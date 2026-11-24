Мода подростков в 2026 году даёт много способов собрать узнаваемый образ из привычных вещей. В уличных образах сезона можно увидеть многослойность, свободные силуэты и заметные аксессуары. «Дом Знаний» разбирает тренд «быть собой» на простом примере: возьмите удобную вещь, которую часто носите, и попробуйте изменить один слой, пропорцию или деталь, чтобы образ отражал ваш вкус.

Как выглядит личный стиль в повседневной одежде

Идеи могут прийти из образов друзей, музыки, спорта или уличной моды. Два человека в похожих джинсах составят разные комплекты. Один наденет рубашку поверх футболки и добавит яркие шнурки, другой выберет короткий кардиган и соберёт образ вокруг сочетания цветов. Деталь проще оценить, если остальная одежда уже знакома и удобна.

В репортаже Teen Vogue с фестиваля 2026 года среди образов гостей были многослойные верхи и юбки разной длины. Для будней из примеров с фестиваля можно взять один приём. Оставьте ворот рубашки поверх свитера и проверьте, удобно ли так ходить весь день.

Три способа обновить комплект

Добавьте слой. Наденьте рубашку поверх футболки или под свитер. Проверьте, свободно ли двигаются руки и помещается ли комплект под верхнюю одежду.

Измените пропорции. Попробуйте объёмный свитер с прямыми джинсами или свободные брюки с верхом по фигуре. Выберите сочетание, в котором удобно сидеть и двигаться.

Выберите деталь. Нашивка на рюкзаке, цветные носки или сочетание двух фактур могут оживить привычный комплект. Примерьте аксессуар с тем, что носите чаще всего.

Как выбрать вещь, которая пригодится

Перед покупкой вспомните, какую одежду вы чаще всего доставали из шкафа на прошлой неделе. Представьте новую вещь хотя бы в двух комплектах и проверьте, куда сможете их надеть. Сначала можно собрать похожий комплект из вещей, которые уже есть.

Для школы учитывайте требования к одежде. Иногда образ можно изменить с помощью допустимого аксессуара, а более яркое сочетание оставить для прогулки или встречи с друзьями.

Часто задаваемые вопросы

1. Нужно ли покупать одежду из новой коллекции?

Можно начать со своего гардероба. Соберите два комплекта из одних брюк, меняя только верх или аксессуар. Так легче понять, что вам нравится.

2. Как понять, что вещь подходит моему стилю?

Проверьте, удобно ли двигаться, есть ли к ней подходящая одежда и хочется ли надеть её снова. Фото комплекта поможет оценить сочетание цветов и пропорций.

3. Можно ли сочетать спортивные и классические вещи?

Да. Например, к прямым брюкам можно подобрать кеды и простую рубашку, если это уместно по ситуации. Повторяющийся цвет или фактура помогают связать вещи между собой.

Источник

Образы участников Teen Vogue Fest 2026 — https://www.teenvogue.com/story/back-to-school-outfits-inspired-by-teen-vogue-fest-2026-guests