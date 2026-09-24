Онлайн-школа может стать удобным вариантом обучения для ребенка, но у родителей часто возникает практический вопрос: если обучение начинается в сентябре, а оплатить его хочется материнским капиталом, когда именно подавать документы и ждать ли поступления денег до начала занятий?

Здесь важно не просто выбрать школу и заключить договор. Нужно заранее проверить, подходит ли образовательная организация для оплаты средствами маткапитала, какие документы понадобятся и как прописаны сроки оплаты в договоре.

Разбираемся, как выстроить этот процесс без лишней спешки.

Можно ли оплатить онлайн-школу маткапиталом

Средства материнского капитала можно направить на оплату образовательных услуг ребенка. При этом речь идет не только о государственных учреждениях: оплатить обучение можно в организации или у индивидуального предпринимателя, если они имеют необходимую лицензию на образовательную деятельность.

Это означает, что сам формат обучения — онлайн — не является препятствием. Важнее, соответствует ли образовательная организация установленным требованиям.

Еще один важный момент: маткапитал можно направить на обучение любого ребенка в семье. На дату начала обучения его возраст не должен превышать 25 лет. Для большинства образовательных программ воспользоваться маткапиталом можно после того, как ребенку, в связи с рождением которого возникло право на сертификат, исполнится три года. Для дошкольного образования действует исключение.

Поэтому перед оформлением оплаты стоит проверить сразу несколько вещей:

есть ли у онлайн-школы лицензия;

подходит ли программа под оплату средствами маткапитала;

достиг ли необходимого возраста ребенок, давший право на сертификат;

не исполнилось ли ребенку, которого планируют обучать, 25 лет на момент начала обучения;

готова ли школа оформить договор с учетом оплаты маткапиталом.

Когда начинать обучение?

Представим обычную ситуацию.

Ребенок должен начать учиться 1 сентября. Родители хотят оплатить обучение материнским капиталом. При этом деньги от СФР еще не перечислены школе.

Возникает вопрос: можно ли начинать занятия или сначала необходимо дождаться поступления средств?

В большинстве случаев не стоит рассчитывать на то, что деньги появятся на счете школы в день начала занятий. Между заключением договора, подачей заявления, его рассмотрением и перечислением средств есть определенный промежуток времени.

Поэтому оптимальный вариант — начать оформление заранее, а не в конце августа.

Сейчас заявление на распоряжение маткапиталом можно подать через портал Госуслуг, в МФЦ или клиентской службе Социального фонда России. В некоторых случаях взаимодействие между СФР и образовательной организацией организовано в электронном виде: тогда необходимые сведения о договоре фонд получает самостоятельно.

С чего начать?

Шаг 1. Сначала уточните условия у онлайн-школы

До заключения договора стоит спросить у школы:

Можно ли оплатить обучение материнским капиталом? Есть ли у школы действующая лицензия на образовательную деятельность? Работает ли школа с Социальным фондом в рамках информационного взаимодействия? Какие сведения должны быть указаны в договоре? С какой даты начинается обучение? Какие сроки оплаты прописываются в договоре?

Это поможет избежать ситуации, когда ребенок уже начал учиться, а документы приходится срочно переделывать.

Шаг 2. Заключите договор

Для направления маткапитала на образование нужен договор об оказании платных образовательных услуг. Если между школой и СФР есть соглашение об информационном взаимодействии, предоставление отдельной копии договора может не потребоваться — сведения фонд запросит самостоятельно.

Особенно внимательно проверьте:

ФИО владельца сертификата;

данные ребенка;

название образовательной программы;

стоимость обучения;

период обучения;

сроки и порядок оплаты;

реквизиты образовательной организации.

Если школа использует специальную формулировку об оплате из средств маткапитала, убедитесь, что она корректно отражена в договоре. В региональных разъяснениях СФР отдельно обращают внимание на то, что договор должен позволять определить назначение и период оплаты.

Шаг 3. Подайте заявление в СФР

После заключения договора владелец сертификата подает заявление о распоряжении средствами материнского капитала.

Сделать это можно:

через Госуслуги;

в МФЦ;

в клиентской службе СФР.

В некоторых случаях заявление можно оформить непосредственно через образовательную организацию, если у нее есть соответствующее информационное взаимодействие с фондом.

Шаг 4. Дождитесь решения

Срок рассмотрения заявления зависит от актуального порядка и конкретной ситуации. В 2025 году срок рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом был сокращен с 10 до 5 рабочих дней при наличии полного комплекта необходимых сведений; если нужные сведения приходится дополнительно запрашивать, срок может быть больше.

Поэтому лучше не закладывать в план всего несколько дней.

Безопаснее подать заявление заранее — до даты начала учебного года.

Шаг 5. После одобрения деньги перечисляют школе

Материнский капитал не выдается родителю наличными для самостоятельной оплаты обучения. Средства направляются непосредственно образовательной организации в соответствии с договором.

После положительного решения СФР перечисляет средства на счет учебного заведения. В актуальных разъяснениях региональных отделений СФР указывается срок до 5 рабочих дней после принятия положительного решения.

Именно поэтому между началом занятий и поступлением денег может возникнуть небольшой временной промежуток.

Нужно ли ждать перечисления денег, чтобы ребенок начал учиться?

Это зависит прежде всего от условий конкретной онлайн-школы.

Государственные правила регулируют направление средств маткапитала и порядок их перечисления, но условия фактического допуска ребенка к занятиям определяются договором с образовательной организацией.

