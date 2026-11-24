Сценарий № 1. «В гости к Деду Морозу»
Для младшей группы (2–3 года)
Продолжительность: 20–25 минут.
Действующие лица:
- Ведущая.
- Снегурочка.
- Дед Мороз.
- Зайчик.
- Дети — снежинки, ёлочные игрушки и лесные зверята.
Начало праздника
Под весёлую новогоднюю музыку дети входят в зал вместе с воспитателем и становятся вокруг ёлки.
Ведущая: Посмотрите, ребята, какая красивая ёлочка пришла к нам на праздник! Вся в игрушках, шариках и огоньках. Давайте поздороваемся с ней!
Дети машут ёлочке руками.
Ведущая: Ёлочка-красавица, ты сегодня хороша! Мы пришли на праздник, будем петь и танцевать!
Дети исполняют короткий хоровод вокруг ёлки.
Появление Зайчика
Под музыку в зал вбегает Зайчик.
Зайчик: Здравствуйте, ребята! Я по лесу бежал, ваш праздник увидал. А можно мне с вами Новый год встречать?
Ведущая: Конечно, Зайчик! Оставайся с нами. Только скажи, почему ты такой весёлый?
Зайчик: Я ищу Деда Мороза. Он обещал принести подарки, а я никак не могу его найти!
Ведущая: Давайте позовём его вместе!
Дети три раза зовут Деда Мороза.
Игра «Снежки»
Зайчик: Пока Дедушка Мороз идёт, давайте поиграем в снежки!
На полу лежат мягкие белые шарики. Дети собирают их в корзинку Зайчика. Можно разделить игру на два коротких раунда.
Зайчик: Вот сколько снежков мы собрали! Теперь в лесу будет настоящая зимняя сказка!
Появление Снегурочки
Под музыку входит Снегурочка.
Снегурочка: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Как красиво у вас в зале! А ёлочка уже зажгла огоньки?
Ведущая: Пока нет. Ребята, давайте попросим ёлочку засветиться!
Снегурочка: Скажем дружно: «Раз, два, три — ёлочка, гори!»
Огоньки на ёлке загораются. Дети хлопают в ладоши.
Появление Деда Мороза
Слышится звон колокольчиков. В зал входит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки! С Новым годом поздравляю! Счастья, радости желаю!
Ведущая: Дедушка Мороз, мы тебя очень ждали. Посмотри, как наши ребята умеют танцевать!
Дети исполняют небольшой танец снежинок или игрушек.
Дед Мороз: Какие молодцы! А теперь давайте поиграем!
Игра «Заморозим ладошки»
Дед Мороз предлагает детям показать ладошки.
Дед Мороз: Я сейчас подую на ладошки — заморожу их немножко!
Дети прячут руки за спину, затем снова показывают.
Дед Мороз: Ой, какие быстрые! Никого не успел заморозить!
Завершение
Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты подарки ребятам принёс?
Дед Мороз: Конечно! Я про вас не забыл!
Дед Мороз достаёт мешок с подарками и вручает их детям.
Ведущая: Спасибо, Дедушка Мороз! Спасибо, Снегурочка! С Новым годом!
Под музыку дети прощаются с героями.
Сценарий № 2. «Как Лисичка украла новогоднюю звезду»
Для средней группы (4–5 лет)
Продолжительность: 30–35 минут.
Действующие лица:
- Ведущая.
- Дед Мороз.
- Снегурочка.
- Лисичка.
- Снеговик.
- Дети — снежинки, зайчики и лесные жители.
Начало праздника
Дети входят в зал под новогоднюю музыку, становятся вокруг ёлки.
Ведущая: Ребята, сегодня у нас необычный день. Скоро наступит Новый год! Посмотрите на нашу ёлочку. Но чего-то не хватает… На самой верхушке должна сиять волшебная звезда!
Дети замечают, что звезды нет.
Ведущая: Куда же она пропала? Без неё праздник не начнётся!
Появление Снеговика
В зал входит Снеговик, в руках у него метла.
Снеговик: Здравствуйте! Я по лесу гулял, следы на снегу увидал. Кто-то пробежал возле вашей ёлочки и что-то унес!
Ведущая: Может быть, ты знаешь, кто это был?
Снеговик: Кажется, я видел рыжий хвостик!
Появление Лисички
Под озорную музыку появляется Лисичка.
Лисичка: Ой, какие гости! Какой красивый праздник! А что вы тут ищете?
