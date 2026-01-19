ОГЭ и ЕГЭ по русскому: 25 самых частых ошибок и как их запомнить

На ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в 2026 году больше всего баллов теряют не из-за незнания теории, а из-за одних и тех же «ловушек», которые повторяются год от года. Мы собрали 25 самых частых ошибок (по статистике ФИПИ и проверяющих) и дали к каждой простую ассоциацию или мнемоническое правило, чтобы запомнить навсегда. Используйте этот список как шпаргалку перед экзаменом — он реально спасает 8–15 первичных баллов.

Орфография и пунктуация (задания 1–14 ОГЭ / 1–27 ЕГЭ)

Н/НН в причастиях и отглагольных прилагательных



Самая массовая ошибка. Запомни: «зависимый + приставка + суффикс = НН» .



Примеры: решённая (приставка + зависимое слово) → НН, но решённая задача (нет зависимого) → Н.

-тся / -ться в глаголах



Вопрос: «что делать? — ться» (учиться), «что делает? — тся» (учится).

Не с разными частями речи



«не с глаголом — всегда слитно, кроме тех, без которых не бывает» (ненавидеть, недооценивать).



С прилагательным — слитно, если можно заменить синонимом без «не» (невесёлый = грустный).

Слитно / раздельно «не» с причастиями



«нет зависимого слова и приставки — слитно» .



Не решённая вовремя задача → раздельно (зависимое слово).



Нерешённая задача → слитно.

Правописание НЕ/НИ



«ни один = никто, ни разу = никогда» — усиление отрицания.



Не один, а два — отрицание + противопоставление.

Запятая перед «как»



«как = словно → запятая, как = в качестве → без запятой» .



Работал как ни в чём не бывало (словно) → запятая.



Работал как инженер (в качестве) → без.

Двоеточие / тире в БСП



«причина → : , следствие → —» .



Дождь идёт: улицы мокрые.



Улицы мокрые — дождь идёт.

Однородные члены и обобщающее слово



«обобщающее перед списком → : , после списка → —» .



Всё вокруг: деревья, трава, цветы — было зелёным.

Причастный оборот



«причастный оборот выделяется запятыми, если после определяемого слова» .



Книга, лежащая на столе → запятые.



Лежащая на столе книга → без запятых.

Деепричастный оборот



«деепричастие всегда выделяется запятыми (кроме фразеологизмов)» .



Улыбаясь, он вошёл.



Работал не покладая рук (фразеологизм) → без запятых.

Сочинение и задания 15.1–15.3 (ОГЭ) / 27 (ЕГЭ)

Нет проблемы текста



Самая частая потеря 2–3 баллов. Запомни 5 универсальных проблем:



1) отношение к природе / Родине / труду / слову / милосердию

2) роль книги / искусства / семьи / дружбы

3) нравственный выбор / подвиг / предательство

4) цена ошибки / сила любви / верность

5) ответственность за будущее / память поколений

Комментарий = простой пересказ



«комментарий = почему автор так считает + 2 примера из текста с пояснением» .



Не «мальчик пошёл в лес», а «мальчик пошёл в лес, потому что хотел доказать себе смелость».

Позиция автора не указана



Формула: «Автор считает, что… / Автор убеждён, что…» .



Пишется прямо в 3-м предложении сочинения.

Аргументы из жизни = «у меня был друг»



Лучше: литература, история, публицистика, кино.



Универсальные: «Тарас Бульба» (предательство), «Капитанская дочка» (честь), «Война и мир» (нравственный выбор).

Вывод не связан с позицией автора



Последнее предложение должно повторять мысль автора + личный вывод.



Пример: «Я согласен с автором и считаю, что…»

Задания 1–9 (тестовая часть)

Паронимы



Самые частые пары 2026: адресат/адресант, дипломат/дипломант, представить/предоставить, надеть/одеть, компания/кампания.

Лексические нормы



«играет значение → имеет значение» , «оплатить проезд → оплатить проезд» , «в течении дня → в течение дня» .

Средства связи предложений



Чаще всего пропускают: местоимения (он, этот), наречия (поэтому, затем), союзы (однако, зато).

Типы речи



«повествование — что сделал, описание — какой, рассуждение — почему» .

Средства выразительности (задание 9 ОГЭ / 26 ЕГЭ)



Самые частые ловушки: эпитет ≠ метафора, сравнение ≠ олицетворение.



Запомни: «как / словно / будто → сравнение» , «неодушевлённое ведёт себя как живое → олицетворение» .

Распечатай этот список, повесь над столом и повторяй 1–2 раза в неделю — большинство ошибок уйдёт автоматически.