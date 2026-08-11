Онлайн-школа по ФГОС: как проверить программу и соответствие государственным требованиям

«Онлайн-образование слабее обычного».

«А вдруг в онлайн-школе программа неполная и ребенок что-то не пройдет?»

Такие опасения понятны. Когда ребенок перестает ходить в обычную школу и начинает учиться через компьютер, родителям важно убедиться, что он действительно получает полноценное общее образование, а не просто смотрит видеокурсы и выполняет задания на образовательной платформе.

Главный ориентир здесь — не количество видеоуроков и не красивый сайт школы, а образовательная программа и ее соответствие государственным требованиям.

Разберемся, что означает обучение по ФГОС, как самостоятельно проверить онлайн-школу и на какие документы стоит обратить внимание перед поступлением.

Что такое ФГОС и зачем он нужен

ФГОС — это федеральный государственный образовательный стандарт.

Он устанавливает обязательные требования к образованию соответствующего уровня. В частности, стандарты определяют требования к структуре образовательных программ, условиям их реализации и результатам обучения.

Для школьников существуют стандарты соответствующего уровня:

начального общего образования — 1–4 классы;

основного общего образования — 5–9 классы;

среднего общего образования — 10–11 классы.

ФГОС также является основой для оценки соответствия образовательной деятельности и подготовки выпускников установленным требованиям. При этом стандарт не зависит от того, получает ребенок образование очно или с использованием дистанционных технологий.

Поэтому само слово «онлайн» не означает «упрощенное».

Может ли онлайн-школа обучать по ФГОС?

Да.

Законодательство допускает использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реализации образовательных программ. То есть онлайн-формат сам по себе не является препятствием для полноценного общего образования.

Более того, для образовательных организаций, реализующих государственно аккредитованные программы начального, основного и среднего общего образования, образовательные программы должны соответствовать ФГОС и федеральным основным общеобразовательным программам, а их содержание и планируемые результаты не должны быть ниже установленных требований.

Поэтому вопрос родителя должен звучать не так:

«Онлайн-школа или обычная школа?»

А так:

«Какая именно образовательная программа реализуется в этой онлайн-школе и соответствует ли она установленным требованиям?»

Как проверить, что программа не является сокращенной

Чтобы убедиться, что ребенок не будет изучать только «основные» предметы в урезанном виде, попросите школу показать документы, описывающие образовательную программу.

Обратите внимание на:

учебный план;

перечень учебных предметов;

рабочие программы;

планируемые результаты обучения;

количество учебных часов;

формы текущего и промежуточного контроля;

порядок проведения итоговой аттестации.

Это гораздо надежнее, чем ориентироваться на рекламную фразу «обучение по ФГОС».

Важен не только список предметов

Полноценная программа — это не просто перечень названий вроде «математика», «русский язык» и «история».

Важно, чтобы была организована система обучения:

изучение материала → объяснение учителя → практика → домашняя работа → контроль → обратная связь.

Именно поэтому при выборе онлайн-школы стоит узнать не только, какие предметы заявлены, но и как ребенок их изучает.

Как проверить лицензию онлайн-школы

Образовательная деятельность в России подлежит лицензированию.

Поэтому первым шагом при проверке онлайн-школы должна быть проверка ее официального статуса.

Уточните:

полное юридическое название организации;

номер лицензии;

на какие уровни образования распространяется лицензия;

кто является организацией, непосредственно осуществляющей обучение.

Особенно важно последнее.

Иногда родители видят известный бренд онлайн-школы, но не сразу понимают, какая именно организация фактически обучает ребенка и оформляет документы.

А что дает государственная аккредитация?

Государственная аккредитация связана с оценкой соответствия образовательной деятельности требованиям и показателям, установленным законодательством. Для общеобразовательных программ государственная аккредитация проводится в отношении соответствующих образовательных программ.

Поэтому при выборе школы стоит отдельно проверить:

есть ли лицензия и есть ли государственная аккредитация именно по нужному уровню образования.