Снеговик: Лисичка, ты случайно не видела нашу новогоднюю звезду?
Лисичка: Может, видела, а может, и нет! Мне просто очень захотелось, чтобы праздник был только для меня.
Ведущая: Но Новый год — это праздник для всех. Давай лучше будем веселиться вместе!
Лисичка: А вы сможете меня развеселить?
Ведущая: Конечно! Ребята приготовили песни и танцы.
Танец снежинок
Дети исполняют танец с белыми ленточками или снежинками из бумаги.
Лисичка: Как красиво! Но я всё равно не отдам звезду просто так. Сначала сыграйте со мной!
Игра «Собери снежинки»
На полу разложены бумажные снежинки. Дети под музыку собирают их в корзинки.
Лисичка: Вот это да! Какие ловкие ребята! Кажется, я начинаю понимать, что праздник веселее, когда все вместе.
Снеговик: Так верни же нашу звезду!
Лисичка: Хорошо! Я спрятала её за ёлочкой. Простите меня!
Лисичка достаёт звезду и отдаёт ведущей.
Появление Снегурочки и Деда Мороза
Под музыку входит Снегурочка.
Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Как у вас красиво! А почему звезда ещё не на ёлочке?
Ведущая: Лисичка немного пошалила, но уже исправилась.
Лисичка: Простите меня! Теперь я тоже хочу встречать Новый год вместе со всеми.
Снегурочка: Конечно! В Новый год можно исправить любую ошибку.
Появляется Дед Мороз.
Дед Мороз: Слышу смех и голоса! Значит, праздник уже начался!
Ведущая: Дедушка Мороз, мы нашли нашу звезду. Помоги зажечь огоньки на ёлочке!
Дед Мороз: Скажем дружно: «Раз, два, три — ёлочка, гори!»
На ёлке загораются огоньки.
Игра «Передай снежок»
Дети становятся в круг и под музыку передают мягкий снежок друг другу. Когда музыка останавливается, тот, у кого снежок остался в руках, выполняет простое задание: хлопает, кружится или говорит новогоднее пожелание.
Завершение
Дед Мороз: Вот и подошёл к концу наш праздник. Вы сегодня пели, танцевали и помогли вернуть волшебную звезду!
Снегурочка: А теперь пришло время подарков!
Дед Мороз раздаёт подарки детям.
Лисичка: Спасибо, ребята! Теперь я знаю: Новый год гораздо веселее встречать вместе!
Все герои прощаются с детьми.
Сценарий № 3. «Спасаем Новый год: волшебные часы»
Для старшей и подготовительной группы (5–7 лет)
Продолжительность: 40–45 минут.
Действующие лица:
- Ведущая.
- Дед Мороз.
- Снегурочка.
- Баба-яга.
- Кощей Бессмертный.
- Снеговик.
- Дети — помощники Деда Мороза, снежинки, сказочные персонажи.
Начало праздника
Дети входят в зал под торжественную музыку. Ведущая приглашает всех встать вокруг ёлки.
Ведущая: Новый год уже совсем близко. В эту ночь случаются чудеса, исполняются желания и начинается новая история. Но чтобы праздник состоялся, должны пробить волшебные часы. Давайте посмотрим, всё ли готово!
Ведущая обращает внимание детей на большие декоративные часы. Стрелки остановились.
Ведущая: Что случилось? Часы не идут! Неужели кто-то остановил время?
Появление Снеговика
В зал входит Снеговик.
Снеговик: Беда! Беда! Я принёс важную новость! Баба-яга и Кощей спрятали волшебные стрелки часов. Если мы их не найдём, Новый год не наступит!
Ведущая: Ребята, поможем вернуть стрелки?
Дети отвечают.
Снеговик: Тогда нам предстоит пройти несколько испытаний!
Испытание первое. «Зимние загадки»
Снеговик загадывает детям загадки.
Снеговик: Белая морковка зимой растёт, а весной исчезает. Что это?
Дети: Сосулька!
Снеговик: С неба звёздочки летят, на ладошке тают. Что это?
Дети: Снежинки!
Снеговик: Всё украсил серебром, постучал в окно ледком. Кто это?
Дети: Мороз!
Снеговик: Молодцы! Первое испытание пройдено!
Появление Бабы-яги
Под весёлую музыку появляется Баба-яга.
Баба-яга: Так-так-так! Кто тут собрался Новый год встречать? А меня почему не позвали?
Ведущая: Баба-яга, мы будем рады видеть тебя на празднике. Но сначала верни волшебные стрелки!
