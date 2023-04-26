Как адаптироваться в новой школе?

Основано на собственном опыте авторки.

Переход в новую школу и смена обстановки, безусловно, являются стрессом для любого школьника. Переходить из привычной атмосферы со знакомыми людьми и учителями в абсолютно неизвестное место, в котором невозможно быть полностью уверенным ни в чем — непросто. Нередки случаи, когда школьники оставались отшельниками в собственном классе из-за страха перед незнакомыми людьми. Так как же можно адаптироваться в новой школе и при этом чувствовать себя комфортно?

1. Узнать информацию

ПУТЬ 1: провести мониторинг школы

Самое очевидное среди вариантов — изучить информацию о выбранной вами школе. Это поможет вам узнать о мероприятиях, проводимых в учебном заведении, компетенциях и опыте работы преподавателей, а также мнение других учеников и родителей о школе. Также можно позвонить в офис школы и лично узнать, с чем вам и вашему ребенку придется столкнуться, поинтересоваться у работающих в данном заведении людей о качестве образования.

ПУТЬ 2: посетить школу лично

Когда мы говорим об очном образовании — идеальным вариантом станет личное посещение учреждения, общение с администрацией школы и, возможно, лично с учителями. Можно разузнать о заслугах и рейтингах школы внутри вашего региона, расспросить о профильных предметах, количестве учеников с хорошими баллами по экзаменам и средний показатель аттестата у выпускников заведения.

Личный опыт: опыт перехода в новую компанию у меня был дважды: между классов одной школы и смена очной школы на заочную. Я расскажу о втором. Для начала, я и мои родители долго искали дистанционную школу с устраивающими нас условиями. «Дом знаний» мы нашли в подборке хороших дистанционных школ в комментариях, где в красках описали преимущества конкретно данного учебного заведения. Но мы не могли довериться только словам комментаторов с форумов, поэтому поспешили на официальный сайт и изучили все приложенные там документы. Отправив заявку на звонок, мы ожидали обратной связи. Менеджер «Дома знаний», стойко вытерпев все наши вопросы, рассказал нам всю интересующую нас информацию. Таким образом, мы, пройдя пробную неделю, начали свое обучение в «Доме знаний», забрав документы из очной школы. И, честно говоря, это было лучшее мое решение за долгое время.

2. Настроить ребенка (для родителей)

ПУТЬ 1: узнайте мнение вашего ребенка

Конечно же, смена учебного заведения зачастую является вынужденной мерой из-за обстоятельств, не зависящих от родителей и ребенка. Однако, в первую очередь, стоит подумать о мнении ребенка касательно его будущего обучения. Возможно, у него есть какие-то собственные критерии: профильный уклон, присутствие или отсутствие строгих правил дресс-кода, сама система образования (обучение по субботам, школьные предметы, перевод на самостоятельное/дистанционное обучение и т.п.), а возможно, что ребенок не прочь перейти даже на семейное или дистанционное обучение. Посоветовавшись со своим ребенком, вы будете уже на 50% уверены в его комфорте в новых условиях, а также укрепите вашу доверительную связь.

ПУТЬ 2: убедите ребенка в том, что вы всегда будете его поддерживать

Разговоры с собственным ребенком — это, пожалуй, лучшая профилактика борьбы со стрессом. Знание того, что твоя семья всегда будет за твоей спиной и поддержит в трудные времена, дает возможность дышать полной грудью и не волноваться о будущем, ведь рядом всегда есть те, кто никогда не отвернется. Именно поэтому стоит разговаривать с детьми, спрашивать их мнение и делиться своим опытом не в укор ребенку. Тогда любой школьный конфликт будет не так труден в решении, а ребенок всегда будет знать, к кому обратиться за помощью.

Личный опыт: моя семья очень понимающая и любящая. Хотя родители в разводе, они всегда работают над любой моей проблемой вместе. Именно поэтому переход в новое учебное заведения был для меня не нервным, а скорее волнительным. Я всегда мечтала учиться дистанционно. Я достаточно дисциплинирована в вопросах организации времени, но при этом часто болею, и это мешает мне получать знания в рамках очного обучения. Родители не отказали мне в том, чтобы я перевелась в дистанционную школу с началом моего обучения в старшей школе. Мы часто разговариваем друг с другом на различные темы, я не боюсь при них высказывать свое мнение и чувствую себя комфортно. И именно за это я очень благодарна своей семье.

3. Заводить знакомства (для учеников)

ПУТЬ 1: «улыбаемся и машем!»

Улыбка всегда будет главным инструментом для знакомства с людьми. Именно благодаря улыбке можно понять, что человек дружелюбен и расположен к общению. А потому, заводить новые дружеские отношения с новыми одноклассниками и учителями становится намного проще. Как поется в мультфильме «Крошка Енот»: «Ну, а дружба начинается с улыбки!»

ПУТЬ 2: искать людей по интересам.

Очень действенный способ подружиться с одноклассниками — найти единомышленников. Вас могут связывать вкусы в музыке, книге и кинематографе, любовь к спорту, интерес в каких-то определенных сферах и многое другое. Можно быть уверенным — как минимум один приятель по интересам точно найдется!

Личный опыт: подружиться с одноклассниками было для меня самой сложной задачей. Единственное место, где мы пересекались — это уроки, на которых узнать друг друга было практически невозможно. Зато к учителям я привязалась довольно быстро, отметив в них хороших специалистов и приятных людей. Но все-таки с одной одноклассницей подружиться мне удалось. История довольно нетипичная: на уроке информатики девушка увидела во время демонстрации экрана ноутбука обои моего рабочего стола с постером моей любимой музыкальной группы. После урока она написала мне в личном чате, после чего мы с ней начали хорошо общаться и, в итоге, подружились.

4. Как побороть стресс

ПУТЬ 1: мыслить позитивно

Ничего так не помогает при борьбе со стрессом, как мысли о хорошем. Направьте внимание к своему статусу “новенького” в продуктивное русло, радуйтесь своей жизни «с чистого листа» и не бойтесь того, что можете не понравиться кому-то, ведь это нормально — всем не угодишь.

ПУТЬ 2: обращаться за помощью

Понятно, что родители всегда будут на вашей стороне, но также не бойтесь обращаться за помощью к учителям и классному руководителю при каких-то затруднениях и вопросах. Это поможет вам чувствовать себя более уверенно и защищенно на новом месте.

Личный опыт: в начале моего обучения в «Доме знаний» я, мягко говоря, ничего не понимала. Но огромная благодарность моему тьютору и учителям, которые объясняли, как работает школа, куда обращаться при технических проблемах и поддерживали, когда я, по причинам здоровья, пропускала уроки. Заметив, как я старалась нагнать одноклассников самостоятельно, предлагали свою помощь и объясняли все тонкости каждого предмета.

И, конечно же, самое главное — это быть собой. Не бойтесь проявлять свои способности, не стесняйтесь задавать глупые вопросы и не притворяйтесь кем-то, чтобы понравиться остальным. Ведь вы прекрасны такие, какие есть!

Адаптация в новой школе — это зачастую сложное и давящее морально мероприятие. Но благодаря некоторым советам можно облегчить стресс и помочь самому себе стать частью нового коллектива и учиться с комфортом.

Авторка: Мила Алиева