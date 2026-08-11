Онлайн-школа по ФГОС: как проверить программу и соответствие государственным требованиям
«Онлайн-образование слабее обычного».
«А вдруг в онлайн-школе программа неполная и ребенок что-то не пройдет?»
Такие опасения понятны. Когда ребенок перестает ходить в обычную школу и начинает учиться через компьютер, родителям важно убедиться, что он действительно получает полноценное общее образование, а не просто смотрит видеокурсы и выполняет задания на образовательной платформе.
Главный ориентир здесь — не количество видеоуроков и не красивый сайт школы, а образовательная программа и ее соответствие государственным требованиям.
Разберемся, что означает обучение по ФГОС, как самостоятельно проверить онлайн-школу и на какие документы стоит обратить внимание перед поступлением.
Что такое ФГОС и зачем он нужен
ФГОС — это федеральный государственный образовательный стандарт.
Он устанавливает обязательные требования к образованию соответствующего уровня. В частности, стандарты определяют требования к структуре образовательных программ, условиям их реализации и результатам обучения.
Для школьников существуют стандарты соответствующего уровня:
- начального общего образования — 1–4 классы;
- основного общего образования — 5–9 классы;
- среднего общего образования — 10–11 классы.
ФГОС также является основой для оценки соответствия образовательной деятельности и подготовки выпускников установленным требованиям. При этом стандарт не зависит от того, получает ребенок образование очно или с использованием дистанционных технологий.
Поэтому само слово «онлайн» не означает «упрощенное».
Может ли онлайн-школа обучать по ФГОС?
Да.
Законодательство допускает использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реализации образовательных программ. То есть онлайн-формат сам по себе не является препятствием для полноценного общего образования.
Более того, для образовательных организаций, реализующих государственно аккредитованные программы начального, основного и среднего общего образования, образовательные программы должны соответствовать ФГОС и федеральным основным общеобразовательным программам, а их содержание и планируемые результаты не должны быть ниже установленных требований.
Поэтому вопрос родителя должен звучать не так:
«Онлайн-школа или обычная школа?»
А так:
«Какая именно образовательная программа реализуется в этой онлайн-школе и соответствует ли она установленным требованиям?»
Как проверить, что программа не является сокращенной
Чтобы убедиться, что ребенок не будет изучать только «основные» предметы в урезанном виде, попросите школу показать документы, описывающие образовательную программу.
Обратите внимание на:
- учебный план;
- перечень учебных предметов;
- рабочие программы;
- планируемые результаты обучения;
- количество учебных часов;
- формы текущего и промежуточного контроля;
- порядок проведения итоговой аттестации.
Это гораздо надежнее, чем ориентироваться на рекламную фразу «обучение по ФГОС».
Важен не только список предметов
Полноценная программа — это не просто перечень названий вроде «математика», «русский язык» и «история».
Важно, чтобы была организована система обучения:
изучение материала → объяснение учителя → практика → домашняя работа → контроль → обратная связь.
Именно поэтому при выборе онлайн-школы стоит узнать не только, какие предметы заявлены, но и как ребенок их изучает.
Как проверить лицензию онлайн-школы
Образовательная деятельность в России подлежит лицензированию.
Поэтому первым шагом при проверке онлайн-школы должна быть проверка ее официального статуса.
Уточните:
- полное юридическое название организации;
- номер лицензии;
- на какие уровни образования распространяется лицензия;
- кто является организацией, непосредственно осуществляющей обучение.
Особенно важно последнее.
Иногда родители видят известный бренд онлайн-школы, но не сразу понимают, какая именно организация фактически обучает ребенка и оформляет документы.
А что дает государственная аккредитация?
Государственная аккредитация связана с оценкой соответствия образовательной деятельности требованиям и показателям, установленным законодательством. Для общеобразовательных программ государственная аккредитация проводится в отношении соответствующих образовательных программ.
Поэтому при выборе школы стоит отдельно проверить:
есть ли лицензия и есть ли государственная аккредитация именно по нужному уровню образования.
Это не одно и то же.
