрослую жизнь и желаем только побед, только удачи и стремления для достижения своих целей.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается