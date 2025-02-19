Налоговый вычет - как получить?

Общая информация

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить физическое лицо, оплатившее:

собственное обучение любой формы обучения (очная, вечерняя, заочная, иная);

обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;

обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения;

обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) по очной форме обучения;

обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, приходящимся ему полнородными (т.е. имеющими с ним общих отца и мать) либо неполнородными (т.е. имеющими с ним только одного общего родителя);

обучение своего супруга (супруги) по очной форме обучения (в отношении расходов по обучению начиная с 1 января 2024 года).

Порядок предоставления социального налогового вычета по расходам на обучение установлен пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ.

Статус образовательного учреждения и типы образовательных учреждений в Российской Федерации определены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

При наличии лицензии или иного документа, подтверждающего право на ведение образовательного процесса, вычет можно получить по расходам на обучение не только в ВУЗе, но и в других образовательных учреждениях, как государственных, так и частных, в том числе:

в детских садах;

в школах;

в учреждениях дополнительного образования взрослых (например, курсы повышения квалификации, учебные центры службы занятости, автошколы, центры изучения иностранных языков и т.п.);

в учреждениях дополнительного образования детей (например, детские школы искусств, музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы и т.п.).

Документы, подтверждающие право налогоплательщика на получение социального налогового вычета по расходам на обучение:

договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения);

платежные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на обучение (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т.п.).

При оплате обучения собственного или подопечного ребенка, брата или сестры необходимы также:

справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году (если этот пункт отсутствует в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг);

документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства — договор об осуществлении опеки или попечительства, или договор об осуществлении попечительства над несовершеннолетним гражданином, или договор о приемной семье (если налогоплательщик потратил деньги на обучение своего подопечного).

Начиная с расходов с 01.01.2024 года для подтверждения права на социальный вычет по обучению необходимо приложить только справку об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган, выданную образовательной организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность.

Как получить вычет

Получение вычета в налоговом органе

По окончании календарного года, в котором были произведены расходы на обучение, социальный вычет может быть предоставлен налоговой инспекцией по месту вашего жительства.

Для этого налогоплательщику необходимо:

Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ). Для ее заполнения до 25 февраля может понадобиться справка о полученных доходах и удержанных суммах налога за соответствующий год, которую можно получить у работодателя. После 25 февраля данные о доходах и суммах удержанного НДФЛ, полученные от налоговых агентов, будут отображаться в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам. Начиная с расходов с 01.01.2024 года для подтверждения права на социальный вычет по обучению необходимо приложить только справку об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган, выданную образовательной организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность. Форма справки утверждена приказом ФНС России от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@.

Представить заполненную налоговую декларацию и подтверждающие документы (в том числе, справки об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган — начиная с расходов, произведенных с 01.01.2024 года) в налоговый орган по месту жительства.

Получение вычета у работодателя

Социальный вычет можно получить и до окончания налогового периода, в котором произведены расходы на обучение, при обращении к работодателю, предварительно подтвердив это право в налоговом органе.

Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам (в том числе, справки об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган — начиная с расходов, произведенных с 01.01.2024 года).

Представить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет с приложением подтверждающих документов (справок). Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@ «Об утверждении форм, порядков их заполнения, а также форматов представления документов, применяемых при подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 (в части социального налогового вычета в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни) и 7 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме».

Проверить информацию в личном кабинете налогоплательщика. По истечении 30 дней налоговый орган информирует налогоплательщика о результатах рассмотрения данного заявления через личный кабинет налогоплательщика (при отсутствии (прекращении) у налогоплательщика доступа к личному кабинету налогоплательщика — по почте заказным письмом), а также представляет налоговому агенту подтверждение права налогоплательщика на получение социального налогового вычета в случае, если по результатам рассмотрения заявления не выявлено отсутствие права налогоплательщика на такой налоговый вычет.

Обратиться с письменным заявлением к работодателю при условии представления налоговым органом налоговому агенту подтверждения права налогоплательщика на получение социального налогового вычета.