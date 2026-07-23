Дом Знаний
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МГУ возглавил рейтинг лучших вузов России! Выпускники «Дома Знаний» блестяще учатся в главном вузе страны

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МГУ возглавил рейтинг лучших вузов России! Выпускники «Дома Знаний» блестяще учатся в главном вузе страны
Екатерина Магомедова - Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов.
Автор
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в очередной раз подтвердил свой статус ведущего вуза страны. По итогам ежегодного рейтинга RAEX-100 МГУ уверенно занял первое место среди лучших российских университетов.

А выпускники общеобразовательной онлайн-школы «Дом Знаний» сдают сессию в МГУ на отлично, благодаря глубоким, системным знаниям, которые они получают в школе. Вчерашние школьники уверенно справляются с университетской программой и показывают блестящие результаты уже на первом курсе.

На втором месте в рейтинге расположился МГТУ имени Н. Э. Баумана, на третьем — Московский физико-технический институт. Далее в пятёрке — Санкт-Петербургский государственный университет и НИЯУ МИФИ.

МГУ не просто сохраняет лидерство, а продолжает задавать высокий стандарт качества российского высшего образования — именно тот уровень, к которому стремятся и которого успешно достигают подготовленные в «Доме Знаний» абитуриенты и студенты.

Почему стоит выбрать «Дом Знаний»?

  1. Аккредитация, лицензия
  2. Маленькие классы до 10 человек
  3. Максимальное количество часов по всем предметам в соответствии с ФГОС
  4. Опытные и внимательные педагоги
  5. Углубленная бесплатная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
  6. Уникальные разработки в области ИИ для улучшения качества обучения
  7. Тьюторы и психологи помогают весь учебный год
  8. Кружки, курсы, офлайн-мероприятия
  9. Помощь в выборе профессии
  10. Скидки и льготы для семей

Школа является резидентом инновационного центра "Сколково", а также имеет многочисленные положительные отзывы от учеников и родителей.

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