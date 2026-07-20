Каждый год в российских школах появляются обновления. В 2026–2027 учебном году изменений будет несколько. Они касаются новых предметов, количества уроков, домашних заданий и проверочных работ. Большинство нововведений вводят постепенно, чтобы не перегружать детей и учителей. Мы собрали всё самое важное в одном месте простым языком. Родителям будет легче понять, к чему готовиться.
Что изменится с 1 сентября 2026 года
Главные нововведения:
- Появится новый обязательный предмет для 5-х классов.
- Перераспределят часы между некоторыми предметами.
- Обновят программу обществознания.
- Введут единые правила по учебной нагрузке и контрольным работам.
- Продолжат развивать цифровые учебники и материалы.
- Уточнят правила проведения ВПР.
Важно: общее количество уроков почти не вырастет. Если где-то часов станет меньше, их добавят в другие предметы.
Новый предмет вместо ОДНКНР: «Духовно-нравственная культура России»
С сентября 2026 года в 5-х классах вводят обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России» (17 часов в год). Раньше дети изучали «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Новый курс стал полноценным отдельным предметом с чёткой программой.
Что будут изучать дети?
- Историю и традиции народов России,
- Нравственные ценности,
- Гражданскую ответственность,
- Культурное наследие страны.
Занятия сделают живыми: будут обсуждать жизненные ситуации, выполнять проекты, анализировать примеры из истории и учиться аргументировать свою точку зрения.
Главный вопрос курса: «Что значит быть человеком?» В 6-х и 7-х классах предмет начнут вводить поэтапно с 2027–2028 учебного года.
Почему меняется программа по иностранному языку и обществознанию
Новый предмет потребовал перераспределить часы. Но дети не будут учиться больше — просто часы «переедут».
Иностранный язык В 5-м классе вместо трёх уроков в неделю останется два. С 2 по 11 класс иностранный язык остаётся обязательным. В 8–11 классах количество часов не меняется.
Обществознание С 2026–2027 года в 6, 7 и 8 классах отдельного предмета «Обществознание» больше не будет. Темы (право, устройство общества, гражданские обязанности) перенесут в курс истории. Так детям будет проще понимать связь между прошлым и настоящим. Отдельный курс обществознания начнётся с 9 класса. Программу ОГЭ и ЕГЭ тоже обновят, поэтому выпускники не столкнутся с «лишними» темами.
Изменения в ВПР, домашних заданиях и учебной нагрузке
Министерство просвещения продолжает работать над снижением перегрузки школьников.
Количество контрольных и проверочных работ (включая ВПР) не должно превышать 10% учебного времени по каждому предмету. Это помогает распределять нагрузку равномерно в течение года.
Значительных изменений по количеству контрольных в 2026–2027 году не ожидается.
Какие изменения ждут начальную школу
1 класс — без домашних заданий Министерство рекомендует полностью отказаться от домашних заданий для первоклассников. Раньше на них отводилось до 1 часа в день. Для остальных классов начальной школы нормы остаются:
2–3 классы — до 1,5 часов, 4 класс — до 2 часов.
Учебная нагрузка
1 класс — максимум 21 урок в неделю, 2–4 классы — максимум 26 уроков в неделю.
Родной язык и литература Часть занятий по этим предметам школы смогут переносить во внеурочную деятельность (клубы, тематические встречи). Это сделает изучение интереснее. Что пока только обсуждается (не вступило в силу)
Оценка за поведение Идею тестировали в 84 школах. Планируется учитывать дисциплину, общение с одноклассниками и участие в жизни класса. Пока единых правил нет — массового введения в 2026 году не будет. Цель — вовремя помогать детям, которым нужна поддержка.
Эксперимент с ОГЭ
В некоторых регионах девятиклассники, которые идут в колледж после 9 класса, смогут сдавать только русский язык и математику. Для тех, кто остаётся в 10 классе, экзамены остаются прежними (4 предмета). Уточняйте информацию по своему региону ближе к 2027 году.
Как родителям подготовиться к новому учебному году
На самом деле ничего сложного делать не нужно:
- Уточните, какие изменения касаются именно класса вашего ребёнка.
- Доверяйте официальным источникам: сайт Минпросвещения, сообщения школы и классного руководителя.
- Задайте все вопросы на первом родительском собрании.
- Спокойно поговорите с ребёнком о новых предметах — ваша уверенность поможет ему быстрее адаптироваться.
Большинство изменений вводят плавно. У вас будет время привыкнуть. Новый учебный год 2026–2027 не станет революцией. Это точечные обновления, которые делают школу немного современнее и комфортнее. Главное — сохраняется баланс между учёбой и отдыхом ребёнка.
Если привычный формат школы вам не подходит (частые переезды, профессиональный спорт, творчество или жизнь за границей), рассмотрите аккредитованную онлайн-школу "Дом Знаний" с гибким расписанием, живыми уроками в маленьких классах и поддержкой тьюторов и психологов.