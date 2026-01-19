ОГЭ и ЕГЭ по русскому: 25 самых частых ошибок и как их запомнить

Автор
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

На ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в 2026 году больше всего баллов теряют не из-за незнания теории, а из-за одних и тех же «ловушек», которые повторяются год от года. Мы собрали 25 самых частых ошибок (по статистике ФИПИ и проверяющих) и дали к каждой простую ассоциацию или мнемоническое правило, чтобы запомнить навсегда. Используйте этот список как шпаргалку перед экзаменом — он реально спасает 8–15 первичных баллов.

Орфография и пунктуация (задания 1–14 ОГЭ / 1–27 ЕГЭ)

  1. Н/НН в причастиях и отглагольных прилагательных
    2. Самая массовая ошибка. Запомни: «зависимый + приставка + суффикс = НН».
    Примеры: решённая (приставка + зависимое слово) → НН, но решённая задача (нет зависимого) → Н.
  2. -тся / -ться в глаголах
    3. Вопрос: «что делать? — ться» (учиться), «что делает? — тся» (учится).
  3. Не с разными частями речи
    4. «не с глаголом — всегда слитно, кроме тех, без которых не бывает» (ненавидеть, недооценивать).
    С прилагательным — слитно, если можно заменить синонимом без «не» (невесёлый = грустный).
  4. Слитно / раздельно «не» с причастиями
    5. «нет зависимого слова и приставки — слитно».
    Не решённая вовремя задача → раздельно (зависимое слово).
    Нерешённая задача → слитно.
  5. Правописание НЕ/НИ
    6. «ни один = никто, ни разу = никогда» — усиление отрицания.
    Не один, а два — отрицание + противопоставление.
  6. Запятая перед «как»
    7. «как = словно → запятая, как = в качестве → без запятой».
    Работал как ни в чём не бывало (словно) → запятая.
    Работал как инженер (в качестве) → без.
  7. Двоеточие / тире в БСП
    8. «причина → : , следствие → —».
    Дождь идёт: улицы мокрые.
    Улицы мокрые — дождь идёт.
  8. Однородные члены и обобщающее слово
    9. «обобщающее перед списком → : , после списка → —».
    Всё вокруг: деревья, трава, цветы — было зелёным.
  9. Причастный оборот
    10. «причастный оборот выделяется запятыми, если после определяемого слова».
    Книга, лежащая на столе → запятые.
    Лежащая на столе книга → без запятых.
  10. Деепричастный оборот
    11. «деепричастие всегда выделяется запятыми (кроме фразеологизмов)».
    Улыбаясь, он вошёл.
    Работал не покладая рук (фразеологизм) → без запятых.

    Сочинение и задания 15.1–15.3 (ОГЭ) / 27 (ЕГЭ)

    1. Нет проблемы текста
      2. Самая частая потеря 2–3 баллов. Запомни 5 универсальных проблем:
      1) отношение к природе / Родине / труду / слову / милосердию
      2) роль книги / искусства / семьи / дружбы
      3) нравственный выбор / подвиг / предательство
      4) цена ошибки / сила любви / верность
      5) ответственность за будущее / память поколений
    2. Комментарий = простой пересказ
      3. «комментарий = почему автор так считает + 2 примера из текста с пояснением».
      Не «мальчик пошёл в лес», а «мальчик пошёл в лес, потому что хотел доказать себе смелость».
    3. Позиция автора не указана
      4. Формула: «Автор считает, что… / Автор убеждён, что…».
      Пишется прямо в 3-м предложении сочинения.
    4. Аргументы из жизни = «у меня был друг»
      5. Лучше: литература, история, публицистика, кино.
      Универсальные: «Тарас Бульба» (предательство), «Капитанская дочка» (честь), «Война и мир» (нравственный выбор).
    5. Вывод не связан с позицией автора
      6. Последнее предложение должно повторять мысль автора + личный вывод.
      Пример: «Я согласен с автором и считаю, что…»

      Задания 1–9 (тестовая часть)

      1. Паронимы
        2. Самые частые пары 2026: адресат/адресант, дипломат/дипломант, представить/предоставить, надеть/одеть, компания/кампания.
      2. Лексические нормы
        3. «играет значение → имеет значение», «оплатить проезд → оплатить проезд», «в течении дня → в течение дня».
      3. Средства связи предложений
        4. Чаще всего пропускают: местоимения (он, этот), наречия (поэтому, затем), союзы (однако, зато).
      4. Типы речи
        5. «повествование — что сделал, описание — какой, рассуждение — почему».
      5. Средства выразительности (задание 9 ОГЭ / 26 ЕГЭ)
        6. Самые частые ловушки: эпитет ≠ метафора, сравнение ≠ олицетворение.
        Запомни: «как / словно / будто → сравнение», «неодушевлённое ведёт себя как живое → олицетворение».

        Распечатай этот список, повесь над столом и повторяй 1–2 раза в неделю — большинство ошибок уйдёт автоматически.