Баба-яга: А вот и не верну! Я их спрятала. Но если вы справитесь с моим заданием, так и быть, подумаю.
Испытание второе. «Метла на скорость»
Дети делятся на две команды. Каждый участник по очереди обегает ориентир на игрушечной метле или с метлой в руках и возвращается к своей команде. Побеждает команда, которая быстрее закончит эстафету.
Баба-яга: Вот это скорость! Даже моя метла так быстро не летает!
Появление Кощея
Появляется Кощей с коробкой.
Кощей: Неужели вы думаете, что сможете вернуть Новый год? Я спрятал одну стрелку, и никто не узнает, где она!
Ведущая: А может быть, ты просто не умеешь веселиться и поэтому хочешь испортить праздник?
Кощей: Я? Веселиться? Не смешите меня!
Снеговик: А давайте покажем Кощею, как здорово встречать Новый год!
Испытание третье. «Новогодний оркестр»
Дети получают музыкальные инструменты: бубны, колокольчики, маракасы и трещотки. Под руководством ведущей они исполняют простую музыкальную композицию.
Кощей: Что это за чудеса? От такой музыки даже мне захотелось танцевать!
Баба-яга: А я ведь тоже умею! Смотрите!
Баба-яга и Кощей исполняют короткий шуточный танец.
Кощей: Ладно, признаюсь. Стрелка у меня. Держите!
Кощей отдаёт стрелку ведущей.
Появление Снегурочки
В зал входит Снегурочка.
Снегурочка: Здравствуйте, друзья! Я искала вас по всему лесу. Дедушка Мороз уже отправился сюда, но без волшебных часов праздник не начнётся.
Ведущая: Мы нашли стрелки! Теперь осталось вернуть их на место.
Дети помогают прикрепить стрелки к декоративным часам.
Появление Деда Мороза
Слышится звон колокольчиков. Входит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте, мои друзья! Слышу, что вы сегодня совершили настоящее чудо. Вернули волшебные часы и спасли Новый год!
Снегурочка: Дедушка, но ёлочка ещё не горит!
Дед Мороз: Это мы сейчас исправим. Все вместе произнесём волшебные слова: «Раз, два, три — ёлочка, гори!»
Огоньки на ёлке загораются.
Игра «Что в мешке у Деда Мороза?»
Дед Мороз достаёт из мешка несколько предметов или игрушек, не показывая их детям. Ребята пытаются угадать предмет по подсказкам.
Например:
- Круглый, яркий, висит на ёлке — ёлочный шар.
- Маленький, звонкий, звенит на празднике — колокольчик.
- Белый, пушистый, падает с неба — снежок.
Завершение праздника
Дед Мороз: Вот и подошёл к концу наш праздник. Вы проявили смекалку, ловкость и дружбу. Благодаря вам Новый год обязательно наступит!
Баба-яга: А можно мы с Кощеем тоже останемся на праздник?
Ведущая: Конечно! В Новый год всем найдётся место.
Снегурочка: Пусть в новом году будет много радости, улыбок и добрых событий!
Дед Мороз раздаёт детям подарки. Все участники фотографируются у ёлки.
Как подготовить новогодний утренник в детском саду
Чтобы праздник прошёл без лишней суеты, лучше заранее распределить роли и подготовить реквизит. Для малышей стоит выбирать короткие реплики и простые действия: помахать рукой, покружиться, собрать снежки. Детям постарше можно предложить небольшие диалоги, загадки и командные игры.
Необязательно задействовать каждого ребёнка в роли сказочного персонажа. Кто-то может быть снежинкой, ёлочной игрушкой, лесным зверьком или участником общего танца. Главное, чтобы у каждого была возможность почувствовать себя частью представления.
Костюмы и декорации тоже не должны быть сложными. Для снежинок подойдут белые накидки и блестящие ободки, для зайчиков — ушки, для Снеговика — белый костюм и шарф. В качестве реквизита можно использовать мягкие снежки, корзинки, бумажные звёзды и декоративные часы.
Перед праздником желательно провести хотя бы одну репетицию с музыкой и переходами между сценами. Особенно важно проверить, где будут находиться герои, как дети будут выходить и возвращаться на свои места и в какой момент появятся подарки.
Новогодний утренник не обязательно должен быть сложным спектаклем. Даже простая сказочная история может стать настоящим событием, если дети участвуют в ней с удовольствием, а взрослые помогают создать атмосферу праздника.
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