Каждый год в российских школах появляются обновления. В 2026–2027 учебном году изменений будет несколько. Они касаются новых предметов, количества уроков, домашних заданий и проверочных работ. Большинство нововведений вводят постепенно, чтобы не перегружать детей и учителей. Мы собрали всё самое важное в одном месте простым языком. Родителям будет легче понять, к чему готовиться.

Что изменится с 1 сентября 2026 года

Главные нововведения:

Появится новый обязательный предмет для 5-х классов.

Перераспределят часы между некоторыми предметами.

Обновят программу обществознания.

Введут единые правила по учебной нагрузке и контрольным работам.

Продолжат развивать цифровые учебники и материалы.

Уточнят правила проведения ВПР.

Важно: общее количество уроков почти не вырастет. Если где-то часов станет меньше, их добавят в другие предметы.

Новый предмет вместо ОДНКНР: «Духовно-нравственная культура России»

С сентября 2026 года в 5-х классах вводят обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России» (17 часов в год). Раньше дети изучали «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Новый курс стал полноценным отдельным предметом с чёткой программой.

Что будут изучать дети?

Историю и традиции народов России,

Нравственные ценности,

Гражданскую ответственность,

Культурное наследие страны.

Занятия сделают живыми: будут обсуждать жизненные ситуации, выполнять проекты, анализировать примеры из истории и учиться аргументировать свою точку зрения.

Главный вопрос курса: «Что значит быть человеком?» В 6-х и 7-х классах предмет начнут вводить поэтапно с 2027–2028 учебного года.

Почему меняется программа по иностранному языку и обществознанию

Новый предмет потребовал перераспределить часы. Но дети не будут учиться больше — просто часы «переедут».

Иностранный язык В 5-м классе вместо трёх уроков в неделю останется два. С 2 по 11 класс иностранный язык остаётся обязательным. В 8–11 классах количество часов не меняется.

Обществознание С 2026–2027 года в 6, 7 и 8 классах отдельного предмета «Обществознание» больше не будет. Темы (право, устройство общества, гражданские обязанности) перенесут в курс истории. Так детям будет проще понимать связь между прошлым и настоящим. Отдельный курс обществознания начнётся с 9 класса. Программу ОГЭ и ЕГЭ тоже обновят, поэтому выпускники не столкнутся с «лишними» темами.

Изменения в ВПР, домашних заданиях и учебной нагрузке

Министерство просвещения продолжает работать над снижением перегрузки школьников.

Количество контрольных и проверочных работ (включая ВПР) не должно превышать 10% учебного времени по каждому предмету. Это помогает распределять нагрузку равномерно в течение года.

Значительных изменений по количеству контрольных в 2026–2027 году не ожидается.

Какие изменения ждут начальную школу

1 класс — без домашних заданий Министерство рекомендует полностью отказаться от домашних заданий для первоклассников. Раньше на них отводилось до 1 часа в день. Для остальных классов начальной школы нормы остаются:

2–3 классы — до 1,5 часов, 4 класс — до 2 часов.

Учебная нагрузка

1 класс — максимум 21 урок в неделю, 2–4 классы — максимум 26 уроков в неделю.

Родной язык и литература Часть занятий по этим предметам школы смогут переносить во внеурочную деятельность (клубы, тематические встречи). Это сделает изучение интереснее. Что пока только обсуждается (не вступило в силу)

Оценка за поведение Идею тестировали в 84 школах. Планируется учитывать дисциплину, общение с одноклассниками и участие в жизни класса. Пока единых правил нет — массового введения в 2026 году не будет. Цель — вовремя помогать детям, которым нужна поддержка.

Эксперимент с ОГЭ

В некоторых регионах девятиклассники, которые идут в колледж после 9 класса, смогут сдавать только русский язык и математику. Для тех, кто остаётся в 10 классе, экзамены остаются прежними (4 предмета). Уточняйте информацию по своему региону ближе к 2027 году.

Как родителям подготовиться к новому учебному году

На самом деле ничего сложного делать не нужно:

Уточните, какие изменения касаются именно класса вашего ребёнка.

Доверяйте официальным источникам: сайт Минпросвещения, сообщения школы и классного руководителя.

Задайте все вопросы на первом родительском собрании.

Спокойно поговорите с ребёнком о новых предметах — ваша уверенность поможет ему быстрее адаптироваться.

Большинство изменений вводят плавно. У вас будет время привыкнуть. Новый учебный год 2026–2027 не станет революцией. Это точечные обновления, которые делают школу немного современнее и комфортнее. Главное — сохраняется баланс между учёбой и отдыхом ребёнка.

Если привычный формат школы вам не подходит (частые переезды, профессиональный спорт, творчество или жизнь за границей), рассмотрите аккредитованную онлайн-школу "Дом Знаний" с гибким расписанием, живыми уроками в маленьких классах и поддержкой тьюторов и психологов.