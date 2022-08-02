Самые распространенные языки в мире

На данный момент в мире насчитывается более 7000 языков. Какая огромная цифра! А ведь большинство из нас не смогут назвать и сотни… Абсолютно большая часть этих языков имеет несколько сотен носителей, то есть в сравнении с количеством людей, живущих на Земле, совсем небольшое количество. Судьба некоторых языков, однако, сложилась так, что они стали одними из самых используемых в мире.
Обе группы безусловно заслуживают внимания и изучения, мы же сейчас сможем познакомить вас поближе с десяткой самых распространенных языков в мире:
1. Китайский язык.
Количество носителей: примерно 1,3 млрд. человек.
Это самый древний из ныне используемых языков, первые письменные свидетельства его датируются 17 веком до нашей эры.
2. Испанский язык.
Количество носителей: 460 000 000 человек.
Благодаря большому количеству гласных, испанский язык считает одним из самых быстрых языков. Испанский язык самый фонетическим в мире, что означает, что слова в нём читаются "как пишутся".
3. Английский язык.
Количество носителей: 380 000 000 человек.
Английский язык обладает одним из самых обширных словарных запасов по сравнении с другими языками: в нём около 1 000 000 слов.
4. Хинди.
Количество носителей: 341 000 000 человек.
В языке относительно свободный порядок слов. Он имеет большое количество слов, схожих с английскими.
5. Арабский.
Количество носителей: 319 000 000 человек.
В арабском языке есть звуки, отсутствующие в других языках мира. Слова в языке пишут с права налево.
6. Бенгальский.
Количество носителей: 228 000 000 человек.
Отрицательная частица в данном языке всегда стоит в конце предложения, а вместо предлогов в нём используются послелоги.
7. Португальский.
Количество носителей: 221 000 000 человек.
Это самый быстрорастущий европейский язык по количеству носителей (после английского языка).
90% лексики являются общей с испанским языком, а остальные 10% заимствованы из арабского и немного из немецкого.
8. Русский.
Количество носителей: 154 000 000 человек.
Является самым популярным в интернете после английского и входит в пятёрку самых переводимых языков в мире.
9. Японский.
Количество носителей: 128 000 000 человек.
Это один из самых быстрых языков в мире с результатом 7,84 слога в секунду.
По происхождению язык не связан ни с одним из современных языков в мире.
10. Западный панджаби.
Количество носителей: 119 000 000 человек.
Язык сменил 3 системы написания за свою историю. Сейчас он состоит из 6 диалектов.
Изучать языки важно и нужно, и, конечно же, мы готовы вам в этом помочь: на нашей платформе ученики уже изучают английский, китайский, французский, арабский, немецкий, а у носителей национальных языков Республики Дагестан есть возможность изучать родные языки.
Обе группы безусловно заслуживают внимания и изучения, мы же сейчас сможем познакомить вас поближе с десяткой самых распространенных языков в мире:
1. Китайский язык.
Количество носителей: примерно 1,3 млрд. человек.
Это самый древний из ныне используемых языков, первые письменные свидетельства его датируются 17 веком до нашей эры.
2. Испанский язык.
Количество носителей: 460 000 000 человек.
Благодаря большому количеству гласных, испанский язык считает одним из самых быстрых языков. Испанский язык самый фонетическим в мире, что означает, что слова в нём читаются "как пишутся".
3. Английский язык.
Количество носителей: 380 000 000 человек.
Английский язык обладает одним из самых обширных словарных запасов по сравнении с другими языками: в нём около 1 000 000 слов.
4. Хинди.
Количество носителей: 341 000 000 человек.
В языке относительно свободный порядок слов. Он имеет большое количество слов, схожих с английскими.
5. Арабский.
Количество носителей: 319 000 000 человек.
В арабском языке есть звуки, отсутствующие в других языках мира. Слова в языке пишут с права налево.
6. Бенгальский.
Количество носителей: 228 000 000 человек.
Отрицательная частица в данном языке всегда стоит в конце предложения, а вместо предлогов в нём используются послелоги.
7. Португальский.
Количество носителей: 221 000 000 человек.
Это самый быстрорастущий европейский язык по количеству носителей (после английского языка).
90% лексики являются общей с испанским языком, а остальные 10% заимствованы из арабского и немного из немецкого.
8. Русский.
Количество носителей: 154 000 000 человек.
Является самым популярным в интернете после английского и входит в пятёрку самых переводимых языков в мире.
9. Японский.
Количество носителей: 128 000 000 человек.
Это один из самых быстрых языков в мире с результатом 7,84 слога в секунду.
По происхождению язык не связан ни с одним из современных языков в мире.
10. Западный панджаби.
Количество носителей: 119 000 000 человек.
Язык сменил 3 системы написания за свою историю. Сейчас он состоит из 6 диалектов.
Изучать языки важно и нужно, и, конечно же, мы готовы вам в этом помочь: на нашей платформе ученики уже изучают английский, китайский, французский, арабский, немецкий, а у носителей национальных языков Республики Дагестан есть возможность изучать родные языки.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается