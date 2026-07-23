Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в очередной раз подтвердил свой статус ведущего вуза страны. По итогам ежегодного рейтинга RAEX-100 МГУ уверенно занял первое место среди лучших российских университетов.
А выпускники общеобразовательной онлайн-школы «Дом Знаний» сдают сессию в МГУ на отлично, благодаря глубоким, системным знаниям, которые они получают в школе. Вчерашние школьники уверенно справляются с университетской программой и показывают блестящие результаты уже на первом курсе.
На втором месте в рейтинге расположился МГТУ имени Н. Э. Баумана, на третьем — Московский физико-технический институт. Далее в пятёрке — Санкт-Петербургский государственный университет и НИЯУ МИФИ.
МГУ не просто сохраняет лидерство, а продолжает задавать высокий стандарт качества российского высшего образования — именно тот уровень, к которому стремятся и которого успешно достигают подготовленные в «Доме Знаний» абитуриенты и студенты.
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- Максимальное количество часов по всем предметам в соответствии с ФГОС
- Опытные и внимательные педагоги
- Углубленная бесплатная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
- Уникальные разработки в области ИИ для улучшения качества обучения
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Школа является резидентом инновационного центра "Сколково", а также имеет многочисленные положительные отзывы от учеников и родителей.