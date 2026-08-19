Сколько уроков в день должен посещать школьник? Может ли расписание включать семь занятий? Почему первоклассникам постепенно увеличивают продолжительность уроков? Разбираемся в новых рекомендациях Минпросвещения и рассказываем, как эти принципы помогают формировать комфортное расписание в онлайн-школе «Дом Знаний».

Вопрос учебной нагрузки волнует практически всех родителей. Чем старше становится ребенок, тем больше предметов появляется в расписании, а вместе с ними — домашние задания, контрольные и дополнительные занятия.

Минпросвещения России подготовило методические рекомендации к вариантам расписаний для начального, основного и среднего общего образования. Документ предлагает школам ориентиры для распределения нагрузки с учетом возраста детей, их работоспособности в течение дня и сложности учебных предметов.

При этом важно понимать: речь идет не просто о том, сколько уроков можно поставить в расписание, а о том, как распределить учебную нагрузку так, чтобы снизить риск переутомления школьников.

Сколько уроков в день может быть у школьника

В рекомендациях предусмотрены разные варианты расписаний для начальной, основной и старшей школы. При их составлении учитываются возраст ребенка, дневная и недельная динамика работоспособности и сложность предметов.

Для первоклассников нагрузка увеличивается постепенно. В сентябре и октябре предусмотрено по три урока продолжительностью 35 минут. В ноябре и декабре — четыре урока по 35 минут, а с января по май — четыре урока по 40 минут. Один раз в неделю может проводиться пятый урок за счет физической культуры.

Для 2–4 классов ориентир составляет не более пяти уроков в день. Один раз в неделю возможно шесть занятий, если шестым является урок физической культуры.

В основной и старшей школе количество занятий увеличивается вместе с возрастом и объемом образовательной программы.

Почему количество уроков — не единственный показатель нагрузки

Семь уроков в расписании еще не означают, что учебный день обязательно будет чрезмерно тяжелым.

На нагрузку влияют сразу несколько факторов:

продолжительность занятий;

сложность предметов;

количество контрольных и других оценочных процедур;

длительность перемен;

время начала и окончания учебного дня;

количество домашних заданий;

равномерность распределения занятий в течение недели.

Именно поэтому рекомендации Минпросвещения обращают внимание не только на число уроков, но и на рациональное составление расписания. В документе прямо говорится о необходимости учитывать дневную и недельную кривую работоспособности школьников и шкалу трудности учебных предметов.

Иными словами, поставить подряд несколько самых сложных предметов — не лучший способ организовать учебный день, даже если формально количество уроков соответствует допустимым значениям.

Что изменится для первоклассников

Особое внимание в рекомендациях уделено детям, которые только начинают школьную жизнь.

Первый класс — это период адаптации. Ребенок привыкает к новой роли, учится воспринимать продолжительные занятия, работать по правилам и концентрироваться на учебной задаче.

Поэтому в начале учебного года нагрузка ниже.

В сентябре и октябре первоклассникам рекомендованы три урока по 35 минут. Затем количество уроков увеличивается до четырех, а с января продолжительность занятий возрастает до 40 минут.

Кроме того, для первоклассников предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. ([ГАРАНТ.РУ][2])

Такой подход показывает важный принцип: школьное расписание должно учитывать возрастные особенности ребенка, а не просто заполнять доступные часы учебными предметами.

Почему нельзя ставить все сложные предметы подряд

Способность ребенка концентрироваться меняется в течение дня.

Если расписание составлено без учета этого фактора, даже привычные занятия могут восприниматься намного тяжелее.

Поэтому при разработке рекомендуемых вариантов расписания учитываются:

дневная динамика работоспособности;

недельная динамика;

сложность учебных предметов;

биоритмы школьников.

Это особенно важно в средней и старшей школе, где в одном учебном дне могут соседствовать математика, русский язык, физика, химия и другие предметы, требующие высокой концентрации.

Что рекомендуется делать с переменами

Перемена — это не «потерянное учебное время», а часть правильно организованного учебного дня.

В рекомендациях предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут, предпочтительно на свежем воздухе. Также на уроках должны проводиться физкультминутки.

Такой подход помогает разгрузить ребенка между учебными блоками.

Для онлайн-обучения принцип остается актуальным: даже если ребенок находится дома, длительное непрерывное сидение перед экраном не должно превращаться в норму.

А как быть с нагрузкой в онлайн-школе?

У родителей иногда возникает вопрос:

«Если ребенок учится из дома, разве семь уроков подряд не становятся еще тяжелее?»