Поэтому до подписания документов лучше прямо спросить школу:

«Ребенок начинает обучение 1 сентября. Мы оплачиваем обучение средствами материнского капитала. Можно ли приступить к занятиям до поступления средств от СФР?»

Возможны разные варианты:

школа допускает ребенка к занятиям после заключения договора и подачи заявления;

школа просит дождаться поступления средств;

школа предлагает временно внести оплату самостоятельно;

часть суммы оплачивается маткапиталом, а остальная часть — собственными средствами семьи.

Последний вариант также возможен, если стоимости обучения больше, чем доступный остаток сертификата. СФР подтверждает возможность использовать маткапитал полностью или частично.

Поэтому не стоит автоматически оплачивать обучение самостоятельно, пока вы не уточнили правила школы и порядок последующего зачета или возврата средств.

Что делать, если занятия уже начались, а вы не успели оформить документы до 1 сентября?

Например:

ребенок уже начал учиться;

договор заключен;

заявление на распоряжение маткапиталом подано;

деньги пока находятся на сертификате.

В такой ситуации необходимо ориентироваться на условия договора и требования СФР.

В некоторых случаях родители сначала оплачивают обучение самостоятельно, а после одобрения заявления могут оформить возмещение ранее понесенных расходов. Региональные отделения СФР отдельно разъясняют такую возможность.

Но рассчитывать на этот вариант автоматически не стоит. Перед самостоятельной оплатой лучше получить подтверждение от школы и СФР, что конкретная схема подходит для вашего договора.

Это особенно важно, если речь идет о большой сумме за учебный год.

Можно ли оплатить маткапиталом разом весь учебный год?

Да, порядок оплаты зависит от условий договора с образовательной организацией.

В некоторых случаях маткапиталом оплачивают один период обучения, например семестр, в других — более длительный период. В договоре должны быть понятны стоимость услуг и сроки оплаты.

Если условия договора меняются, например меняется стоимость или сроки перечисления средств, соответствующие изменения нужно оформить документально. Правила направления маткапитала предусматривают возможность уточнения размера и сроков направления средств при изменении договора.

Поэтому не стоит просто договариваться со школой устно. Если меняется график платежей, лучше оформить это официально.

Что может задержать оплату

Даже если семья все сделала правильно, перечисление денег не всегда происходит мгновенно.

Задержка может возникнуть, если:

в заявлении указаны неверные данные;

сведения в договоре не совпадают с данными заявления;

не хватает необходимых документов;

у СФР нет нужных сведений об образовательной организации;

условия договора не позволяют определить сумму или период оплаты;

у школы отсутствует необходимая лицензия;

образовательная программа не соответствует требованиям для оплаты маткапиталом.

Поэтому перед подачей заявления полезно еще раз сверить договор и данные, которые указываются в заявлении.

Что спросить у онлайн-школы до заключения договора

1. Есть ли у школы лицензия на образовательную деятельность?

2. Можно ли оплачивать обучение средствами маткапитала?

3. Есть ли у школы соглашение с СФР об информационном взаимодействии?

4. Когда ребенок может начать занятия — сразу после заключения договора или только после поступления оплаты?

5. Что произойдет, если СФР перечислит деньги после даты начала обучения?

Ответы лучше получить до подписания договора.

Оплата обучения материнским капиталом — это не обычный перевод денег на счет школы.

Здесь участвуют три стороны: родитель, образовательная организация и Социальный фонд России.

Чтобы все прошло спокойно, важно заранее согласовать их действия.

Главное:

онлайн-формат сам по себе не мешает использовать маткапитал для оплаты обучения;

у образовательной организации должна быть необходимая лицензия;

нужен договор на оказание платных образовательных услуг;

заявление на распоряжение средствами подает владелец сертификата;

деньги перечисляются непосредственно образовательной организации;

начинать оформление лучше заранее, до старта учебного года;

возможность начать занятия до поступления денег зависит от условий конкретной школы;

если семья собирается временно оплатить обучение самостоятельно, этот вариант лучше заранее согласовать со школой и СФР.

А как быть, если ребенок идет в онлайн-школу в сентябре

Самый надежный подход — не ждать 31 августа.

Сначала уточните у школы возможность оплаты маткапиталом и условия начала обучения, затем заключите договор и подайте заявление в СФР. Чем раньше начать процедуру, тем меньше вероятность, что дата первого занятия и дата поступления средств окажутся слишком близко.

При этом конкретные сроки и перечень документов могут зависеть от текущих правил и особенностей взаимодействия школы с СФР, поэтому перед оформлением стоит проверить актуальную информацию на сайте Социального фонда России.

Онлайн-школа «Дом Знаний» предлагает обучение с 1 по 11 класс и возможность оплаты обучения маткапиталом.

Программа обучения соответствует ФГОС, занятия проходят с учителями в мини-классах до 10 учеников, а аттестация проводится внутри школы,** оплатить обучение можно маткапиталом.**

Среди преимуществ школы:

живые онлайн-уроки с преподавателями;

обучение в мини-классах до 10 учеников;

тьюторское и кураторское сопровождение;

поддержка психолога;

видеоуроки и цифровые учебные материалы;

возможность повторять записи занятий;

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;

обучение по программам с 1 по 11 класс;

государственная лицензия и аккредитация, указанные на сайте школы.

Для родителей, которые хотят сохранить привычную структуру школьного образования, но перейти на дистанционный формат и оплатить обучение маткапиталом, «Дом Знаний» может стать одной из самых подходящих онлайн-школ.

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