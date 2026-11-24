Сценарий № 1. «В гости к Деду Морозу»

Для младшей группы (2–3 года)

Продолжительность: 20–25 минут.

Действующие лица:

Ведущая.

Снегурочка.

Дед Мороз.

Зайчик.

Дети — снежинки, ёлочные игрушки и лесные зверята.

Начало праздника

Под весёлую новогоднюю музыку дети входят в зал вместе с воспитателем и становятся вокруг ёлки.

Ведущая: Посмотрите, ребята, какая красивая ёлочка пришла к нам на праздник! Вся в игрушках, шариках и огоньках. Давайте поздороваемся с ней!

Дети машут ёлочке руками.

Ведущая: Ёлочка-красавица, ты сегодня хороша! Мы пришли на праздник, будем петь и танцевать!

Дети исполняют короткий хоровод вокруг ёлки.

Появление Зайчика

Под музыку в зал вбегает Зайчик.

Зайчик: Здравствуйте, ребята! Я по лесу бежал, ваш праздник увидал. А можно мне с вами Новый год встречать?

Ведущая: Конечно, Зайчик! Оставайся с нами. Только скажи, почему ты такой весёлый?

Зайчик: Я ищу Деда Мороза. Он обещал принести подарки, а я никак не могу его найти!

Ведущая: Давайте позовём его вместе!

Дети три раза зовут Деда Мороза.

Игра «Снежки»

Зайчик: Пока Дедушка Мороз идёт, давайте поиграем в снежки!

На полу лежат мягкие белые шарики. Дети собирают их в корзинку Зайчика. Можно разделить игру на два коротких раунда.

Зайчик: Вот сколько снежков мы собрали! Теперь в лесу будет настоящая зимняя сказка!

Появление Снегурочки

Под музыку входит Снегурочка.

Снегурочка: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Как красиво у вас в зале! А ёлочка уже зажгла огоньки?

Ведущая: Пока нет. Ребята, давайте попросим ёлочку засветиться!

Снегурочка: Скажем дружно: «Раз, два, три — ёлочка, гори!»

Огоньки на ёлке загораются. Дети хлопают в ладоши.

Появление Деда Мороза

Слышится звон колокольчиков. В зал входит Дед Мороз.

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки! С Новым годом поздравляю! Счастья, радости желаю!

Ведущая: Дедушка Мороз, мы тебя очень ждали. Посмотри, как наши ребята умеют танцевать!

Дети исполняют небольшой танец снежинок или игрушек.

Дед Мороз: Какие молодцы! А теперь давайте поиграем!

Игра «Заморозим ладошки»

Дед Мороз предлагает детям показать ладошки.

Дед Мороз: Я сейчас подую на ладошки — заморожу их немножко!

Дети прячут руки за спину, затем снова показывают.

Дед Мороз: Ой, какие быстрые! Никого не успел заморозить!

Завершение

Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты подарки ребятам принёс?

Дед Мороз: Конечно! Я про вас не забыл!

Дед Мороз достаёт мешок с подарками и вручает их детям.

Ведущая: Спасибо, Дедушка Мороз! Спасибо, Снегурочка! С Новым годом!

Под музыку дети прощаются с героями.

Сценарий № 2. «Как Лисичка украла новогоднюю звезду»

Для средней группы (4–5 лет)

Продолжительность: 30–35 минут.

Действующие лица:

Ведущая.

Дед Мороз.

Снегурочка.

Лисичка.

Снеговик.

Дети — снежинки, зайчики и лесные жители.

Начало праздника

Дети входят в зал под новогоднюю музыку, становятся вокруг ёлки.

Ведущая: Ребята, сегодня у нас необычный день. Скоро наступит Новый год! Посмотрите на нашу ёлочку. Но чего-то не хватает… На самой верхушке должна сиять волшебная звезда!

Дети замечают, что звезды нет.

Ведущая: Куда же она пропала? Без неё праздник не начнётся!

Появление Снеговика

В зал входит Снеговик, в руках у него метла.

Снеговик: Здравствуйте! Я по лесу гулял, следы на снегу увидал. Кто-то пробежал возле вашей ёлочки и что-то унес!

Ведущая: Может быть, ты знаешь, кто это был?

Снеговик: Кажется, я видел рыжий хвостик!

Появление Лисички

Под озорную музыку появляется Лисичка.

Лисичка: Ой, какие гости! Какой красивый праздник! А что вы тут ищете?

