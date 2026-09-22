С 1 сентября 2027 года российские школы начнут работать по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) среднего общего образования. Документ уже утвержден Минпросвещения России и заменит стандарт, действующий с 2012 года.

Одно из главных изменений касается общей учебной нагрузки в 10–11-х классах.

Учебных часов станет больше

По новому стандарту минимальная продолжительность учебных занятий за два года составит 2312 часов. Сейчас этот показатель составляет не менее 2170 часов.

При этом максимально допустимая недельная нагрузка останется прежней — не более 37 часов.

То есть увеличение общей продолжительности обучения не означает автоматического роста количества уроков каждую неделю. Разница связана с изменениями в организации учебного процесса.

Углубленное изучение предметов перестанет быть обязательным

Еще одно важное изменение касается выбора дисциплин.

Сейчас учебный план профильного или индивидуального обучения должен предусматривать изучение как минимум двух предметов на углубленном уровне. При этом программа включает не менее 13 предметов, среди которых русский язык, литература, математика, история, физика и другие дисциплины.

С 2027 года это требование изменится. Старшеклассники смогут выбрать учебный план, в котором все предметы изучаются на базовом уровне.

При этом возможность углубленного обучения сохранится — школьники по-прежнему смогут выбирать профильные дисциплины в зависимости от своих образовательных планов.

Какие профили сохранятся

Новый ФГОС сохраняет шесть основных направлений обучения:

естественно-научное;

агротехнологическое;

гуманитарное;

технологическое;

социально-экономическое;

универсальное.

Школы также смогут создавать внутри этих направлений более узкие специализации.

Что это значит для старшеклассников

Новая система должна дать ученикам больше возможностей для формирования индивидуальной образовательной траектории. В частности, у школьников появится возможность не выбирать два предмета для обязательного углубленного изучения, если такая подготовка им не нужна.

При этом для поступления в вуз по-прежнему важно заранее учитывать требования конкретных образовательных программ: выбранные экзамены и уровень подготовки по профильным предметам могут напрямую зависеть от специальности.

Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября 2027 года. До этого момента школы продолжают работать по действующим требованиям.