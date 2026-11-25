Как организовать новогодний праздник для младших школьников

Дети начальной школы уже способны разучивать небольшие роли, вести диалоги, участвовать в командных конкурсах и самостоятельно выполнять задания сказочных героев. Поэтому сценарий можно построить не только вокруг прихода Деда Мороза, но и вокруг небольшого приключения, в котором сами школьники помогают спасти праздник.

Оптимальная продолжительность мероприятия — от 40 до 60 минут. Для первоклассников лучше выбрать простой сюжет с понятными заданиями и большим количеством подвижных игр. Ученикам 3–4 классов можно предложить детективную историю, квест или командное соревнование.

Ниже — три варианта, которые подойдут для разных школьных коллективов.

Сценарий 1. «Тайна пропавшей новогодней звезды»

Для кого: ученики 1–2 классов.

Продолжительность: 40–45 минут.

Участники: ведущий, Снегурочка, Дед Мороз, Баба-яга, Звёздочка, дети.

Реквизит: большая картонная звезда, ёлочные украшения, снежинки из бумаги, мешок с подарками, музыкальное сопровождение.

Начало праздника

Звучит весёлая новогодняя музыка. Дети входят в зал и занимают места возле ёлки.

Ведущий: — Ребята, посмотрите, какая красивая у нас ёлка! Скоро начнётся самый волшебный праздник. Но для этого нам нужно зажечь на её верхушке новогоднюю звезду. Где же она?

Появляется Снегурочка. Она выглядит обеспокоенной.

Снегурочка: — Я принесла для ёлочки волшебную звезду, но по дороге она куда-то исчезла. Без неё праздник не сможет начаться!

Ведущий: — Не переживай, Снегурочка. Наши ребята обязательно помогут её найти.

В зал заглядывает Баба-яга.

Баба-яга: — А что это вы тут собрались? Праздник захотели? Звёздочку ищете? А я ничего не знаю!

Снегурочка: — Бабушка, может быть, ты видела нашу звезду?

Баба-яга: — Может, и видела. Только просто так я вам ничего не скажу. Сначала докажите, что вы ловкие, дружные и весёлые!

Испытание первое. «Снежинки»

Баба-яга разбрасывает по залу бумажные снежинки.

Баба-яга: — Посмотрим, какие вы быстрые! Пока играет музыка, собирайте снежинки. Но как только музыка остановится, нужно замереть на месте!

Дети собирают снежинки. Тот, кто продолжает двигаться после остановки музыки, выбывает из раунда или выполняет весёлое задание. Игру можно провести несколько раз.

Испытание второе. «Новогодняя загадка»

Баба-яга: — Ладно, с первым заданием справились. А теперь проверим, знаете ли вы зимние загадки!

Ведущий или Баба-яга загадывает детям загадки:

— Зимой и летом одним цветом. (Ёлка.)

— Без рук, без ног, а рисовать умеет. (Мороз.)

— С неба падают пушинки, серебристые… (Снежинки.)

— Он и добрый, и седой, с длинной белой бородой. (Дед Мороз.)

Испытание третье. «Передай снежок»

Дети становятся в круг и под музыку передают друг другу мягкий белый мяч или бумажный снежок. Когда музыка останавливается, тот, у кого оказался снежок, называет зимнее слово: снег, мороз, ёлка, санки, варежки, снеговик.

После нескольких раундов Баба-яга достаёт спрятанную звезду.

Баба-яга: — Ну что ж, ребята, вы и правда дружные! Вот ваша звёздочка. Я просто хотела проверить, умеете ли вы помогать друг другу.

Снегурочка: — Спасибо, ребята! Теперь можно позвать Дедушку Мороза!

Дети зовут Деда Мороза. Он входит в зал под праздничную музыку.

Дед Мороз: — Здравствуйте, ребята! Слышу, здесь праздник готовится. А почему ёлочка ещё не горит?

Дети вместе со Снегурочкой произносят волшебные слова: «Раз, два, три, ёлочка, гори!» Огни на ёлке загораются.

Завершение праздника

Дети читают стихи, исполняют новогоднюю песню или танец. Дед Мороз проводит хоровод вокруг ёлки и вручает подарки.

Дед Мороз: — Вы сегодня были дружными, смелыми и находчивыми. Пусть в новом году у каждого будет много радости, интересных открытий и хороших друзей!

Сценарий 2. «Новогодний экспресс отправляется в путь»

Для кого: ученики 2–3 классов.

Продолжительность: 45–50 минут.

Участники: ведущий, Машинист, Снегурочка, Дед Мороз, Снеговик, Зимняя Фея, дети-пассажиры.

Реквизит: табличка «Новогодний экспресс», игрушечный руль или картонный паровоз, карточки с заданиями, снежки из бумаги, музыкальные записи.

