Дистанционное обучение означает, что ребёнок проводит за компьютером или планшетом 4–7 часов в день только на уроках. К этому добавляются домашние задания, общение в чатах и, конечно, развлечения. В итоге многие школьники сидят перед экраном 8–12 часов в сутки — это уже зона риска для зрения, осанки, сна и эмоционального состояния. В статье — актуальные рекомендации 2025–2026 годов от ВОЗ, Роспотребнадзора, офтальмологов и психологов, а также простые правила, которые реально работают в семьях с онлайн-обучением.

Роспотребнадзор и СанПиН для дистанционного обучения (актуально на 2026 год)

1–4 классы — не более 3–4 академических часов экрана в день + перерывы каждые 10–15 минут по 10 минут 5–8 классы — не более 5–6 часов + перерывы каждые 20–25 минут по 10–15 минут 9–11 классы — не более 6–8 часов + перерывы каждые 25–30 минут по 10–15 минут После каждого урока — обязательный перерыв минимум 10 минут без экрана.

Как защитить глаза и мозг при большом экранном времени

Даже если нормы превышены, можно сильно снизить вред. Вот проверенные правила, которые используют тысячи семей на дистанционке:

Правило 20-20-20



Каждые 20 минут смотрите 20 секунд на объект в 20 футах (≈6 метров) от себя. Это расслабляет глазные мышцы и предотвращает спазм аккомодации.

Правильное освещение и расстояние



Экран на расстоянии 50–70 см от глаз, верхний край монитора на уровне глаз или чуть ниже. Свет в комнате — мягкий, без бликов на экране. Яркость экрана ≈ яркости комнаты.

Фильтр синего света + тёмный режим



Включайте «Ночной режим» / Night Shift / тёмную тему после 16:00–17:00. Используйте очки с блокировкой синего света (особенно для детей 7–14 лет).

Обязательные «экранные каникулы»



После уроков — минимум 1–2 часа без экранов (прогулка, спорт, чтение бумажной книги, игры на свежем воздухе). Ужин и вечер — без гаджетов за 1,5–2 часа до сна.

Физическая разминка каждые 45–60 минут



Встаньте, потянитесь, сделайте 10 приседаний, походите, посмотрите в окно. Это возвращает кровоток к мозгу и снимает напряжение с шеи и спины.

Контроль общего времени экранов



Используйте приложения (Screen Time на iOS, Digital Wellbeing на Android, Kaspersky Safe Kids и др.) и устанавливайте дневной лимит на развлекательный контент (1–2 часа после уроков).

Признаки, что экранного времени слишком много

Ребёнок жалуется на сухость/резь в глазах, головные боли к вечеру

Трудно засыпать, просыпается уставшим

Раздражительность, быстрая утомляемость, снижение концентрации

Снижение успеваемости по предметам, требующим внимания

Сутулость, боли в шее/спине

Если появились 2–3 симптома — срочно сократите вечерние экраны и покажитесь офтальмологу и неврологу.

Дистанционное обучение — это реальность многих семей, но здоровье глаз и нервной системы важнее любых оценок. Начните внедрять хотя бы 2–3 правила из списка уже сегодня — через 2–3 недели ребёнок станет бодрее, внимательнее и спокойнее.