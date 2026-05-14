Рособрнадзор готовит серьёзные изменения для выпускников 9-х классов. Уже с 2028 года третьим обязательным экзаменом в формате ОГЭ станет устный экзамен по истории. Нововведение анонсировал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Почему вводят устный экзамен по истории?

История — один из ключевых предметов, формирующих гражданскую идентичность и понимание прошлого страны. Перевод экзамена в устный формат позволит лучше оценить не только знания дат и фактов, но и умение рассуждать, аргументировать и связывать исторические события. «Это важный предмет. Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО) уже начал работу по модели проведения экзамена», — подчеркнул Анзор Музаев.

Как будет проходить подготовка к новому экзамену?

Рособрнадзор обещает открытый и прозрачный процесс разработки:

Обсуждение процедуры с учителями, учениками и экспертами.

Апробация модели экзамена.

Широкое общественное обсуждение.

Это значит, что у школ, педагогов и родителей будет время подготовиться, а формат экзамена станет максимально продуманным и справедливым.

Что делать, если не сдал ОГЭ?

Госдума приняла важный законопроект, который существенно облегчит жизнь девятиклассникам, не преодолевшим порог ГИА-9. Теперь школьник, не сдавший ОГЭ, сможет бесплатно:

Освоить рабочую профессию.

Одновременно готовиться к пересдаче экзаменов.

Перечень доступных профессий и учебных организаций определят региональные власти. Это отличная возможность получить востребованную специальность и не терять год, одновременно закрывая образовательные пробелы.

Расписание ОГЭ-2026: важные даты

Пока новый устный экзамен по истории ещё впереди, важно успешно пройти текущую аттестацию. Вот актуальное расписание ОГЭ 2026 года:

Основной период: С 2 июня по 6 июля 2026 года Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени

Дополнительный период (пересдачи и уважительные пропуски): С 3 по 25 сентября 2026 года

Рекомендуем уже сейчас составить индивидуальный план подготовки, особенно по тем предметам, которые традиционно вызывают сложности (математика, русский язык, а вскоре и история).

Как онлайн-школа "Дом Знаний" помогает подготовиться к ОГЭ

Изменения в экзаменах — это всегда дополнительный стресс для учеников и родителей. Качественная системная подготовка помогает снять тревожность и повысить результат. В нашей онлайн-школе девятиклассники получают:

Индивидуальную траекторию подготовки с учётом сильных и слабых сторон.

Практику устных ответов и развёрнутых рассуждений (особенно полезно для будущего экзамена по истории).

Регулярную диагностику в формате ОГЭ.

Поддержку опытных преподавателей-практиков.

2028 год принесёт новый обязательный устный экзамен по истории, а уже в 2026-м важно уверенно сдать текущие ОГЭ. Государство постепенно усиливает акцент на качество знаний и практические навыки — и это хороший сигнал для тех, кто готов системно учиться. Родителям и ученикам стоит уже сейчас задуматься о качественной подготовке. Чем раньше начать, тем спокойнее и результативнее будет процесс. Если хотите выстроить надёжную подготовку к ОГЭ (включая историю) — оставляйте заявку на нашем сайте. Поможем уверенно сдать все экзамены и выбрать лучший путь после 9 класса.