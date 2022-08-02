Самые распространенные языки в мире

На данный момент в мире насчитывается более 7000 языков. Какая огромная цифра! А ведь большинство из нас не смогут назвать и сотни… Абсолютно большая часть этих языков имеет несколько сотен носителей, то есть в сравнении с количеством людей, живущих на Земле, совсем небольшое количество. Судьба некоторых языков, однако, сложилась так, что они стали одними из самых используемых в мире.

Обе группы безусловно заслуживают внимания и изучения, мы же сейчас сможем познакомить вас поближе с десяткой самых распространенных языков в мире:

1. Китайский язык.

Количество носителей: примерно 1,3 млрд. человек.

Это самый древний из ныне используемых языков, первые письменные свидетельства его датируются 17 веком до нашей эры.

2. Испанский язык.

Количество носителей: 460 000 000 человек.

Благодаря большому количеству гласных, испанский язык считает одним из самых быстрых языков. Испанский язык самый фонетическим в мире, что означает, что слова в нём читаются "как пишутся".

3. Английский язык.

Количество носителей: 380 000 000 человек.

Английский язык обладает одним из самых обширных словарных запасов по сравнении с другими языками: в нём около 1 000 000 слов.

4. Хинди.

Количество носителей: 341 000 000 человек.

В языке относительно свободный порядок слов. Он имеет большое количество слов, схожих с английскими.

5. Арабский.

Количество носителей: 319 000 000 человек.

В арабском языке есть звуки, отсутствующие в других языках мира. Слова в языке пишут с права налево.

6. Бенгальский.

Количество носителей: 228 000 000 человек.

Отрицательная частица в данном языке всегда стоит в конце предложения, а вместо предлогов в нём используются послелоги.

7. Португальский.

Количество носителей: 221 000 000 человек.

Это самый быстрорастущий европейский язык по количеству носителей (после английского языка).

90% лексики являются общей с испанским языком, а остальные 10% заимствованы из арабского и немного из немецкого.

8. Русский.

Количество носителей: 154 000 000 человек.

Является самым популярным в интернете после английского и входит в пятёрку самых переводимых языков в мире.

9. Японский.

Количество носителей: 128 000 000 человек.

Это один из самых быстрых языков в мире с результатом 7,84 слога в секунду.

По происхождению язык не связан ни с одним из современных языков в мире.

10. Западный панджаби.

Количество носителей: 119 000 000 человек.

Язык сменил 3 системы написания за свою историю. Сейчас он состоит из 6 диалектов.

Изучать языки важно и нужно, и, конечно же, мы готовы вам в этом помочь: на нашей платформе ученики уже изучают английский, китайский, французский, арабский, немецкий, а у носителей национальных языков Республики Дагестан есть возможность изучать родные языки.