Начало праздника

Ведущий встречает детей в зале.

Ведущий: — Сегодня мы отправимся в необычное путешествие. Наш поезд называется «Новогодний экспресс». Он доставит нас прямо на станцию, где живёт новогоднее чудо. Но чтобы поезд отправился, нам нужно найти машиниста!

Появляется Машинист в яркой шапке.

Машинист: — Все пассажиры на месте? Билеты приготовили? Тогда занимайте места! Наш экспресс отправляется!

Звучит музыка. Дети изображают движение поезда: шагают на месте, поворачивают, делают остановки по сигналу.

Ведущий: — Первая остановка — «Станция снежных испытаний»!

Станция первая. «Попади в сугроб»

Дети делятся на две команды. Перед каждой командой ставится корзина. Участники по очереди бросают бумажные снежки в корзину с определённого расстояния.

Побеждает команда, которая забросила больше снежков. Можно не объявлять победителей, а просто подсчитать общий результат всех участников.

Станция вторая. «Зимняя викторина»

На станции детей встречает Снеговик.

Снеговик: — Привет, путешественники! Я приготовил для вас вопросы. Если ответите правильно, поезд сможет ехать дальше!

Примеры вопросов:

— Как называется месяц, с которого начинается календарный год? (Январь.)

— Какой праздник отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января? (Новый год.)

— Кто помогает Деду Морозу на празднике? (Снегурочка.)

— Как называют украшенную новогоднюю ёлку? (Новогодняя ёлка.)

— Что надевают на руки зимой? (Варежки или перчатки.)

Станция третья. «Танцевальная остановка»

Появляется Зимняя Фея.

Зимняя Фея: — Дорога дальше закрыта! Чтобы открыть путь, нужно исполнить зимний танец.

Звучит музыка. Дети повторяют движения за Феей: кружатся, хлопают в ладоши, изображают падающие снежинки, шагают по снегу. Можно пригласить к участию всех желающих.

Финальная станция. «Встреча с Дедом Морозом»

Поезд прибывает на последнюю станцию. Появляется Снегурочка.

Снегурочка: — Вы добрались! Но Дедушка Мороз немного задерживается. Давайте позовём его вместе!

Дети зовут Деда Мороза. Он входит в зал.

Дед Мороз: — Вот это путешественники! Сколько станций вы прошли, сколько заданий выполнили! Теперь можно и праздник начинать.

Дети водят хоровод, читают стихи, исполняют подготовленные номера. Дед Мороз вручает подарки.

Ведущий: — Наш новогодний экспресс завершает путешествие, но впереди у нас целый год новых открытий и приключений!

Сценарий 3. «Операция: спасти Новый год»

Для кого: ученики 3–4 классов.

Продолжительность: 50–60 минут.

Участники: ведущий, Дед Мороз, Снегурочка, Баба-яга, Кощей Бессмертный, Снеговик, дети — помощники Деда Мороза.

Реквизит: большая картонная книга или свиток, три конверта с заданиями, искусственные снежки, коробка с украшениями, часы из картона, мешок с подарками.

Начало праздника

Звучит торжественная музыка. Ведущий выходит к детям.

Ведущий: — Ребята, сегодня мы собрались, чтобы встретить Новый год. Но у нас случилась неприятность. Дед Мороз прислал письмо, в котором сообщил, что в его волшебной книге исчезли три важных страницы. Если мы их не найдём, праздник может не состояться!

В зал входит Снегурочка с письмом.

Снегурочка: — Дедушка Мороз просил передать, что страницы спрятаны в разных местах. Найти их смогут только самые смелые, умные и дружные ребята.

Появляется Баба-яга.

Баба-яга: — А вот и не найдёте! Мы с Кощеем решили немного пошалить и спрятали страницы. Хотите вернуть их? Тогда придётся пройти наши испытания!

Ведущий: — Мы не боимся трудностей. Правда, ребята?

Дети отвечают.

Испытание первое. «Собери новогоднее послание»

Баба-яга вручает детям конверт с разрезанными на части словами. Нужно собрать из них фразу: «С Новым годом!»

Можно разделить детей на команды и выдать каждой одинаковый набор карточек. После выполнения задания ведущий находит первую страницу волшебной книги.

Испытание второе. «Ловкие помощники»

Появляется Снеговик.

Снеговик: — Я знаю, где спрятана следующая страница. Но сначала проверю, какие вы ловкие!

Дети делятся на две команды. Каждой команде нужно перенести искусственные снежки из одной корзины в другую. Переносить их можно только ложкой или маленькой лопаткой. Побеждает команда, которая справится быстрее и не растеряет снежки.

После игры Снеговик отдаёт вторую страницу.

Испытание третье. «Разгадай тайну Кощея»

Появляется Кощей.