Действительно, в онлайн-школе необходимо учитывать не только количество занятий, но и экранную нагрузку, необходимость делать перерывы, выполнять задания и переключаться между видами деятельности.

Поэтому качественная онлайн-школа не должна просто переносить традиционное расписание в интернет.

Важно продумать весь учебный процесс:

живой урок → перерыв → следующий урок → самостоятельная работа → домашнее задание → отдых.

В «Доме Знаний» расписание строится с учетом возраста школьника и образовательной программы. Живые онлайн-уроки проходят по расписанию, а записи занятий помогают вернуться к материалу, если ребенку необходимо повторить тему.

Это особенно удобно, когда сложная тема требует дополнительного времени: вместо того чтобы пытаться запомнить все за одно занятие, ребенок может повторно посмотреть объяснение.

Почему онлайн-уроки не должны занимать весь день

Одна из распространенных претензий к дистанционному обучению звучит так:

«Ребенок будет сидеть за компьютером с утра до вечера».

Но продолжительность учебного дня определяется не самим фактом онлайн-обучения.

Важно, как школа организует расписание.

Если между уроками предусмотрены перерывы, занятия распределены равномерно, а часть учебной работы выполняется без постоянного нахождения перед экраном, нагрузка становится более управляемой.

В «Доме Знаний» ребенок не только присутствует на живых занятиях. Он также работает с видеоматериалами, выполняет домашние задания и тесты. Это позволяет чередовать форматы работы.

Живой урок и самостоятельная работа — не одно и то же

Это особенно важно для родителей, которые сравнивают обычную школу и онлайн-обучение.

В онлайн-школе учебный процесс может состоять из нескольких элементов:

1. Изучение материала. Ребенок знакомится с новой темой.

2. Живой урок с учителем. Преподаватель объясняет сложные моменты, отвечает на вопросы и проверяет понимание.

3. Самостоятельная работа. Ученик выполняет задания и закрепляет знания.

4. Повторение. При необходимости можно обратиться к записи урока или учебным материалам.

Такой подход позволяет не превращать каждый этап обучения в многочасовое пребывание перед монитором.

Что означает ограничение второй смены

Отдельный пункт рекомендаций касается второй смены.

В документе указано, что в первую очередь должны учиться классы, которые находятся на наиболее важных этапах образовательного пути.

Во вторую смену не предусматривается обучение:

1-х классов;

5-х классов;

9-х классов;

10-х классов;

11-х классов;

классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, вторая смена может быть организована для 2–4-х и 6–8-х классов при соблюдении установленных условий. ([Единое содержание общего образования][3])

Кроме того, занятия во вторую смену должны завершаться не позднее 19:00. Проведение «нулевых» уроков и обучение в три смены не предусматривается.

Почему это важно для родителей

Расписание напрямую влияет на качество жизни всей семьи.

Если занятия заканчиваются поздно, ребенку сложнее:

заниматься спортом;

посещать кружки;

делать домашнюю работу;

отдыхать;

соблюдать режим сна.

Особенно это заметно у подростков, которые совмещают учебу с профессиональным спортом, музыкой или другими занятиями.

Поэтому при выборе школы стоит спрашивать не только:

«Сколько уроков в день?»

Но и:

«Во сколько начинаются занятия? Во сколько заканчиваются? Сколько длятся перемены? Как распределены сложные предметы? Сколько времени ребенок должен тратить на самостоятельную работу?»

Важна не только дневная, но и недельная нагрузка

Представим две ситуации.

Вариант А:

понедельник — 7 сложных уроков;

вторник — 4;

среда — 7;

четверг — 4;

пятница — 7.

Вариант Б:

каждый день примерно одинаковое количество занятий;

сложные предметы распределены равномерно;

в расписании предусмотрены необходимые перерывы.

При одинаковом количестве уроков за неделю второй вариант может восприниматься ребенком значительно комфортнее.

Именно поэтому рекомендации Минпросвещения предусматривают равномерное распределение учебной нагрузки и учет работоспособности школьников в течение недели.

Еще один важный момент — контрольные работы

Учебная нагрузка — это не только уроки.

Если в один день ребенок посещает шесть занятий, а после них выполняет несколько контрольных и диагностических работ, реальная нагрузка становится выше.

В методических рекомендациях отдельно отмечается необходимость ограничивать объем времени, который тратится на оценочные процедуры. В документе указан ориентир — до 10% учебного времени, отведенного на изучение конкретного предмета в текущем учебном году.