Снеговик: Лисичка, ты случайно не видела нашу новогоднюю звезду?

Лисичка: Может, видела, а может, и нет! Мне просто очень захотелось, чтобы праздник был только для меня.

Ведущая: Но Новый год — это праздник для всех. Давай лучше будем веселиться вместе!

Лисичка: А вы сможете меня развеселить?

Ведущая: Конечно! Ребята приготовили песни и танцы.

Танец снежинок

Дети исполняют танец с белыми ленточками или снежинками из бумаги.

Лисичка: Как красиво! Но я всё равно не отдам звезду просто так. Сначала сыграйте со мной!

Игра «Собери снежинки»

На полу разложены бумажные снежинки. Дети под музыку собирают их в корзинки.

Лисичка: Вот это да! Какие ловкие ребята! Кажется, я начинаю понимать, что праздник веселее, когда все вместе.

Снеговик: Так верни же нашу звезду!

Лисичка: Хорошо! Я спрятала её за ёлочкой. Простите меня!

Лисичка достаёт звезду и отдаёт ведущей.

Появление Снегурочки и Деда Мороза

Под музыку входит Снегурочка.

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Как у вас красиво! А почему звезда ещё не на ёлочке?

Ведущая: Лисичка немного пошалила, но уже исправилась.

Лисичка: Простите меня! Теперь я тоже хочу встречать Новый год вместе со всеми.

Снегурочка: Конечно! В Новый год можно исправить любую ошибку.

Появляется Дед Мороз.

Дед Мороз: Слышу смех и голоса! Значит, праздник уже начался!

Ведущая: Дедушка Мороз, мы нашли нашу звезду. Помоги зажечь огоньки на ёлочке!

Дед Мороз: Скажем дружно: «Раз, два, три — ёлочка, гори!»

На ёлке загораются огоньки.

Игра «Передай снежок»

Дети становятся в круг и под музыку передают мягкий снежок друг другу. Когда музыка останавливается, тот, у кого снежок остался в руках, выполняет простое задание: хлопает, кружится или говорит новогоднее пожелание.

Завершение

Дед Мороз: Вот и подошёл к концу наш праздник. Вы сегодня пели, танцевали и помогли вернуть волшебную звезду!

Снегурочка: А теперь пришло время подарков!

Дед Мороз раздаёт подарки детям.

Лисичка: Спасибо, ребята! Теперь я знаю: Новый год гораздо веселее встречать вместе!

Все герои прощаются с детьми.

Сценарий № 3. «Спасаем Новый год: волшебные часы»

Для старшей и подготовительной группы (5–7 лет)

Продолжительность: 40–45 минут.

Действующие лица:

Ведущая.

Дед Мороз.

Снегурочка.

Баба-яга.

Кощей Бессмертный.

Снеговик.

Дети — помощники Деда Мороза, снежинки, сказочные персонажи.

Начало праздника

Дети входят в зал под торжественную музыку. Ведущая приглашает всех встать вокруг ёлки.

Ведущая: Новый год уже совсем близко. В эту ночь случаются чудеса, исполняются желания и начинается новая история. Но чтобы праздник состоялся, должны пробить волшебные часы. Давайте посмотрим, всё ли готово!

Ведущая обращает внимание детей на большие декоративные часы. Стрелки остановились.

Ведущая: Что случилось? Часы не идут! Неужели кто-то остановил время?

Появление Снеговика

В зал входит Снеговик.

Снеговик: Беда! Беда! Я принёс важную новость! Баба-яга и Кощей спрятали волшебные стрелки часов. Если мы их не найдём, Новый год не наступит!

Ведущая: Ребята, поможем вернуть стрелки?

Дети отвечают.

Снеговик: Тогда нам предстоит пройти несколько испытаний!

Испытание первое. «Зимние загадки»

Снеговик загадывает детям загадки.

Снеговик: Белая морковка зимой растёт, а весной исчезает. Что это?

Дети: Сосулька!

Снеговик: С неба звёздочки летят, на ладошке тают. Что это?

Дети: Снежинки!

Снеговик: Всё украсил серебром, постучал в окно ледком. Кто это?

Дети: Мороз!

Снеговик: Молодцы! Первое испытание пройдено!

Появление Бабы-яги

Под весёлую музыку появляется Баба-яга.

Баба-яга: Так-так-так! Кто тут собрался Новый год встречать? А меня почему не позвали?

Ведущая: Баба-яга, мы будем рады видеть тебя на празднике. Но сначала верни волшебные стрелки!

