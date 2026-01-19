ОГЭ и ЕГЭ по русскому: 25 самых частых ошибок и как их запомнить
На ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в 2026 году больше всего баллов теряют не из-за незнания теории, а из-за одних и тех же «ловушек», которые повторяются год от года. Мы собрали 25 самых частых ошибок (по статистике ФИПИ и проверяющих) и дали к каждой простую ассоциацию или мнемоническое правило, чтобы запомнить навсегда. Используйте этот список как шпаргалку перед экзаменом — он реально спасает 8–15 первичных баллов.
Орфография и пунктуация (задания 1–14 ОГЭ / 1–27 ЕГЭ)
Н/НН в причастиях и отглагольных прилагательных
Самая массовая ошибка. Запомни: «зависимый + приставка + суффикс = НН».
Примеры: решённая (приставка + зависимое слово) → НН, но решённая задача (нет зависимого) → Н.
-тся / -ться в глаголах
Вопрос: «что делать? — ться» (учиться), «что делает? — тся» (учится).
Не с разными частями речи
«не с глаголом — всегда слитно, кроме тех, без которых не бывает» (ненавидеть, недооценивать).
С прилагательным — слитно, если можно заменить синонимом без «не» (невесёлый = грустный).
Слитно / раздельно «не» с причастиями
«нет зависимого слова и приставки — слитно».
Не решённая вовремя задача → раздельно (зависимое слово).
Нерешённая задача → слитно.
Правописание НЕ/НИ
«ни один = никто, ни разу = никогда» — усиление отрицания.
Не один, а два — отрицание + противопоставление.
Запятая перед «как»
«как = словно → запятая, как = в качестве → без запятой».
Работал как ни в чём не бывало (словно) → запятая.
Работал как инженер (в качестве) → без.
Двоеточие / тире в БСП
«причина → : , следствие → —».
Дождь идёт: улицы мокрые.
Улицы мокрые — дождь идёт.
Однородные члены и обобщающее слово
«обобщающее перед списком → : , после списка → —».
Всё вокруг: деревья, трава, цветы — было зелёным.
Причастный оборот
«причастный оборот выделяется запятыми, если после определяемого слова».
Книга, лежащая на столе → запятые.
Лежащая на столе книга → без запятых.
Деепричастный оборот
«деепричастие всегда выделяется запятыми (кроме фразеологизмов)».
Улыбаясь, он вошёл.
Работал не покладая рук (фразеологизм) → без запятых.
Сочинение и задания 15.1–15.3 (ОГЭ) / 27 (ЕГЭ)
Нет проблемы текста
Самая частая потеря 2–3 баллов. Запомни 5 универсальных проблем:
1) отношение к природе / Родине / труду / слову / милосердию
2) роль книги / искусства / семьи / дружбы
3) нравственный выбор / подвиг / предательство
4) цена ошибки / сила любви / верность
5) ответственность за будущее / память поколений
Комментарий = простой пересказ
«комментарий = почему автор так считает + 2 примера из текста с пояснением».
Не «мальчик пошёл в лес», а «мальчик пошёл в лес, потому что хотел доказать себе смелость».
Позиция автора не указана
Формула: «Автор считает, что… / Автор убеждён, что…».
Пишется прямо в 3-м предложении сочинения.
Аргументы из жизни = «у меня был друг»
Лучше: литература, история, публицистика, кино.
Универсальные: «Тарас Бульба» (предательство), «Капитанская дочка» (честь), «Война и мир» (нравственный выбор).
Вывод не связан с позицией автора
Последнее предложение должно повторять мысль автора + личный вывод.
Пример: «Я согласен с автором и считаю, что…»
Задания 1–9 (тестовая часть)
Паронимы
Самые частые пары 2026: адресат/адресант, дипломат/дипломант, представить/предоставить, надеть/одеть, компания/кампания.
Лексические нормы
«играет значение → имеет значение», «оплатить проезд → оплатить проезд», «в течении дня → в течение дня».
Средства связи предложений
Чаще всего пропускают: местоимения (он, этот), наречия (поэтому, затем), союзы (однако, зато).
Типы речи
«повествование — что сделал, описание — какой, рассуждение — почему».
Средства выразительности (задание 9 ОГЭ / 26 ЕГЭ)
Самые частые ловушки: эпитет ≠ метафора, сравнение ≠ олицетворение.
Запомни: «как / словно / будто → сравнение», «неодушевлённое ведёт себя как живое → олицетворение».
Распечатай этот список, повесь над столом и повторяй 1–2 раза в неделю — большинство ошибок уйдёт автоматически.
Запишитесь в онлайн-школу «Дом Знаний» — здесь русский язык разбирают на реальных ошибках ЕГЭ/ОГЭ, с примерами и мнемоническими правилами: https://domznaniy.school/