Лицензия подтверждает право осуществлять образовательную деятельность, а государственная аккредитация связана с соответствием реализуемых образовательных программ установленным требованиям.
Как проверить программу онлайн-школы: чек-лист
Перед заключением договора можно пройтись по этому списку.
1. Уточните уровень образования
Ребенок идет в начальную, основную или старшую школу?
Попросите показать программу именно для нужного класса.
2. Посмотрите учебный план
В нем должно быть понятно:
- какие предметы изучает ребенок;
- сколько времени отведено на их освоение;
- как организована учебная нагрузка.
3. Изучите рабочие программы
Они помогают понять, какие темы ребенок будет проходить по конкретному предмету.
4. Проверьте формы контроля
Узнайте, как школа оценивает знания:
- домашние задания;
- тесты;
- контрольные работы;
- текущие оценки;
- промежуточная аттестация;
- итоговая аттестация.
5. Узнайте, кто выставляет оценки
Важно понимать, является ли онлайн-школа официальным местом обучения ребенка или только предоставляет образовательный контент.
6. Уточните, кто выдает аттестат
Если речь идет о полноценном школьном обучении, этот вопрос необходимо задать заранее.
7. Проверьте официальный статус организации
Сопоставьте информацию на сайте школы с официальными документами.
Как понять, что онлайн-обучение действительно полноценное
Документы — это основа, но родителям также важно посмотреть на сам процесс обучения.
Например, в «Доме Знаний» ребенок не просто получает доступ к материалам.
В тариф «С зачислением» входит полноценное школьное обучение с официальным зачислением непосредственно в школу.
Ребенок:
- переводится из предыдущей школы;
- официально зачисляется в «Дом Знаний»;
- обучается по программе ФГОС;
- получает четвертные и годовые оценки;
- выполняет домашние задания;
- посещает живые онлайн-уроки;
- получает обратную связь от преподавателей.
То есть онлайн-формат меняет способ проведения занятий, но не превращает школьную программу в набор самостоятельных видеокурсов.
Живые уроки вместо самостоятельного просмотра видео
Одно из распространенных опасений родителей — ребенок будет просто смотреть записи и самостоятельно разбираться с учебником.
В «Доме Знаний» основой обучения являются ежедневные живые онлайн-уроки с учителями.
В зависимости от класса проходит от 4 до 7 занятий в день.
Уроки проходят в мини-классах до 10 учеников, поэтому преподаватель может уделять внимание каждому ребенку, отвечать на вопросы и отслеживать понимание материала.
При этом используются и авторские видеоматериалы.
Они дополняют живое обучение, а не заменяют учителя.
Как работает формат «перевернутого класса»
В «Доме Знаний» используется современная модель «перевернутого класса».
До занятия ребенок:
- знакомится с новой темой через короткий видеоматериал;
- проходит тест для самопроверки;
- приходит на живой урок подготовленным.
Во время занятия учитель уже может сосредоточиться на сложных вопросах, практике и разборе ошибок.
После урока ученик выполняет домашнее задание.
Получается полноценный образовательный цикл, а не просто просмотр лекций.
Как контролируется усвоение программы
Еще один способ проверить качество онлайн-школы — узнать, как она контролирует знания.
В «Доме Знаний» домашние задания являются обязательной частью обучения.
Оценивание ведется по средневзвешенной системе, при которой учитываются различные виды учебной работы, включая учебный видеоматериал, работу на живом уроке и домашнее задание.
Все занятия записываются, поэтому ребенок может вернуться к сложной теме.
Если стандартного объяснения недостаточно, ученик может запросить индивидуальную видеоконсультацию с преподавателем. Такие консультации входят в стоимость обучения, а их количество не ограничено.
Онлайн-школа не должна быть «облегченной версией» школы
Важно понимать: дистанционные технологии — это способ организации обучения, а не отдельный упрощенный уровень образования.
Закон прямо предусматривает возможность использовать дистанционные образовательные технологии и электронное обучение при реализации образовательных программ.