Для родителей это важный показатель: при оценке школьной нагрузки нужно смотреть на весь учебный процесс, а не только на количество уроков в электронном дневнике.

Как организовано обучение в «Доме Знаний»

«Дом Знаний» использует формат полноценного онлайн-школьного обучения с живыми занятиями.

В зависимости от класса в расписании может быть несколько уроков в день. Занятия проходят в мини-классах до 10 учеников, поэтому учителю проще уделять внимание каждому ребенку.

Кроме живых уроков, ученик получает:

видеоматериалы по школьной программе;

электронные учебники;

домашние задания;

тесты;

записи занятий;

поддержку тьютора;

возможность индивидуальной видеоконсультации по сложной теме.

Такой формат позволяет разделить учебную нагрузку между разными видами деятельности.

Например, ребенок может посмотреть короткий материал по новой теме, а уже на живом уроке вместе с преподавателем разобрать вопросы и ошибки.

Что делать родителям, если ребенок устает от школы

Если школьник постоянно жалуется на усталость, не стоит сразу считать его ленивым.

Попробуйте оценить весь его день.

Посмотрите:

сколько времени занимает школа;

сколько времени уходит на дорогу;

сколько уроков проходит ежедневно;

сколько времени занимает домашняя работа;

есть ли дополнительные занятия;

когда ребенок ложится спать;

остается ли время на отдых и физическую активность.

Иногда проблема находится не в самом количестве уроков, а в том, что учебная и внеучебная нагрузка суммируются.

Онлайн-формат может помочь перераспределить время

Одно из преимуществ онлайн-школы — отсутствие ежедневной дороги до образовательной организации.

Для семьи это может означать несколько дополнительных часов в неделю, которые можно использовать для:

отдыха;

спорта;

кружков;

общения с семьей;

самостоятельной подготовки;

сна.

Но экономия времени не должна превращаться в увеличение учебной нагрузки.

Задача онлайн-школы — организовать обучение так, чтобы ребенок мог получать полноценное образование и при этом сохранять нормальный режим дня.

Что важно проверить при выборе онлайн-школы

Перед поступлением родителям стоит задать несколько вопросов.

О расписании:

сколько живых уроков в день;

во сколько начинаются и заканчиваются занятия;

сколько длятся перемены;

есть ли занятия по субботам;

как распределены сложные предметы.

Об учебном процессе:

есть ли живые учителя;

сколько учеников в классе;

как проверяются домашние задания;

можно ли пересматривать записи;

куда обращаться, если ребенок не понял тему.

Об официальном обучении:

есть ли лицензия;

есть ли государственная аккредитация;

как происходит зачисление;

кто выставляет итоговые оценки;

кто ведет личное дело.

Что нового для родителей в этих рекомендациях

Главный вывод документа — расписание должно быть не просто набором уроков, а инструментом управления учебной нагрузкой.

Минпросвещения рекомендует учитывать возраст детей, сложность предметов, особенности работоспособности в течение дня и недели, а также предусматривать условия для отдыха и физической активности.

Поэтому цифра «7 уроков» сама по себе не означает, что школьник будет перегружен. Важно, какие это уроки, как они распределены, сколько времени занимают перемены и какая дополнительная работа остается после занятий.

Главное

Для родителей рекомендации Минпросвещения дают понятный ориентир:

1 класс — постепенное увеличение нагрузки от 3 до 4 уроков в день;

— постепенное увеличение нагрузки от 3 до 4 уроков в день; 2–4 классы — до 5 уроков, один раз в неделю возможно 6;

— до 5 уроков, один раз в неделю возможно 6; 5–6 классы — до 6 уроков;

— до 6 уроков; 7–11 классы — до 7 уроков;

— до 7 уроков; для ряда классов предусмотрено обучение только в первую смену;

расписание должно учитывать не только количество уроков, но и их сложность, перерывы и динамику работоспособности ребенка.

Для онлайн-школы эти принципы особенно актуальны: цифровой формат дает гибкость, но требует грамотного распределения экранной и самостоятельной учебной нагрузки.

В «Доме Знаний» расписание сочетается с живыми уроками, небольшими классами, учебными материалами и записями занятий. Это позволяет организовать обучение не только по принципу «чем больше уроков, тем лучше», а с учетом того, как ребенок реально воспринимает и усваивает материал.

Для родителей это главный критерий хорошего расписания: после учебного дня у ребенка должны оставаться силы не только на домашние задания, но и на сон, движение, хобби и обычную жизнь.