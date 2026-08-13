ОГЭ — первый серьезный экзамен в жизни школьника, который часто вызывает настоящую панику у детей и родителей. Многие не знают, с чего начать: какие предметы сдавать, как правильно готовиться и что будет, если не получится набрать нужные баллы. В этой статье мы разберём всё по полочкам: что такое ОГЭ, как выглядит экзамен, что взять с собой, как выбрать предметы и сколько реально стоит качественная подготовка. В конце статьи — удобный калькулятор, который покажет, сколько вы сэкономите, готовясь к ОГЭ в онлайн-школе.

Что такое ОГЭ и в каком классе его сдают

ОГЭ — это Основной государственный экзамен. Он является основной формой государственной итоговой аттестации для выпускников 9 класса. ОГЭ сдают в 9 классе. По результатам экзамена школьник получает аттестат об основном общем образовании, который позволяет перейти в 10 класс или поступить в колледж.

На ОГЭ нужно сдать 4 предмета:

2 обязательных — русский язык и математика; 2 предмета по выбору (физика, химия, биология, обществознание, история, география, информатика, английский, немецкий, французский, испанский, литература, физкультура).

Отличие от ГВЭ: ГВЭ (Государственный выпускной экзамен) сдают школьники с инвалидностью и некоторые категории учащихся — он проще по формату.

В «Доме Знаний» 9-классники проходят полную программу по ФГОС — это значит, что к ОГЭ они идут не отдельным треком, а через системные знания за все 9 лет обучения. Никаких «выучи только это» — только настоящее понимание предмета.

Как выглядит ОГЭ: структура, формат, продолжительность

Знание формата экзамена сильно снижает тревожность. Когда ребёнок понимает, что его ждёт, страх «а вдруг не пойму задание» практически исчезает.

Экзамен проходит в Пунктах проведения аттестации (ППЭ). Учеников рассаживают за отдельные парты, проверяют металлоискателем, запрещают проносить телефоны и умные часы.

Что можно делать во время экзамена: пользоваться выданными справочными материалами, черновиками, линейкой, транспортиром (по предметам). Педагоги «Дома Знаний» разбирают структуру ОГЭ с учениками заранее — в рамках стандартного обучения. Ребёнок приходит на экзамен как к знакомому — без сюрпризов.

Что взять на ОГЭ: список разрешённых материалов

Это один из самых популярных вопросов перед экзаменом.

Обязательно взять с собой:

Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность)

Пропуск на экзамен (выдаёт школа)

Гелевую или капиллярную ручку чёрного цвета (2–3 штуки)

Что выдают на экзамене:

Математика — таблицы квадратов, таблица кубов, таблица квадратных корней, формулы сокращённого умножения, формулы корней квадратного уравнения

Физика — сборник формул и физических величин

Химия — периодическая таблица Менделеева, таблица растворимости, электрохимический ряд напряжений металлов

Биология — таблицы (не всегда)

География — атлас (выдаётся)

Информатика — компьютер с необходимым ПО

Категорически запрещено: телефон, наушники, умные часы, шпаргалки, справочные материалы (кроме выданных). Нарушение = удаление с экзамена без права пересдачи в текущем году. Лайфхак: умение быстро работать со справочниками тренируется заранее. Многие ученики получают таблицы, но теряют время, потому что не знают, где что лежит. На занятиях в «Доме Знаний» учителя специально тренируют работу со справочными материалами — ученик знает не только ответ, но и где быстро найти нужную формулу.

Баллы ОГЭ: критерии оценивания и перевод в оценки

Результаты ОГЭ оцениваются в первичных баллах, которые потом переводятся в отметку от 2 до 5.

Пример перевода (2025–2026):

Русский язык: 0–14 баллов — 2

15–22 — 3

23–28 — 4

29–33 (из них не менее 6 за сочинение) — 5

Математика: 0–7 — 2

8–14 — 3

15–20 — 4

21–31 — 5

Минимальный порог для получения аттестата относительно невысокий. Главное — набрать минимум на «тройку» по всем обязательным предметам. Результаты обычно появляются через 8–10 дней после экзамена. Проверить можно на Госуслугах или на сайте регионального центра обработки информации. Результаты действительны 4 года (включая год сдачи).

Тьютор «Дома Знаний» отслеживает промежуточные результаты каждого ученика через ИИ-аналитику и предупреждает, если ребёнок рискует не набрать минимальный порог — задолго до экзамена.

Как выбрать предметы ОГЭ: что легче и что сложнее сдавать

Выбор предметов — стратегически важное решение.

По сложности (по статистике сдачи): Самые сложные: физика, химия, биология Средней сложности: математика, обществознание, история, информатика Относительно лёгкие: география, английский (при хорошем уровне), физкультура

Лучше выбирать не «полегче», а те предметы, которые:

Нужны для поступления в колледж или 10 класс профиля

Нравятся ребёнку

В которых у него реально сильная база

Заявление на выбор предметов по выбору обычно подаётся до 1 марта.

В «Доме Знаний» выбор предметов ОГЭ — это не случайность. Тьютор и педагоги помогают ученику принять взвешенное решение, опираясь на текущую успеваемость, цели после 9 класса и профориентационный анализ.

Главный страх: что будет, если не сдал ОГЭ?

Если не сдал один обязательный предмет — можно пересдать в резервный день (обычно в июне) или в дополнительный период (сентябрь). Если не сдал оба обязательных предмета или не сдал после пересдач — остаёшься на второй год или идёшь в вечернюю школу. Аттестат выдаётся только после успешной сдачи всех обязательных предметов.

Провал ОГЭ — это не конец света. Это сигнал, что система подготовки дала сбой. Вопрос — в чём именно.

В «Доме Знаний» риск не сдать ОГЭ системно снижается: учитель ведёт ребёнка по ФГОС с 1 класса, психолог работает с тревожностью, тьютор контролирует готовность. Наши ученики не попадают на пересдачи — не потому что им везёт, а потому что систематически готовятся весь учебный год.

Как лучше всего подготовиться к ОГЭ: варианты и сравнение

1. Самостоятельно Плюсы: бесплатно. Минусы: отсутствие обратной связи и мотивации. Подходит: единицам.

2. Репетитор Плюсы: индивидуальный подход. Минусы: очень дорого (от 3 000 до 8 000 руб./час). Подходит: для точечной проработки.

3. Профильные онлайн-курсы Плюсы: структура и пробники. Минусы: дополнительные расходы + нет полного погружения.

4. Онлайн-школа полного дня («Дом Знаний») Полная программа ФГОС + подготовка к ОГЭ внутри стоимости Малые группы (до 10 человек) Педагоги — победители профессиональных конкурсов Аттестат государственного образца Тьютор, психолог и ИИ-аналитика

Вывод: вместо того чтобы доплачивать за подготовку к ОГЭ, можно получить качественное образование и бесплатную подготовку к экзамену в рамках одной системы. Посчитайте сами: сколько вы тратите на репетиторов и курсы сейчас — и сколько сэкономите, если подготовка к ОГЭ станет частью обычного школьного обучения.

Рассчитайте стоимость подготовки к ОГЭ по своим критериям с помощью удобного калькулятора, в котором вы сможете сравнить стоимость подготовки с репетиторами и в онлайн-школе "Дом Знаний".

ОГЭ — это не финиш, а старт

ОГЭ — важный, но далеко не последний экзамен в жизни. От него зависит переход в 10 класс или поступление в колледж, но главное — он учит ответственности и умению справляться с вызовами. Правильная подготовка даёт не только хорошие баллы, но и уверенность в своих силах. ОГЭ — это просто точка, которую ставите вы, а не за вас.

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