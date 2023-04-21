Что такое критическое мышление?

Читайте художественную и научно-популярную литературу;

Смотрите документальные фильмы и лекции в открытом доступе на образовательных порталах, ютьюб-каналах специалистов в разных областях, открытых лекториях;

Наблюдайте за людьми и их поведением; — Это поможет понять причину их действий и выработать стратегию взаимодействия в разных ситуациях;

Разговаривайте с людьми, интересуйтесь их мнением и опытом — это позволит выработать или уточнить свою позицию по любому вопросу.

Критическое мышление помогает при выборе источников, на которые мы опираемся во время обучения, учит видеть причинно-следственные связи, обобщать и структурировать информацию, аргументировать свою позицию и видеть слабые места в позиции других. Критическое мышление важно при изучении предметов, в которых необходимо уметь рассуждать, так как единственно правильного ответа на вопрос не существует: истории, философии, политологии, обществознании.Чем выше уровень критического мышления, тем проще даётся освоение школьной программы и программы вуза.Сегодня специалисты в любой сфере должны уметь не только хорошо выполнять рутинные действия, но и принимать нестандартные решения, находить новые пути и подходы к решению проблем. Высоко ценятся люди, умеющие грамотно вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. Критическое мышление помогает оценивать рабочие задачи с разных сторон и помогает избежать ошибок, связанных с неточностью или недостаточностью информации.Человеку каждый день приходится самостоятельно принимать решения, порой на основе неполной или недостоверной информации. Эти решения касаются не только учёбы или работы, но и здоровья, быта, личных отношений. Критическое мышление позволяет выбрать оптимальный вариант действий, избежать серьёзных ошибок или быстро найти способ их исправления.Критически мыслить невозможно без достаточного количества знаний об окружающем нас мире. Чем больше знаний — тем проще сравнивать и анализировать. Прежде чем критически оценивать проблему, её необходимо рассмотреть со всех сторон, увидеть ситуацию в контексте других событий, проследить за её развитием во времени.Любопытство и жажда познания — основа критического мышления, а чтобы удовлетворить эту жажду, необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Тренируйтесь задавать вопросы на самые разные темы.Например, поставьте себе задачу придумать пятьдесят вопросов о любимом фильме, книге, картине, явлении или событии окружающего мира, предмете или конкретной теме школьной программы. При изучении любого вопроса интересуйтесь всеми аспектами, рассматривайте проблему с разных сторон и уточняйте детали, задавая вопросы.Критическое мышление развивается благодаря постоянному анализу информации из книг и интернета. Анализируя текст, обязательно формулируйте собственное отношение к проблеме, выстроенное на фактах, аргументах и логических рассуждениях.Критическое мышление обязательно предполагает знакомство с разными, иногда противоположными мнениями о проблеме. Изучая вопрос, обращайтесь к разным источникам, сопоставляйте полученную информацию, оценивайте её на логичность, полноту, достоверность, выявляйте несоответствия.Достоверная информация — та, что получена из проверенных официальных источников и подтверждена конкретными фактами. Статьи в интернете обязательно должны содержать ссылку на первоисточник.Мыслить критически — это значит видеть разные варианты развития ситуации в зависимости от тех или иных факторов и уметь вычленять из этих вариантов самый оптимальный, удобный и эффективный.— Учитесь прогнозировать последствия своих действий в любой жизненной ситуации. Принимая решение, запишите на бумаге все вероятные последствия, оцените каждое из них, подумайте, как минимизировать риск неудачи или возможные негативные последствия;— Придумывайте сложные ситуации и составляйте список возможного разрешения проблем;— Анализируйте поступки персонажей книг или фильмов, которые влияют на развитие сюжета;—Придумывайте альтернативные варианты развития событий, меняющие жизнь персонажа в лучшую или худшую сторону;Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ошибка — это способ разобраться, как поступить в следующий раз умнее, лучше и эффективнее. Конструктивно подходите к разбору каждой ошибки: найдите её, оцените причины, которые к ней привели, придумайте варианты, как её можно было избежать.