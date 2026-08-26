С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу приказ Минпросвещения № 316, который вносит важные изменения в школьную жизнб. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что требования к «средствам подвижной радиотелефонной связи» становятся обязательной частью образовательного процесса.

Суть изменений: Учеба без отвлечений

Новый приказ четко разделяет время учебы и время отдыха.

Во время занятий (уроки, лекции, контрольные): Телефоны должны быть вне игры. Исключение предусмотрено только для двух случаев: реальная угроза жизни или здоровью детей и сотрудников, а также любые другие экстренные ситуации. Это значит, что даже привычное «быстренько посмотреть в калькуляторе» или «проверить время» теперь официально выходит за рамки дозволенного во время урока.

На переменах: Здесь сохраняется свобода выбора, но с оговоркой. Администрация каждой конкретной школы получила право устанавливать свои внутренние правила использования гаджетов. Где-то перемены станут «цифровыми паузами», а где-то детям разрешат пользоваться соцсетями — все зависит от устава учебного заведения.

Почему это важно для родителей?

Для нас, как для онлайн-школы, этот тренд особенно показателен. Государство последовательно движется к тому, чтобы вернуть «внимание» в число главных образовательных ресурсов.

Исследования показывают, что даже лежащий на столе беззвучный телефон снижает когнитивные способности ребенка: мозг подсознательно ждет уведомления и не может полностью погрузиться в сложную тему. Ограничение на уроках — это попытка защитить «золотые часы» обучения от фонового шума.

Что это меняет для учеников онлайн-школ?

В "Доме Знаний" мы тоже придерживаемся принципов осознанного обучения. Конечно, у нас нет звонков и перемен в классическом понимании, но мы всегда рекомендуем нашим ученикам создавать «чистое рабочее пространство» на время живых уроков с педагогами — отключать уведомления мессенджеров и откладывать телефоны в сторону.

С 1 сентября школа становится местом, где умение концентрироваться будет поддерживаться административно. Это вызов для детей (придется привыкать к дисциплине), но огромный плюс для их успеваемости и сохранения психического здоровья.