Кощей: — Думаете, вам так просто достанется последняя страница? Сначала ответьте на мои вопросы!

Примеры заданий:

— Какой сказочный персонаж живёт в избушке на курьих ножках? (Баба-яга.)

— Как называется место, где зимой катаются на коньках? (Каток.)

— Какой предмет помогает Деду Морозу творить волшебство? (Посох.)

— Как называется круговой танец вокруг ёлки? (Хоровод.)

После правильных ответов Кощей отдаёт последнюю страницу.

Кощей: — Не ожидал, что вы такие сообразительные. Забирайте свою книгу. Только не забудьте меня пригласить на праздник!

Финал. «Возвращаем Новый год»

Снегурочка соединяет все три страницы и объявляет, что волшебная книга снова работает.

Снегурочка: — Ребята, мы справились! Теперь осталось самое главное — позвать Дедушку Мороза.

Дети зовут Деда Мороза. Он входит в зал.

Дед Мороз: — Здравствуйте, мои дорогие! Слышал, вы совершили настоящее чудо. Благодаря вашей дружбе и смекалке Новый год спасён!

Ведущий предлагает детям исполнить новогоднюю песню. Затем проводится общий хоровод, после которого Дед Мороз вручает подарки.

Дед Мороз: — Пусть в новом году у вас будет больше интересных задач, верных друзей и счастливых дней. С Новым годом!

Какие игры добавить в школьный новогодний сценарий

Даже самый интересный сюжет нуждается в небольших паузах, когда дети могут подвигаться, посмеяться и пообщаться друг с другом. Для начальной школы лучше выбирать простые конкурсы, в которых нет сложных правил и долгого ожидания своей очереди.

«Наряди ёлочку». Дети делятся на команды. Каждая получает набор безопасных украшений и небольшую картонную ёлку. За ограниченное время нужно украсить её. Побеждает команда, которая справилась быстрее или придумала самое необычное оформление.

«Замороженные фигуры». Пока звучит музыка, дети танцуют. Когда музыка останавливается, ведущий называет зимний предмет или персонажа, а участники изображают его без слов: снеговика, ёлку, снежинку, зайца или Деда Мороза.

«Новогодняя эстафета». Участники по очереди надевают шапку Деда Мороза, добегают до условной ёлки, возвращаются и передают шапку следующему игроку. Для безопасности лучше заранее освободить пространство от стульев и других препятствий.

«Угадай мелодию». Ведущий включает короткие фрагменты знакомых детских и новогодних песен. Задача участников — угадать название или продолжить мелодию.

«Снежный ком». Первый участник называет зимнее слово, следующий повторяет его и добавляет своё. Каждый новый игрок должен вспомнить всю предыдущую цепочку. Для младших школьников можно ограничить игру пятью-шестью словами.

Как сделать праздник интересным для всех детей

При подготовке школьного новогоднего мероприятия важно распределить роли так, чтобы каждый ребёнок почувствовал себя участником праздника. Необязательно поручать всем большие тексты: кто-то может быть ведущим, кто-то — сказочным персонажем, а кто-то — участником танца, музыкального номера или командной игры.

Если в классе много детей, можно добавить коллективные роли: снежинки, помощники Деда Мороза, жители сказочного леса, пассажиры волшебного поезда. Такие группы легко задействовать в танцах, хороводах и игровых эпизодах.

Стоит заранее подготовить реквизит, проверить музыкальные записи и продумать переходы между сценами. Лучше, если ведущий будет иметь под рукой распечатанный сценарий и запасные задания на случай, если конкурс закончится раньше запланированного времени.

Не стоит перегружать праздник длинными диалогами и большим количеством конкурсов. Дети начальной школы быстро устают от ожидания, поэтому после небольшой сценки хорошо провести подвижную игру, а после игры — музыкальный номер или поздравление.

Самое главное — не превращать новогодний праздник в соревнование за лучшие выступления. Его задача не в том, чтобы каждый ребёнок идеально прочитал стихотворение или безошибочно выполнил задание. Гораздо важнее создать атмосферу общего веселья, в которой каждый сможет проявить себя.

Заключение

Новогодний праздник в начальной школе может стать настоящим приключением, если объединить сказочный сюжет, знакомых персонажей, весёлые игры и участие самих детей. Для первоклассников подойдёт история о пропавшей звезде, для учеников 2–3 классов — путешествие на новогоднем экспрессе, а для ребят постарше — командная операция по спасению праздника.

Любой из предложенных сценариев можно дополнить стихами, песнями, танцами и выступлениями школьников. Главное — учитывать возраст детей, не затягивать отдельные эпизоды и оставить достаточно времени для самого приятного момента праздника: встречи с Дедом Морозом и вручения подарков.