Это не одно и то же.

Лицензия подтверждает право осуществлять образовательную деятельность, а государственная аккредитация связана с соответствием реализуемых образовательных программ установленным требованиям.

Как проверить программу онлайн-школы: чек-лист

Перед заключением договора можно пройтись по этому списку.

1. Уточните уровень образования

Ребенок идет в начальную, основную или старшую школу?

Попросите показать программу именно для нужного класса.

2. Посмотрите учебный план

В нем должно быть понятно:

какие предметы изучает ребенок;

сколько времени отведено на их освоение;

как организована учебная нагрузка.

3. Изучите рабочие программы

Они помогают понять, какие темы ребенок будет проходить по конкретному предмету.

4. Проверьте формы контроля

Узнайте, как школа оценивает знания:

домашние задания;

тесты;

контрольные работы;

текущие оценки;

промежуточная аттестация;

итоговая аттестация.

5. Узнайте, кто выставляет оценки

Важно понимать, является ли онлайн-школа официальным местом обучения ребенка или только предоставляет образовательный контент.

6. Уточните, кто выдает аттестат

Если речь идет о полноценном школьном обучении, этот вопрос необходимо задать заранее.

7. Проверьте официальный статус организации

Сопоставьте информацию на сайте школы с официальными документами.

Как понять, что онлайн-обучение действительно полноценное

Документы — это основа, но родителям также важно посмотреть на сам процесс обучения.

Например, в «Доме Знаний» ребенок не просто получает доступ к материалам.

В тариф «С зачислением» входит полноценное школьное обучение с официальным зачислением непосредственно в школу.

Ребенок:

переводится из предыдущей школы;

официально зачисляется в «Дом Знаний»;

обучается по программе ФГОС;

получает четвертные и годовые оценки;

выполняет домашние задания;

посещает живые онлайн-уроки;

получает обратную связь от преподавателей.

То есть онлайн-формат меняет способ проведения занятий, но не превращает школьную программу в набор самостоятельных видеокурсов.

Живые уроки вместо самостоятельного просмотра видео

Одно из распространенных опасений родителей — ребенок будет просто смотреть записи и самостоятельно разбираться с учебником.

В «Доме Знаний» основой обучения являются ежедневные живые онлайн-уроки с учителями.

В зависимости от класса проходит от 4 до 7 занятий в день.

Уроки проходят в мини-классах до 10 учеников, поэтому преподаватель может уделять внимание каждому ребенку, отвечать на вопросы и отслеживать понимание материала.

При этом используются и авторские видеоматериалы.

Они дополняют живое обучение, а не заменяют учителя.

Как работает формат «перевернутого класса»

В «Доме Знаний» используется современная модель «перевернутого класса».

До занятия ребенок:

знакомится с новой темой через короткий видеоматериал; проходит тест для самопроверки; приходит на живой урок подготовленным.

Во время занятия учитель уже может сосредоточиться на сложных вопросах, практике и разборе ошибок.

После урока ученик выполняет домашнее задание.

Получается полноценный образовательный цикл, а не просто просмотр лекций.

Как контролируется усвоение программы

Еще один способ проверить качество онлайн-школы — узнать, как она контролирует знания.

В «Доме Знаний» домашние задания являются обязательной частью обучения.

Оценивание ведется по средневзвешенной системе, при которой учитываются различные виды учебной работы, включая учебный видеоматериал, работу на живом уроке и домашнее задание.

Все занятия записываются, поэтому ребенок может вернуться к сложной теме.

Если стандартного объяснения недостаточно, ученик может запросить индивидуальную видеоконсультацию с преподавателем. Такие консультации входят в стоимость обучения, а их количество не ограничено.

Онлайн-школа не должна быть «облегченной версией» школы

Важно понимать: дистанционные технологии — это способ организации обучения, а не отдельный упрощенный уровень образования.

Закон прямо предусматривает возможность использовать дистанционные образовательные технологии и электронное обучение при реализации образовательных программ.

