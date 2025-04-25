Переход из начальной в среднюю школу — важный этап в образовании. В 5–9 классах учебная программа становится сложнее и разнообразнее: добавляются новые дисциплины, которые готовят школьников к осознанному выбору профессии. Какие предметы ждут учащихся и как помочь им адаптироваться? Разберёмся вместе.