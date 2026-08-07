Когда родители выбирают для ребенка онлайн-школу, многие родители задают один и тот же вопрос: «Если перейти в онлайн-школу, будет ли ребенок официально числиться в школе?»

Это одно из самых распространенных опасений. Ведь хочется быть уверенными, что обучение полностью соответствует законодательству, а после окончания школы ребенок без проблем получит аттестат государственного образца.

На самом деле многое зависит от того, является ли онлайн-школа школой с официальным зачислением или представляет собой лишь образовательную платформу с дополнительными занятиями.

Разберемся, в чем разница и почему этот момент важно уточнить еще до заключения договора.

Что такое онлайн-школа с зачислением

Онлайн-школа с зачислением — это полноценная общеобразовательная организация, в которую ученик официально переводится из предыдущей школы.

После зачисления ребенок:

официально становится учеником школы;

обучается по программе ФГОС;

получает текущие, четвертные и годовые оценки;

продолжает обучение без перехода на семейное образование;

после окончания школы получает аттестат государственного образца.

То есть с юридической точки зрения обучение ничем не отличается от обычной очной школы. Меняется только формат занятий — вместо учебных кабинетов ребенок учится онлайн.

Что происходит, если онлайн-школа работает без зачисления

Некоторые образовательные проекты предлагают только доступ к урокам, видеокурсам или вебинарам.

В этом случае ребенок не становится учеником этой школы.

Обычно возможны два варианта:

ученик продолжает числиться в своей прежней школе;

семья переходит на семейную форму образования и самостоятельно организует прохождение аттестаций.

Это не делает такой формат плохим, но важно понимать разницу заранее.

Если родители рассчитывают полностью заменить обычную школу, необходимо уточнить, происходит ли официальное зачисление.

Кто выдает аттестат

Если ребенок официально обучается в лицензированной и аккредитованной школе, именно эта школа оформляет документы об образовании.

Если же онлайн-платформа не является школой, то аттестат выдает другое образовательное учреждение, где ученик проходит аттестацию.

Именно поэтому перед поступлением стоит уточнить:

есть ли у школы государственная лицензия;

есть ли государственная аккредитация;

кто оформляет документы;

кто выдает аттестат.

Где хранится личное дело ученика

При обучении в онлайн-школе с зачислением личное дело ведется самой школой.

Родителям не нужно самостоятельно искать организацию для оформления документов или беспокоиться о том, где будут храниться сведения об обучении ребенка.

Как это организовано в «Доме Знаний»

В онлайн-школе «Дом Знаний» тариф «С зачислением» предусматривает полноценное официальное обучение.

Ребенок переводится из предыдущей школы и официально зачисляется непосредственно в «Дом Знаний».

При этом:

обучение проходит без перехода на семейное образование;

школа самостоятельно ведет личное дело ученика;

выставляет четвертные и годовые оценки;

оформляет все необходимые документы;

после окончания обучения выдает аттестат государственного образца.

Важное преимущество заключается в том, что «Дом Знаний» — это аккредитованная и лицензированная школа, которая работает без школ-партнеров. Все документы оформляются напрямую внутри школы.

Это избавляет родителей от лишних организационных вопросов и делает процесс обучения максимально понятным и прозрачным.

Как проходит обучение

Несмотря на дистанционный формат, учебный процесс максимально приближен к обучению в обычной школе.

Каждый учебный день проходят живые онлайн-уроки по всем предметам школьной программы.

В зависимости от класса проводится от 4 до 7 занятий ежедневно .

Обучение проходит в мини-классах до 10 учеников, благодаря чему преподаватель успевает уделить внимание каждому ребенку.

Используется современная модель «перевернутого класса» . Сначала ученик знакомится с темой через короткий видеоматериал и проходит тест. Во время живого занятия преподаватель подробно разбирает материал, отвечает на вопросы и помогает закрепить знания.

Все уроки записываются, поэтому к ним всегда можно вернуться позже.

Что входит в тариф «С зачислением»

Стоимость обучения включает не только проведение уроков, но и полный комплекс школьного сопровождения.

В тариф входят:

официальное зачисление;

ведение личного дела;

обучение по программе ФГОС;

полная программа «Школы России»;

ежедневные живые онлайн-уроки;

мини-классы до 10 учеников;

авторские видеоуроки;

электронные учебники;

домашние задания и тестирование;

записи всех уроков;

поддержка личного наставника (тьютора);

индивидуальные видеоконсультации с преподавателями без ограничений;

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;

сопровождение школьного психолога;

кружки, клубы по интересам, классные часы и профориентационные мероприятия;

выдача аттестата государственного образца.

Таким образом, родители получают полноценную школу, а не отдельный образовательный сервис.

Почему родители выбирают онлайн-школу именно с официальным зачислением?

Для большинства семей важно не только качество обучения, но и уверенность в том, что все документы оформлены правильно.

Онлайн-школа с официальным зачислением позволяет:

не переходить на семейное образование;

не искать школу для прохождения аттестаций;

не переживать, где хранится личное дело;

получать оценки в обычном школьном формате;

быть уверенными в выдаче аттестата государственного образца.

Именно поэтому такой формат становится все более востребованным среди семей, выбирающих современное образование.

Посчитайте, насколько онлайн-школа выгодна вашей семье

Помимо удобства и качества обучения, многих родителей интересует финансовая сторона вопроса.

Часто оказывается, что расходы на репетиторов, дополнительные занятия, дорогу до школы, питание и другие сопутствующие траты сопоставимы со стоимостью полноценного онлайн-обучения.

Чтобы сравнить все расходы, воспользуйтесь Калькулятором выгоды.

Он поможет оценить текущие затраты семьи и понять, насколько выгодным может стать обучение в онлайн-школе.

Главное отличие онлайн-школы с зачислением от образовательной платформы заключается в официальном статусе ученика.

Если ребенок официально зачислен в школу, именно она ведет его личное дело, выставляет оценки, организует обучение по программе ФГОС и выдает аттестат государственного образца.

В «Доме Знаний» тариф «С зачислением» позволяет полностью заменить традиционную очную школу, сохранив все требования законодательства и обеспечив ребенку современный, удобный и качественный формат обучения. Родители могут быть спокойны: ребенок официально числится в школе, все документы оформляются напрямую, а образовательный процесс соответствует государственным стандартам.