Поэтому сравнивать онлайн- и очную школу только по принципу «где ребенок сидит — дома или в классе» некорректно.
Нужно сравнивать:
- образовательные программы;
- квалификацию педагогов;
- учебный план;
- систему контроля;
- объем учебной нагрузки;
- обратную связь;
- официальный статус школы.
Что входит в тариф «С зачислением» в «Доме Знаний»
Родителям важно смотреть на весь образовательный комплекс, а не только на количество онлайн-уроков.
В тариф входят:
- официальное зачисление в школу;
- обучение по программе ФГОС;
- полная программа «Школы России»;
- ежедневные живые онлайн-уроки;
- мини-классы до 10 учеников;
- авторские видеоматериалы;
- электронные учебники;
- домашние задания и тесты;
- записи всех уроков;
- поддержка личного наставника (тьютора);
- индивидуальные видеоконсультации с преподавателями;
- подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в выпускных классах;
- сопровождение школьного психолога;
- кружки и клубы по интересам;
- классные часы и профориентация;
- ведение личного дела;
- аттестат государственного образца.
Таким образом, ребенок получает не отдельный онлайн-курс, а системное школьное обучение.
Как отличить полноценную онлайн-школу от образовательной платформы
Это особенно важно при сравнении предложений.
Образовательная платформа может предоставлять видеоматериалы, задания и тесты, но при этом не быть школой, в которой ребенок официально обучается.
Полноценная онлайн-школа организует образовательный процесс как школа: реализует образовательную программу, проводит обучение, ведет учет результатов и выполняет предусмотренные законодательством требования.
Поэтому перед оплатой полезно задать простой вопрос:
«Если мой ребенок перейдет к вам, кто официально будет его обучать и какая организация будет указана в документах?»
Ответ должен быть конкретным.
Какие документы стоит попросить показать
Перед поступлением родителям полезно самостоятельно изучить раздел с документами на сайте школы.
В частности, обратите внимание на:
- лицензию на образовательную деятельность;
- сведения о государственной аккредитации;
- основные образовательные программы;
- учебные планы;
- рабочие программы;
- правила приема;
- порядок текущего контроля и промежуточной аттестации;
- договор об оказании образовательных услуг.
Не стоит стесняться задавать вопросы. Если семья выбирает школу на несколько лет, такая проверка вполне оправданна.
Почему онлайн-образование не обязательно слабее очного
Качество образования определяется не тем, находится ли ребенок в школьном кабинете или подключается к уроку из дома.
Важнее, что именно происходит во время обучения.
Если у школы есть полноценная образовательная программа, квалифицированные преподаватели, система контроля знаний, регулярные живые занятия, обратная связь и соответствующий официальный статус, дистанционный формат может быть организован как полноценная школа.
При этом онлайн-обучение дает дополнительные возможности:
- не тратить время на дорогу;
- заниматься в небольших классах;
- пересматривать записи уроков;
- получать индивидуальные консультации;
- использовать цифровые учебные материалы.
Посчитайте выгоду обучения в онлайн-школе
При выборе школы родители обычно оценивают не только программу, но и семейный бюджет.
Стоит учитывать не только стоимость обучения, но и расходы на дорогу, репетиторов, дополнительные занятия и другие образовательные услуги.
Чтобы сравнить затраты, воспользуйтесь Калькулятором выгоды «Дома Знаний»:
ФГОС устанавливает требования к структуре образовательных программ, условиям их реализации и результатам обучения, а законодательство допускает использование дистанционных технологий и электронного обучения.
Поэтому перед поступлением важно проверять не формат «онлайн» или «оффлайн», а конкретную школу:
лицензия → аккредитация → образовательная программа → учебный план → предметы → система контроля → преподаватели → официальный статус обучения.
В «Доме Знаний» тариф «С зачислением» предполагает полноценное школьное обучение по программе ФГОС, ежедневные живые уроки, мини-классы, домашние задания, контроль знаний, поддержку наставника и официальное зачисление.
Именно такой комплекс позволяет рассматривать онлайн-школу не как замену части школьных занятий, а как полноценный формат общего образования.