Баба-яга: А вот и не верну! Я их спрятала. Но если вы справитесь с моим заданием, так и быть, подумаю.

Испытание второе. «Метла на скорость»

Дети делятся на две команды. Каждый участник по очереди обегает ориентир на игрушечной метле или с метлой в руках и возвращается к своей команде. Побеждает команда, которая быстрее закончит эстафету.

Баба-яга: Вот это скорость! Даже моя метла так быстро не летает!

Появление Кощея

Появляется Кощей с коробкой.

Кощей: Неужели вы думаете, что сможете вернуть Новый год? Я спрятал одну стрелку, и никто не узнает, где она!

Ведущая: А может быть, ты просто не умеешь веселиться и поэтому хочешь испортить праздник?

Кощей: Я? Веселиться? Не смешите меня!

Снеговик: А давайте покажем Кощею, как здорово встречать Новый год!

Испытание третье. «Новогодний оркестр»

Дети получают музыкальные инструменты: бубны, колокольчики, маракасы и трещотки. Под руководством ведущей они исполняют простую музыкальную композицию.

Кощей: Что это за чудеса? От такой музыки даже мне захотелось танцевать!

Баба-яга: А я ведь тоже умею! Смотрите!

Баба-яга и Кощей исполняют короткий шуточный танец.

Кощей: Ладно, признаюсь. Стрелка у меня. Держите!

Кощей отдаёт стрелку ведущей.

Появление Снегурочки

В зал входит Снегурочка.

Снегурочка: Здравствуйте, друзья! Я искала вас по всему лесу. Дедушка Мороз уже отправился сюда, но без волшебных часов праздник не начнётся.

Ведущая: Мы нашли стрелки! Теперь осталось вернуть их на место.

Дети помогают прикрепить стрелки к декоративным часам.

Появление Деда Мороза

Слышится звон колокольчиков. Входит Дед Мороз.

Дед Мороз: Здравствуйте, мои друзья! Слышу, что вы сегодня совершили настоящее чудо. Вернули волшебные часы и спасли Новый год!

Снегурочка: Дедушка, но ёлочка ещё не горит!

Дед Мороз: Это мы сейчас исправим. Все вместе произнесём волшебные слова: «Раз, два, три — ёлочка, гори!»

Огоньки на ёлке загораются.

Игра «Что в мешке у Деда Мороза?»

Дед Мороз достаёт из мешка несколько предметов или игрушек, не показывая их детям. Ребята пытаются угадать предмет по подсказкам.

Например:

Круглый, яркий, висит на ёлке — ёлочный шар.

Маленький, звонкий, звенит на празднике — колокольчик.

Белый, пушистый, падает с неба — снежок.

Завершение праздника

Дед Мороз: Вот и подошёл к концу наш праздник. Вы проявили смекалку, ловкость и дружбу. Благодаря вам Новый год обязательно наступит!

Баба-яга: А можно мы с Кощеем тоже останемся на праздник?

Ведущая: Конечно! В Новый год всем найдётся место.

Снегурочка: Пусть в новом году будет много радости, улыбок и добрых событий!

Дед Мороз раздаёт детям подарки. Все участники фотографируются у ёлки.

Как подготовить новогодний утренник в детском саду

Чтобы праздник прошёл без лишней суеты, лучше заранее распределить роли и подготовить реквизит. Для малышей стоит выбирать короткие реплики и простые действия: помахать рукой, покружиться, собрать снежки. Детям постарше можно предложить небольшие диалоги, загадки и командные игры.

Необязательно задействовать каждого ребёнка в роли сказочного персонажа. Кто-то может быть снежинкой, ёлочной игрушкой, лесным зверьком или участником общего танца. Главное, чтобы у каждого была возможность почувствовать себя частью представления.

Костюмы и декорации тоже не должны быть сложными. Для снежинок подойдут белые накидки и блестящие ободки, для зайчиков — ушки, для Снеговика — белый костюм и шарф. В качестве реквизита можно использовать мягкие снежки, корзинки, бумажные звёзды и декоративные часы.

Перед праздником желательно провести хотя бы одну репетицию с музыкой и переходами между сценами. Особенно важно проверить, где будут находиться герои, как дети будут выходить и возвращаться на свои места и в какой момент появятся подарки.

Новогодний утренник не обязательно должен быть сложным спектаклем. Даже простая сказочная история может стать настоящим событием, если дети участвуют в ней с удовольствием, а взрослые помогают создать атмосферу праздника.