Поэтому сравнивать онлайн- и очную школу только по принципу «где ребенок сидит — дома или в классе» некорректно.

Нужно сравнивать:

образовательные программы;

квалификацию педагогов;

учебный план;

систему контроля;

объем учебной нагрузки;

обратную связь;

официальный статус школы.

Что входит в тариф «С зачислением» в «Доме Знаний»

Родителям важно смотреть на весь образовательный комплекс, а не только на количество онлайн-уроков.

В тариф входят:

официальное зачисление в школу;

обучение по программе ФГОС;

полная программа «Школы России»;

ежедневные живые онлайн-уроки;

мини-классы до 10 учеников;

авторские видеоматериалы;

электронные учебники;

домашние задания и тесты;

записи всех уроков;

поддержка личного наставника (тьютора);

индивидуальные видеоконсультации с преподавателями;

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в выпускных классах;

сопровождение школьного психолога;

кружки и клубы по интересам;

классные часы и профориентация;

ведение личного дела;

аттестат государственного образца.

Таким образом, ребенок получает не отдельный онлайн-курс, а системное школьное обучение.

Как отличить полноценную онлайн-школу от образовательной платформы

Это особенно важно при сравнении предложений.

Образовательная платформа может предоставлять видеоматериалы, задания и тесты, но при этом не быть школой, в которой ребенок официально обучается.

Полноценная онлайн-школа организует образовательный процесс как школа: реализует образовательную программу, проводит обучение, ведет учет результатов и выполняет предусмотренные законодательством требования.

Поэтому перед оплатой полезно задать простой вопрос:

«Если мой ребенок перейдет к вам, кто официально будет его обучать и какая организация будет указана в документах?»

Ответ должен быть конкретным.

Какие документы стоит попросить показать

Перед поступлением родителям полезно самостоятельно изучить раздел с документами на сайте школы.

В частности, обратите внимание на:

лицензию на образовательную деятельность;

сведения о государственной аккредитации;

основные образовательные программы;

учебные планы;

рабочие программы;

правила приема;

порядок текущего контроля и промежуточной аттестации;

договор об оказании образовательных услуг.

Не стоит стесняться задавать вопросы. Если семья выбирает школу на несколько лет, такая проверка вполне оправданна.

Почему онлайн-образование не обязательно слабее очного

Качество образования определяется не тем, находится ли ребенок в школьном кабинете или подключается к уроку из дома.

Важнее, что именно происходит во время обучения.

Если у школы есть полноценная образовательная программа, квалифицированные преподаватели, система контроля знаний, регулярные живые занятия, обратная связь и соответствующий официальный статус, дистанционный формат может быть организован как полноценная школа.

При этом онлайн-обучение дает дополнительные возможности:

не тратить время на дорогу;

заниматься в небольших классах;

пересматривать записи уроков;

получать индивидуальные консультации;

использовать цифровые учебные материалы.

Посчитайте выгоду обучения в онлайн-школе

При выборе школы родители обычно оценивают не только программу, но и семейный бюджет.

Стоит учитывать не только стоимость обучения, но и расходы на дорогу, репетиторов, дополнительные занятия и другие образовательные услуги.

Чтобы сравнить затраты, воспользуйтесь Калькулятором выгоды «Дома Знаний»:

ФГОС устанавливает требования к структуре образовательных программ, условиям их реализации и результатам обучения, а законодательство допускает использование дистанционных технологий и электронного обучения.

Поэтому перед поступлением важно проверять не формат «онлайн» или «оффлайн», а конкретную школу:

лицензия → аккредитация → образовательная программа → учебный план → предметы → система контроля → преподаватели → официальный статус обучения.

В «Доме Знаний» тариф «С зачислением» предполагает полноценное школьное обучение по программе ФГОС, ежедневные живые уроки, мини-классы, домашние задания, контроль знаний, поддержку наставника и официальное зачисление.

Именно такой комплекс позволяет рассматривать онлайн-школу не как замену части школьных занятий, а как полноценный формат общего образования.